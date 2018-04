Novinky u placených internetových SMS bran

Na trhu působí již nejméně šest placených bran umožňujících odeslat placené textové zprávy na mobilní telefon. SMS je možno rovněž odeslat z telefonní budky nebo ze zařízení phoneBuddy. Panuje tedy určitá konkurence a vývoj směřuje k větší interaktivitě.

Firma DCCI s.r.o., provozovatel služby Mobilem.cz, představila novou vlastnost této služby: možnost doručení odpovědi na SMS zaslanou přes Mobilem.cz. Pokud příjemce na SMS zaslanou přes Mobilem.cz odpoví, bude tato zpráva doručena původnímu odesílateli na jím zadaný e-mail.

Zajímalo nás, zda a jak zareagují ostatní poskytovatelé placených bran. Pavel Górecki, provozovatel služby SMS.cz, uvedl: "Službu odpovědi na zaslanou SMS daným způsobem nehodláme řešit, protože jde o diletantské řešení. V případě, že zašle více uživatelů na jedno číslo zprávy, není schopen systém rozpoznat, komu příjemce odpovídá, tudíž se na službu nedá spolehnout. SMS na T-mobile zasíláme ze zkráceného čtyřmístného čísla, takže většině lidí dojde, že na dané číslo se nemá odpovídat. S Eurotelem je to v jednání."

Jakub Vrána v nejbližší budoucnosti neplánuje na serveru MySMS.cz, který provozuje, zprovoznit službu pro přímé odeslání odpovědi na telefon. Na druhou stranu upozornil, že MySMS již od svého spuštění nabízí službu doručení informace o příchozím e-mailu, čímž se od ostatních služeb odlišuje.

Zařízení phoneBuddy společnosti Fincom rovněž zatím nebude přijímat odpovědi z mobilních telefonů adresátů textových zpráv. Prezident společnosti Pavel Hloušek sdělil, že mobilní operátoři v České republice v současnosti neumožňují obousměrnou komunikaci takovým způsobem, která by přinášela Fincomu finanční profit, a tak určitě minimálně do konce dubna Fincom odpovědi z mobilů nenabídne. Největší výhodou brány podle Pavla Hlouška je, že doručí SMS nejen do všech mobilních operátorů v CZ, ale i na všechna fixní čísla pevných operátorů. Do konce dubna chtěl Fincom také nabídnout tzv. PREMIUM SMS, tedy možnost platit prostřednictvím SMS se zvýšeným tarifem mnohé služby, třeba download obrázků a melodií, zakončování SMS i do pevné sítě, stažení software nebo hraní her. PREMIUM SMS by tedy fungovaly jako metoda mikroplateb.

Novým hráčem na trhu je server www.smessage.cz, který provozuje řešení SMS komunikace s názvem Smart Message. Služba Smart Message umožňuje zájemcům vytvářet SMS ankety, hlasování a další SMS komunikaci přímo přes webové rozhraní. Uživatelé tak mohou během minuty provozovat vlastní SMS služby. Další nabídku www.smessage.cz tvoří integrace SMS zpráv a vývoj SMS řešení na míru klientům. Na adrese www.sms.smessage.cz je také provozována komerční SMS brána, cena za jednu odeslanou textovou zprávu byla stanovena na 1,20 Kč.

Server provozující službu Smart Message připravil pro časopis PC WORLD a firmu Tomáš Holubec distribuci registračních klíčů k programu Autoškola pomocí SMS zpráv. Populární program Autoškola je distribuován v posledním vydání časopisu PC WORLD na přiloženém CD. Všem zájemcům o získání plnohodnotné verze programu Autoškola postačí pouze zaslat první část registračního kódu formou SMS na mobilní číslo služby Smart Message. Zpět pak obdrží odesilatel SMS zprávu s druhou částí klíče umožňující plnou instalaci programu. Druhou část klíče lze použít pouze k jedné instalaci. Po 30 dnech končí distribuce 2. části klíče zdarma a program bude dále firmou prodáván. Tímto způsobem byla zachována komerční hodnota produktu.