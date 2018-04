KOMENTÁŘ: Nový starý Android v roce 2016. Google by měl výrobce trestat

Skoro by se chtělo ptát, proč se s tím výrobci obtěžují. Z počátku roku 2016, tedy více než tři měsíce po oficiálním představení a půl roku po odhalení vývojářských verzí systému, uvedou telefon se starší verzí. Google by za tohle snad měl firmy nějak trestat, protože jinak změť verzí Androidu a pomalé updaty budou nadále asi nejpalčivějším problémem platformy.

Jistě, uživatelé se na první pohled nemusí o verzi systému příliš zajímat, ale to, že výrobci představují nové telefony se starší verzí systému je prostě problém. Musí se tomu přizpůsobovat vývojáři, není to ideální z hlediska kompletního zabezpečení platformy. Určitě je lepší mít Android 5.1 namísto staršího 4.4, ale nepochopíme, proč se i v roce 2016 uvádí na trh telefony s jinou verzí Androidu než šestkovým Marshmallow.

Marsmallow možná nemusí být nejpovedenější verzí systému, má své potíže, ale Google je může řešit a je to právě nová verze, na kterou se soustředí největší vývoj. Čím větší bude základna zařízení, na kterých se případné potíže projeví, tím rychleji mohou vývojáři Googlu i výrobců reagovat.

Může se zdát, že v případě modelů, které výrobci se starším Androidem uvádí, je to jedno, protože jde o levnější kousky pro nenáročné uživatele. Jenže tak tomu není, starší Android prostě rychleji zastará a u levných telefonů to je znát obzvlášť, nemusí stíhat nejnovější aplikace, nenároční uživatelé také často nedbají o bezpečnost.

Navíc ti, kdo si kupují cenově dostupné telefony, je asi nechtějí hned tak měnit a podpora výrobců u levných modelů z hlediska aktualizací na novější verze Androidu je mizerná. Často aktualizace sice slíbí, ale pak slib nedodrží, nebo je telefon dostane jen na některých trzích.

Za měsíc v Barceloně už by snad měla být situace jiná, drtivá většina novinek by nový Android mít měla. Jenže většinou půjde o špičkové a drahé modely, kde by starší verze byla doslova neomluvitelná, navíc často to budou zařízení, která se na trh dostanou až ve druhém čtvrtletí roku. Tedy vlastně nedlouho předtím, než Google představí další generaci svého operačního systému ve vývojářské variaci. To totiž typicky dělá v polovině roku.

Že podstatné množství chytrých telefonů dostane nový Android jen nedlouho před představením další verze, je opravdu zvláštní situace. Google by s tím měl něco dělat.