Novinky u EuroTelu - bankomaty, prodejny a GPRS

EuroTel se rozhodl, že nás zahltí novinkami, a tak v úterý 16.5.2000 ohlásil hned tři více či méně zajímavé zprávy. Pokud bych je měl seřadit podle důležitosti, nejspíš bych jako nejméně podstatnou zvolil informaci o otevření specializovaných Go prodejen. Na druhém místě se umístilo oznámení o možnosti nákupu Go kupónu (ačkoliv to není přesné) přes bankomat. Asi největším "hitem" je oznámení o prvním komerčním spojení s použitím této technologie a jeho snad brzké nasazení do nabízených služeb. Podívejme se teď tedy na jednotlivé zprávy trochu podrobněji.

Během května otevírá společnost Eurotel prvních pět specializovaných Go prodejen. Jedná se o záležitost i ve světě ojedinělou, jak říká Steve Langkamp, výkonný ředitel pro prodej a marketing. Koncepce prodejen je zaměřena na dojem, jakým se Go prezentuje. Jde tedy o uvolněné, "akční" prodejny, kde zákazník v typickém "Go prostředí" sežene vše, co se předplacené služby Eurotelu týká.

První prodejny byly otevřeny v Plzni a Ústí nad Labem, následovat budou České Budějovice, Jablonec nad Nisou a Tábor. Otevření prodejny v Praze se snad také v blízké době dočkáme, ale přesnější datum je zatím ve hvězdách.

Spolu s otvíráním těchto prodejen Eurotel také prezentuje novou Go sadu,Go Action, a to za 3.995,- korun. V sadě je dodáván telefon Ericsson A1018s ( recenzi na něj najdete zde: Ericsson A1018) a součástí je karta nabitá na 500,- Kč. V této chvíli jde o nejlevnější předplacenou sadu nabízenou v České republice.

Dostáváme se k druhému oznámení. Eurotel od června nabídne nákup Go kupónu pomocí bankomatu. Jde o síť zatím padesáti bankomatů, provozovaných firmou Euronet po celé České republice. Steve Langkamp uvedl, že "zakoupení Go kupónu v bankomatu je velmi snadné., zákazník postupuje jako při výběru hotovosti".

Po klasické volbě jazyka a zadání PINu vaší bankovní karty si z možností na displeji bankomatu zvolíte koupi Go kupónu, vyberete jeho hodnotu a následně obdržíte (pokud tedy máte na účtu peníze) klasický čtrnáctimístný kód Go kupónu. Dále už postupujete stejně, jako v případě normálního kupónu v podobě zabalené kartičky, tedy zavoláte linku *88 a dobijete si účet své Go karty. Jak udává Eurotel, velkou výhodou je, že tak máte možnost koupit si Go kupón a následně dobít celých 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nejste tedy v koncích, pokud vám v nevhodný čas dojdou peníze na vaší Go kartě. Při počtu padesáti bankomatů však tato situace stále ještě není úplně vyřešena a dokud se bankomaty umožňující tuto transakci více nerozmnoží, nebude zřejmě tak snadné některý z nich najít. Naštěstí, bankomatů by mělo přibývat, jak bude společnost Euronet rozšiřovat svou síť a vybavovat ji moderními bankomaty.

Abychom vám hledání takovýchto specializovaných bankomatů usnadnili, tady je současný seznam:

ID Název Adresa Město 1 KAMPA - PRAHA, M. STRANA U LUZICKEHO SEMINARE PRAHA 1 2 MYSLBEK - PRAHA, NA MUSTKU NA PRIKOPE 19/21 PRAHA 1 3 BILLA - TEPLICE, GAGARINOVA GAGARINOVA TEPLICE 4 BILLA - USTI N. LABEM, LADOVA LADOVA 2A USTI N. LABEM 5 BILLA - BRECLAV, 1.MAJE TR. 1. MAJE 2 BRECLAV 6 BILLA - PROSTEJOV, WOLKEROVA WOLKEROVA 20 PROSTEJOV 7 OBI - PRAHA, STERBOHOLY USTREDNI 326 PRAHA 10 8 BILLA - J. HRADEC, VAJGAR SIDL. VAJGAR 730/III J. HRADEC 9 BILLA - LIBEREC, DOUBSKA DOUBSKA LIBEREC 10 BILLA - MOST, TOPOLOVA TOPOLOVA MOST 11 BILLA - BRNO, MEDLANKY PODPEROVA 6 BRNO 12 BILLA - BRNO, KRIDLOVICKA KRIDLOVICKA 34 BRNO 13 BILLA - TEPLICE, ALEJNI ALEJNI TEPLICE 14 PUSKIN - PRAHA, HUSOVA HUSOVA 14/230 PRAHA 15 U TANKU - PRAHA,STEFANIKOVA STEFANIKOVA 52/77 PRAHA 5 16 OD DVORAK - TABOR 9. KVETNA 2886 TABOR 17 DELVITA - PRAHA 6, MENZA JUG. PARTIZANU 1580 PRAHA 6 18 DELVITA - CHOMUTOV ZBOROVSKA 5346 CHOMUTOV 19 DELVITA, - LIBEREC JABLONECKA LIBEREC 20 INTERSPAR-BRNO VIDENSKA 89/a BRNO 21 KAUFLAND - KLADNO ITALSKA 50 KLADNO 22 TAVERNA - PRAHA, MALE NAMESTI MALE NAM. 11/459 PRAHA 1 23 YVETTA - JABLONEC N.N. DOLNI NAM. 11 JABLONEC N.N. 24 PRIOR - JIHLAVA MASARYKOVO NAM. 48 JIHLAVA 25 HERNA - BRNO, MASARYKOVA MASARYKOVA TR. 33 BRNO 26 DELVITA - KLADNO KLAINEROVA 112 KLADNO 27 DELVITA - MOST BUDOVATELU 991 MOST 28 BILLA - HAVLICKUV BROD MASARYKOVA HAVLICKUV BROD 29 BILLA - JIHLAVA HAVLICKOVA JIHLAVA 30 BILLA - SLANY NAD DOLIKY SLANY 31 JM - PRAHA, LIBENSKY PIVOVAR U LIBENSKEHO PIVOVARU 63 PRAHA 8 32 TESCO - BRNO D2 D2 OKM BRNO 33 PRIOR - CESKE BUDEJOVICE LANNOVA 22 CESKE BUDEJOVICE 34 BILLA - KOLIN SEIFERTOVA KOLIN 35 DELVITA - PRAHA, MALESICE POCERNICKA 96 PRAHA 10 36 DELVITA - PRAHA, BOHNICE LODZSKA PRAHA 8 37 DELVITA - PRAHA, REPY SKUTECKEHO PRAHA 6 38 INTERSPAR - PARDUBICE PODEBRADSKA PARDUBICE 39 DELVITA - BRNO, LISEN SEDLACKOVA BRNO 40 KAUFLAND - PARDUBICE BELEHRADSKA PARDUBICE 41 MOSTECKA - PRAHA, MALA STRANA MOSTECKA 4 PRAHA 1 42 MELANTRICHOVA - PRAHA, ST.MESTO MELANTRICHOVA PRAHA 1 43 DELVITA - PRAHA, STODULKY JEREMIASOVA PRAHA 5 44 TESCO - OSTRAVA TREBOVICKA 5554 OSTRAVA 45 OLYMPIA - BRNO D2 U DALNICE 777 BRNO 46 MAKRO - OSTRAVA MISTECKA 280 OSTRAVA 47 MAKRO - PRAHA PRUHONICE KOMERCNI ZONA 1 PRAHA - CESTLICE 48 MAKRO - PRAHA STODULKY JEREMIASOVA PRAHA 5 49 MAKRO - PRAHA CERNY MOST CHLUMECKA 2424 PRAHA 9 50 MAKRO - OLOMOUC VELKA BYSTRICE, OLOMOUCKA 791 OLOMOUC 51 MAKRO - BRNO KASTANOVA 50/506 BRNO 52 MAKRO - CESKE BUDEJOVICE HRDEJOVICE CESKE BUDEJOVICE 53 MAKRO - HRADEC KRALOVE BREZHRAD HRADEC KRALOVE

A nakonec testování GPRS. Tento nový systém, jakousi "dvouapůltou" generaci technologií mobilních telefonů (mezi GSM a UMTS), jak řekl generální ředitel Eurotelu Ed Kingman, začíná Eurotel komerčně testovat na své síti. Společnost AT&T Global Network Services Czech Republic je oním prvním pokusným zákazníkem této služby. A tak byl v pondělí 15.5.2000 byl uskutečněn první "placený" telefonát s použitím GPRS v síti Eurotel. Ovšem o GPRS, jeho testování a přípravě na provoz vám dodáme více informací zítra, v zájmu objektivity a přesnosti údajů.