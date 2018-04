Novinky u německého T-Mobile. Kdy budou u nás?

Německý T-Mobile již začal prodávat novou Motorolu E550. Jedná se o nástupce modelu V300. Vzhled je skoro stejný, jen místo modré barvy je telefon černý. Výbava doznala podstatnějších změn. Telefon má Bluetooth a umí přehrávat a nahrávat krátké videosekvence. Další novinkou, kterou německý T-Mobile již prodává, je Motorola V3 Razr. Ta se u nás začne prodávat zhruba za 14 dnů, zahájení prodeje modelu E550 zatím neznáme. V každém případě bude dostupný jen u T-Mobile, volně prodejná verze se bude jmenovat V535. Jako nedotovaná stojí Motorola E550 280 EUR, Motorola V3 Razr pak 720 EUR. To je v přepočtu asi 9 200 Kč a 23 000 Kč.

Německý T-Mobile již má v katalogu i Nokii 9500, Samsung E330, T-Mobile SDA (verze bez fotoaparátu) a LG L5100 (identický s modelem T5100). Všechny tyto telefony začne prodávat do konce listopadu. Ceny zatím operátor neuvádí. U nás by měla být Nokia 9500 v prodeji také do konce listopadu, Samsungu bude asi o něco později. Termín zahájení prodeje T-Mobile SDA neznáme, LG by mělo být dostupné před koncem roku.