Novinky u operátorů aneb pořád se něco děje

Mobilní operátoři se stále předhánějí, nabízí něco nového a chlubí se svými úspěchy. Nemohou zůstat pozadu a tak se snaží s něčím novým přicházet co nejčastěji. V půlce srpna došlo u Paegasu a EuroTelu k několika malým změnám.

Paegas

Od září začne Paegas prodávat zvláštní dětskou Twist sadu Mobil Junior s telefonem Siemens C25 za cenu 4 999 Kč s DPH. Sada bude dodávána ve zvláštním balení s označením Mobil Junior. Jak už z názvu vyplývá, telefon je určen "juniorům", jejichž rodiče jsou pomocí přiloženého letáku instruováni, jak pomocí PIN 2 zablokovat odchozí volání mimo zvláštní seznam. Děti, nebo přesněji junioři, pak mohou volat pouze telefonní čísla uvedená v tomto seznamu.

Před dvěma měsíci bylo v Británii doporučeno omezit používání telefonů dětmi. Šlo o reakci na zprávu odborné komise, ve které se uvádí, že vliv mobilních telefonů je u nedospělého mozku větší. Rozpor je jasný - na jedné straně kontrola dítěte, na druhé straně možný vliv na zdraví. Paegas se rozhodl dát větší váhu prvnímu aspektu.

Paegas se rozhodl pohnout s cenou Twist sady s telefonem Panasonic GD30. Jak už je dobrým zvykem, ceny se většinou mění o kulaté cifry, například pět set nebo tisíc korun a zásadně dolů. V tomto případě šlo o onu hodnotnější variantu a tak Twist sady s Panasonikem GD30 ode dneška stojí 5 999,- korun místo původních 6.999,-. Jde o klasickou sadu s telefonem, aktivací a kupónem v hodnotě čtyři sta korun.

Druhá novinka se týká spíš malého upozornění. Paegas ukončil distribuci Twist sad s telefonem Motorola T2288. Pokud tedy po Twist kartě s tímto prvním WAPovým předplaceným telefonem toužíte, měli byste si jí pořídit teď, dříve než bude u dealerů vyprodána. Jako dotovaný telefon k aktivaci však T2288 z nabídky Paegasu zatím nezmizí.

Eurotel

Nejprve zopakujme drobnost, o které jsme vás informovali již minulý týden prostřednictvím aktuální krátké zprávy na hlavní stránce. Tak tedy - EuroTel se rozhodl, že od 15. srpna trochu navnadí své Go zákazníky a nabídne jim speciální akci, v níž mohou získat nějaké ty penízky na svou kartu navíc. Akce byla nazvána "Dobito na Internetu" a "Dobito v bankomatu". Zákazníci, kteří si koupí Go kupón v některém ATM bankomatu označeném logem Go a nabijí svůj kredit přes *88 nebo s pomocí Internetu, dostanou navíc 20% kreditu zdarma. Stejně tak se akce týká toho, kdo si dobije svůj kredit on-line přes Internet s použitím CCS Kontakt karty nebo prostřednictvím účtu u Expandia banky. Nemusíte spěchat, protože tato nabídka platí do 30. září. Zákazník, který si například nabíjí kredit na 1.000,- Kč, získá kredit 1.200,- Kč.

I druhé zpestření v nabídce EuroTelu se týká Go. Máte možnost získat dvě vstupenky na festival Womad. Pokud netušíte, o co se jedná, vězte že jde o hudební a nejen hudební festival. Citujeme z pozvánky na festival: "Hudebníci ze čtyř koutů Země, vůně východního koření a kulinární speciality z Afriky, Evropy a Ameriky jižní i severní se promísí s exotickými úbory, etnickými artefakty a domorodými hudebními nástroji."

Dvě vstupenky získate, pokud si do 17. září, kdy festival začíná, koupíte jednu z těchto Go sad: Go sadu Fit (Alcatel OT club db), Cool (Alcatel OT view WAP db) nebo Star (Philips Savvy).