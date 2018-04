Novinky u T-Mobile: Twist Duo a výhody pro Bonus

Twist Duo

Jedná se o balení dvou Twist SIM karet, které si mezi sebou o víkendech a mimo špičku mohou volat za 1,- Kč (mají navzájem přednastavené NEJ číslo). Cena balení je 149,- Kč včetně DPH, počáteční kredit na každé SIM kartě je 20,- Kč. Na kartách je speciální tarif s názvem Twist Duo. Tarif bude poskytován do 30. 4. 2006, poté bude převeden na tarif Standard. Tento produkt bude nabízen pouze na značkových prodejnách.

Nová výhoda v programu Twist Bonus

Od 1. 3. 2005 do 31. 8. 2005 bude v platnosti nová výhoda pro věrnostní program Twist Bonus pro zákazníky předplacené služby Twist. Jedná se o volání do sítě T-Mobile za 1 Kč/min. (včetně DPH) v čase od 21:00 do 9:00 hodin. Současná výhoda – 25 % sleva na SMS do sítě TMCZ je platná do 28. 2. 2005. Podmínky programu zůstávají nezměněné. Všichni členové programu Twist Bonus budou o této změně výhody informováni prostřednictvím SMS.