Novinky u Paegase - SMS a telefony

Firma RadioMobil přichystala některé novinky, z nichž ty patrně nejzajímavější si tu shrneme ve stručnosti a krátkosti:

Novým dotovaným telefonem, jak jsme avizovali, se stává Sagem RD715 - tedy Mobil roku 1997 v kategorii nejlacinějších mobilů. Sagem RD 715 bude prodáván v síti Paegas za 2995 Kč bez DHP - samozřejmě pod podmínkou úpisu. Příjemná je na něm jeho velikost (spíše malost) a jeho váha (spíše podváha). Také citlivost na signál vhodně překvapí a tento model se patrně při dosud chudém výběru laciných doťáků stane poměrně vyhledávanou zvláštností.

Tolik dobré zprávy: nyní ty zlé. RadioMobil končí s testovacím provozem SMS brány a převádí ji na placený provoz. Za zřízení e-mailoveho účtu ve formě Jmeno.Prijmeni@sms.paegas.cz bude účtován jednorázový aktivační poplatek 50 Kč, za změnu účtu bude paušálně účtováno 5 Kč. Služba nebude zatížena žádným měsíčním paušálem, bude ale samozřejmě povinnost platit přenesené SMS zprávy ve výši 1 Kč. Ceny jsou uvedeny bez 5% DPH.

Ceny nejsou přehnané - nicméně ani málo to nebude. Situace bude totožná se situací na M-line: provoz se poněkud omezí, hektické a nesmyslné využívání služby se uklidní - profesionální uživatelé zůstanou (ačkoliv někteří z nich možná přesedlají právě na M-line;) ). Podle vyjádření jednoho z pracovníků nezvažuje RadioMobil zpoplatnění aktivace účtů provedené do započetí placeného provozu SuperSMS, protože cituji: "...bylo by to neseriosní, když je tam napsáno, že testovací provoz je zdarma...".

Další drobnější zprávy si necháme na zítra.