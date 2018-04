Novinky Sony Ericsson naživo (detailní fotografie)

V pondělí Sony Ericsson představil tři úplně nové mobilní telefony. Stalo se tak v rámci veletrhu CommunicAsia v Singapuru, ovšem první možnost prohlédnout si nové telefony osobně byla až o den později, v úterý. Všechny tři nové telefony vystavoval Sony Ericsson ve funkčních vzorcích, ačkoliv u některých se jednalo spíš o stav přechodný než trvalý. Například všechny tři vzorky modelu T600, které byly k dispozici, nebyly schopné vydržet procházením menu telefonu déle než tři sekundy a poté se samovolně restartovaly. O trochu lepší to již bylo s modely T200 a T300, které fungovaly vcelku obstojně, včetně práce s fotoaparátem u druhého jmenovaného modelu. Sony Ericsson na veletrhu CommunicAsia představuje i další produkty ze svého portfolia, na CeBITu představené modely P800 a Z7OO. V prvním případě jsme měli možnost vyzkoušet funkční vzorek a byli jsme velmi příjemně překvapeni. Naopak Z700, předělaný Sony Z7 s barevným displejem, si hověl ve všech vitrínách jen v podobě nefunkčních maket, a ačkoliv v zákulisí funkční vzorky k dispozici byly, nebylo možné je vyzkoušet. Na tento model si prý budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Ve zbývajících vitrínách bylo samozřejmě možné vidět i současné produkty obou sloučených firem a jako bonus byly vystaveny i modely pro standard CDMA, opět ovšem jen jako nefunkční vzorky.

Největší tlačenice samozřejmě byla u tří nových telefonů T200, T300 a T600. Prim hrál prostřední model, který doplněný o fotoaparát koloval z ruky do ruky. T300 je pohledný telefon solidních rozměrů (106 x 48 x 22 mm), který má sice hmotnost těsně nad sto gramů, ale to v praxi téměř nepocítíte. Výrobce tento telefon zamýšlí jako levnější ekvivalent modelu T68i a právě tak se o něm na stánku Sony Ericsson stále mluvilo. Ani přibližnou cenu nám nechtěl nikdo prozradit, prý jen tolik, že bude velmi zajímavá, a to v pozitivním slova smyslu. Tak se ale zástupci společnosti vyjadřovali o všech nových modelech, takže příznivci značky by mohli být v nejbližší době, tedy na podzim letošního roku, příjemně překvapeni. Zpátky k T300, jeho displej je na stejné úrovni, jako je displej u modelu T68i, tedy hodně pozadu za asijskou konkurencí se Samsungem v čele. Na běžnou práci však i 256 barev postačí, kontrast je dobrý a celková čitelnost displeje je tak velmi solidní. T300 má výměnné kryty, na stánku bylo možné vidět telefon v červeném provedení i v obou modrých variantách. Kryt se nám u vystavěných vzorků sundat nepodařilo, obsluha stánku byla proti. Podrobnější informace o modelu T300 vám přineseme zanedlouho.

Další novinkou Sony Ericssonu byl nový low-endový model T200. Jedná se o vcelku malý (105 x 48 x 22 mm) a lehký telefon (85 gramů), který má velmi slušnou výbavu, ale na první pohled jej snadno přehlédnete. Vzhled telefonu a jeho povrchová úprava nezapře, do které kategorie přístroj patří, nám připomínal reminiscenci na starší řadu A2628 a její klony, či v Evropě stále téměř nesehnatelný model R600. Pokud se ale podíváte i do menu telefonu, zjistíte, že první dojem může klamat, protože T2OO má výbavu srovnatelnou s většinou manažerských telefonů. Nechybí podpora EMS, GPRS, HSCSD, telefon je třípásmový a i k němu lze připojit fotoaparát. Zhruba lze T200 zařadit po boku současného modelu T65, který se nám ale jeví jako vzhledově povedenější. Ve vzduchu opět visí otázka ceny této novinky, která se na trh dostane na podzim letošního roku. Kdo prý očekává sumu okolo 6000 Kč nebude asi daleko od pravdy, ale oficiálně nám tuto sumu nikdo ze zástupců výrobce nepotvrdil. Na trhu bude nový low-endový Sony Ericsson soupeřit třeba s Nokií 3350, nebo s některým z nových Siemensů M50, či později s C55.

Třetí absolutní novinkou Sony Ericssonu v rámci letošního veletrhu CommunicAsia byl model T600, nový kolibřík do dámských kabelek. Podobně jako u v současnosti prodávaného modelu T66 platí, že velikosti a hmotnosti musel výrobce podřídit funkční výbavu, ač novinka má několik vylepšení. Tím nejpodstatnějším je podpora rychlého přenosu dat HSCSD. Nám se líbil design novinky, který jako by z oka vypadnul starším telefonům Sony. Pokud nebudete stejného názoru, vězte, že minimálně v případě klávesnice je nový design ku prospěchu věci. Stále ale platí, že mužná ruka si asi tento telefon neoblíbí. Stejně jako s ostatními novinkami, i s modelem T600 vás zanedlouho seznámíme podrobněji. První dojmy jsou převážně pozitivní, záleží, jak rychle se Sony Ericssonu podaří dostat novinky na trh a jestli se nebude opakovat anabáze s modelem R600, který vlastně do této chvíle není v Evropě běžně na trhu. V Asii se však prodává již od dubna letošního roku. Zpoždění by při současné konkurenci mohlo pro Sony Ericsson znamenat vážné potíže.