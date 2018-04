Novinky Siemensu – technické informace a oficiální fotografie

Siemens S55

Nejočekávanějším klasickým telefonem posledních měsíců tohoto roku je bezesporu Siemens S55. I když vlastně při detailnějším pohledu jde o telefon, který nabízí jen to, co má konkurence už dávno, nelze mu upřít poměrně velkou dávku elegance a stylu, kterou konkurenci převyšuje. Na našem serveru jste si již minulý týden mohli přečíst první dojmy a prohlédnout světově exkluzivní fotografie, stejně jako si dnes přečtete pocity a první zkušenosti se Siemensem S55 přímo od našeho redaktora z New Yorku. Pokud vás ale mnohem více zajímají technické parametry, tak tady jsou.

Siemens S55 je určený pro sítě GSM (900/1800 MHz) a americký standard PCS 1900. Jde o první mobil Siemens s podporou Bluetooth, MMS, s více než tříbarevným displejem (256 barev) a v současnosti s nejrychlejší třídou GPRS (třída 10, 4+2 timesloty). Své uživatele vedle spousty jiných funkcí zaujme i podporou platformy Java, polyfonním vyzváněním (16 melodií) a e-mailovým klientem. Při výčtu technologií mu snad lze vytknout podporu WAPu ve standardu pouze 1.2.1 (aktuální je WAP 2.0, kompatibilní s i-Mode) a šifrovacích algoritmů A5.1 a A5.2, přestože se v poslední době mluví o nutnosti upgradu sítí GSM na silnější verzi A5.3 (staré telefony ji nepodporují, od nových se to ale očekává). Naopak kladně lze hodnotit zvukový kodek AMR, který zlepšuje kvalitu hovoru při horším pokrytí.

Siemens S55 se bude dodávat ve dvou barevných kombinacích – Arctic Blue a Sterling Silver. Součástí základního balení je i CD se synchronizačním softwarem (synchronizace je poměrně silnou stránkou Siemensů). Digitální fotoaparát a bluetooth sluchátko se prodávají zvlášť – nelze ale vyloučit, že na některých trzích se bude prodávat celá sada – mobil, sluchátko a fotoaparát. U Siemensu S55 je jiný systémový konektor, takže starší příslušenství je s novým modelem nekompatibilní. V automobilových hands-free sadách ale bude stačit vyměnit jenom držák.

A jen tak mimochodem, americká verze bude mít označení S56, asijská S57. Prodávat se začnou na jaře příštího roku (S55 se začne prodávat ještě letos v prosinci), takže až v té době někde narazíte na žhavé novinky Siemens S56 a S57, nebuďte překvapení…

Výrobce: Siemens Typ: S55 Displej: Grafický, 256 barev, 7 řádků Potvrzení o doručení SMS ANO Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 101 x 42 x 18 / 85 Prediktivní vkládání textu ANO Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 60 - 300 / 100 - 300 Vibrační vyzvánění ANO Pásma GSM 900/1800/1900 Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO/ANO/ANO/ANO Akumulátor: typ, kapacita (mAh) Li-Ion, 700 mAh Hry / počet ANO / Java Nabíječka / doba nabíjení (h) cestovní / 2 Hlasitý odposlech ANO Konektor ext. antény ANO IrDA/Bluetooth ANO / ANO Hlasové ovládání funkcí telefonu ANO Připojení k PC přes sériový kabel ANO Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO / 500 (vícepoložková) Konferenční hovor ANO Paměť pro SMS v telefonu ANO / 60 Blokování hovorů ANO Volané / přijaté / zmeškané hovory 10/10/10 WAP ANO Vyzváněcí tóny 30 Data / Fax ANO / ANO Vlastní melodie / počet ANO HSCSD NE Hlasové vytáčení ANO GPRS ANO (4+2 timeslot) Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru ANO Konvertor měn ANO Pevná volba ANO SIM lock ANO (podle operátora) Rychlá volba ANO Vypnutí mikrofonu (Mute) ANO

Siemens U10

I když škarohlídi tvrdili, že Siemensu v oblasti UMTS ujíždí vlak, nový mobil Siemens U10 je důkazem toho, že s německým producentem se musí počítat i do budoucna. Jde sice jenom o upravenou Motorolu A830, ale i to se počítá. A pokud se Siemensu ve spolupráci s Motorolou či bez ní podaří na této platformě vyvinout další a lepší modely, potom to pro obě firmy bude jenom dobře (Motorola samozřejmě i v případě úspěchu Siemensu vydělá na licenčních poplatcích).

Největším tahákem tohoto telefonu je podpora všech sítí založených na principu GSM (900/1800 i PCS 1900) a samozřejmě i UMTS (WCDMA). Se sítěmi UMTS se dříve spojovala i vysoká přenosová rychlost. U10 se chlubí až 384 kb/s, jenže to je rychlost teoretická. V praxi s tímto telefonem budete rádi i za poloviční rychlost. Současné sítě UMTS mají zkrátka příliš daleko k ideálním podmínkám, kterých se dosahuje v laboratořích při měření přenosové rychlosti.

Když ne extrémní rychlosti, tak musí zaujmout alespoň barevný displej (4096 barev), který slouží jako hledáček pro integrovanou digitální kameru/fotoaparát, zobrazování fotografií, přehrávání videoklipů, nebo jen k prohlížení MMS či wapových stránek (WAP 2.0). Siemens U10 má přímo vestavěnou podporu pro video ve formátu MPEG-4 a audio ve formátech MP3 a AAC. Pro multimediální obsah jsou v telefonu 2 MB paměti. U mobilu Siemens snad ani nepřekvapí, že jsou podporovány rozšiřující paměťové karty MMC, v tomto případě o velikosti až 128 MB.

Zatímco S55 bude volně v prodeji, U10 se bude dodávat jen vybraným operátorům, kteří budou spouštět sítě UMTS. I když je Siemens U10 plně funkční, jde ještě o syrový mobil – teprve používání v živé síti UMTS ukáže jeho nedostatky. Už nyní se například hovoří o příliš malé výdrži baterie a problémy zřejmě budou i se stabilitou datových přenosů v sítích UMTS. Na stejných problémech pracuje i Motorola, která zvolila stejnou strategii se svou A830. Díky spolupráci obou společností se možná podaří velmi rychle odstranit problémy a přinést uživatelům nové, praktičtější telefony.

Výrobce: Siemens Typ: U10 Displej: Grafický, 4086 barev Potvrzení o doručení SMS ANO Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 154 x 43 x 29 / 184 Prediktivní vkládání textu ANO Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 100 - 300 / 90 - 300 Vibrační vyzvánění ANO Pásma GSM 900/1800/1900/UMTS Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO/ANO/ANO/ANO Akumulátor: typ, kapacita (mAh) Li-Pol, 800 mAh Hry / počet ANO / Java Nabíječka cestovní Hlasitý odposlech ??? Konektor ext. antény ??? IrDA/Bluetooth ANO / ANO Hlasové ovládání funkcí telefonu ANO Připojení k PC přes sériový kabel ANO Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO/2 MB Konferenční hovor ANO Paměť pro SMS v telefonu ANO/2 MB Blokování hovorů ANO Volané / přijaté / zmeškané hovory ANO WAP ANO (2.0) Vyzváněcí tóny 2 MB Data / Fax ANO / ANO Vlastní melodie / počet ANO HSCSD NE Hlasové vytáčení ANO GPRS ANO (4+1) Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru ANO Konvertor měn ANO Pevná volba ANO SIM lock ANO (podle operátora) Rychlá volba ANO Vypnutí mikrofonu (Mute) ANO

Digitální fotoaparát QuickPic IQP-500

Přídavný digitální fotoaparát Siemens QuickPic IQP-500 je v současnosti použitelný pouze s jedním mobilem – Siemens S55. Oproti konkurenci zaujme vestavěným bleskem. Hodí se i průhledový hledáček, byť lze reálný snímaný obraz kontrolovat na barevném displeji mobilu. Ve fotoaparátu je použitý stejný snímací čip jako v konkurenčních fotoaparátech – maximální barevná hloubka je tak 24 bitů, rozlišení se pohybuje od 160 x 120 bodů určeného pro multimediální zprávy MMS, přes 320 x 240 fyzické rozlišení snímacího čipu až po interpolovaných 640 x 480 bodů. Zoom je digitální – je řešený výřezem a interpolací.

Bluetooth sluchátko

Pro opravdu dokonalé využití Siemensu S55 nebo U10 budete potřebovat sluchátko s podporou technologie Bluetooth. Použít můžete sice sluchátko libovolného výrobce, ale opomenout byste neměli ani sluchátko přímo od Siemense. Možná vám přijde svou velikostí poněkud těžkopádné, ale jeho hmotnost (24 g) je snesitelná a doba hovoru a pohotovosti by měla odpovídat hodnotám Siemense S55 (4 h/6 dnů). Sluchátko prostým přehozením úchytné části můžete používat pro pravé i levé ucho. Nedodává se s ním nabíječka, ale adaptér pro ty standardní od Siemense. Na sluchátku jsou základní ovládací prvky – tlačítko pro příjem/ukončení hovorů (slouží i pro aktivaci hlasového ovládání), ovladač hlasitosti a signalizační dioda. Víc ostatně ani nepotřebujete.