Novinky v Javě: E-mailový klient, hry a 3D

JBenchmark 3D

Konečně po dlouhém očekávání byla uvolněna třetí verze populárního benchmarku pro mobilní telefony s javou. Tentokrát se zaměřením na výkon ve 3D javě. Testovací sekvence se skládá ze čtyř částí, nejprve můžete sledovat rotující trojrozměrnou čajovou konvičku, tu následuje vykreslování v prostoru „létající“ textury a poslední dvě části simulují prostředí z 3D her. Grafika je velmi efektní a stojí za shlédnutí. Ze začátku byly problémy s fungováním u telefonů Siemens x65, bylo to však chybou v programu. Verze, kterou si stáhnete ze stránek jbenchmarku, by již měla fungovat bez problémů. Nechybí samozřejmě možnost uploadovat výsledky na server k dalšímu porovnávání s ostatními.

Mailboss - novinky

Vývoj emailového klienta Mailboss dál úspěšně pokračoval. V nové verzi se objevila vylepšená kompatibilita se schránkami, se kterými byl dříve problém (atlas.cz, inmail.cz atd.), změna ohledně bezpečnosti, možnost zaheslování celé aplikace a kryptování uložených přístupových hesel do vašich schránek. Nejen to, dělalo z Mailbosse nejlepší český volně dostupný emailový klient v J2ME. Nyní se ale na stránkách gralig.net/mailboss objevila nová zpráva o definitivním konci této aplikace. Přesný důvod však není znám.

Jako reakci na zrušení Mailbosse začal jeden z jeho bývalých uživatelů pracovat na svém vlastním emailovém projektu s názvem SimpleMail. Ačkoliv je tento midlet na světě jen pár dní, již nabízí spoustu vymožeností. Za všechny uvádím například možnost zaheslování aplikace proti zneužití, správa kontaktů přes webové rozhraní, nevyžaduje podporu socketů a samozřejmě je k dispozici pro všechny úplně zdarma. V současné době přibývají nové funkce prakticky každý den. Více informací najdete na autorových stránkách.

Herní novinky

Z herních novinek bych tentokrát upozornil především na zajímavý online projekt z Číny. Firma Pan Asia Games ohlásila spuštění svého nového online RPG s názvem Age of Fantasy. S pomocí mobilního telefonu se budete moci přenést do světa magie, kde se společně s vašimi soupeři či přáteli utkáte v náročných bitvách. Samozřejmostí je vývoj postavy, obchodování s jinými hráči a spousta vzácných předmětů a kouzel. To vše zabaleno v příjemném grafickém provedení.

Aby toho příznivci RPG neměli málo, vydala Binary-Graffitti hru Chaos Realms. Tentokrát se jedná o klasickou hru pro jednoho hráče. Dostanete se do spletitých podzemních chodeb, kde budete muset najít klíč vedoucí do dalšího, temnějšího a náročnějšího patra. Nechybí samozřejmě vývoj postavy, spousta magických předmětů, různorodost nepřátel a přehledné izometrické zobrazení.

Další zajímavé herní projekty jsou od společností Sony Ericsson a Exit Games. Nedávno totiž ohlásily, že připravují první 3D mutiplayer hry pro mobilní telefony. Jedná se hned o tři tituly. Ve hře Cloud Commander si budete moci změřit síly s protihráči v leteckých soubojích, v Robot Alliance se utkáte tváří v tvář v klasické akční střílečce a nakonec ve hře Motoraver si to můžete rozdat v automobilových závodech. Spojení mezi hráči bude zprostředkováno přes internet.