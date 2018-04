Novinky u Oskaru: pokrytí, WAP a GPRS

Podle oficiálních informací by měla nyní síť Oskar pokrývat svým signálem 83% populace ČR. Podle licenčních podmínek je při tom třetí operátor povinen pokrýt 80% populace do konce letošního června. O dosažení hranice informuje mimo jiné nová reklamní kampaň společnosti. Informaci potvrdil David Vlk z oddělení komunikace.ČTÚ bude plnění licenčních podmínek ověřovat až po vypršení limitu 30.6. a něchce se proto nyní k této zprávě vyjadřovat.

Do konce letošního roku má síť Oskar pracující v pásmu 900 a 1800 MHz pokrýt 95 procent populace ČR. V okamžiku spuštění provozu 8.1.2000 pokrýval Oskar 37% populace. Tempo budování sítě je tedy opravdu úctyhodné a oba dodavatelé infrastruktury, Ericsson a Siemens, si zde zřejmě vyslouží ostruhy - skvrnou na štítě budiž to, že výstavba probíhá i za cenu obcházení předpisů a zákonů, když se například základnové stanice staví bez platného stavebního povolení.

Zprávu o vývoji pokrytí sítě Oskar můžeme doplnit ještě o jednu zajímavou informaci. Nepodařilo se nám ji sice ověřit z dalšího zdroje, ale je pravděpodobná. Včera jsme dostali zprávu, že Oskar dokončil instalaci zařízení pro provoz WAPu a nezapoměl prý ani na GPRS.

WAP se tentokrát bude zřejmě jmenovat Oskar Wap nebo kv@pík. Operátor dlouho zvažoval provozování WAPu prostřednictvím SMS, ale pravděpodobně jej od toho odradily údajné komplikace se SMS centrem.

Do běžného provozu by měl být WAP u Oskara uveden pravděpodobně v září letošního roku. Wapová brána je dodávaná firmou Phone.com, jde o UP.Link 4.1, tedy tutéž výbavu, jakou má RadioMobil. Integrátorem WAPu do sítě Oskara je zřejmě Siemens, GPRS má na bedrech Ericsson.

Je sice otázkou, zda stávající zákazníci, kterých by mělo být cca 80 tisíc, ocení právě tyto technologie. Ovšem ve chvíli, kdy se pokrytí signálem u všech tří operátorů přibližně vyrovná, může nynější včasná implementace pokrokových technologií přinést Oskaru cenné body v soutěži v přetahování zákazníků.

Zákazníci jistě ocení, že v síti Oskar běží kvalitní přenos zvuku EFR (EuroTel ho pojmenoval SuperSound, ale je to totéž), takže poslední sítí bez kvalitního přenosu zvuku je nyní Paegas. Na druhou stranu klienty zamrzí časté rekonfigurace a změny v síti Oskar, které často způsobují větší či menší změny v pokrytí a kvalitě signálu. To by se ale mělo snad brzy srovnat a patrně to souvisí s aktivitou zaměřenou na splnění licenčních podmínek.