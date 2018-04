Novinky Samsungu živě z Londýna: nejlepší fotomobil a symbianová ofenziva

Samsung totiž potřebuje dobýt segment nejlepších multimediálních přístrojů a touží i po úspěchu na trhu byznysových přístrojů. V obou kategoriích doposud nehrál první housle, na rozdíl od segmentu stylových mobilů, kde již delší dobu kraluje. Posílení portfolia by mělo Samsungu podle slov jeho představitelů pomoci udržet pozici světové dvojky a začít se dotahovat na vedoucí Nokii. Sebevědomí Samsungu rozhodně nechybí.

Hlavním hitem jihokorejského výrobce bude fotomobil Samsung G800. Ten jsme vám již podrobně představili, takže jen připomeňme, že se jedná o poměrně velký přístroj s pětimegapixelovým fotoaparátem, který má i trojnásobný optický zoom, stabilizátor obrazu a xenonový blesk. A s touto výbavou je prozatím jasnou jedničkou na evropském trhu.

Samsung G800 se bude prodávat i u nás. Nabídne jej od konce listopadu T-Mobile a cena by neměla překročit sumu 14 000 Kč. Více o této novince se dočtete zde.

Další novinkou Samsungu je extravagantní mobil Serenata. Ten jsme pro vás již exkluzivně s předstihem zrecenzovali. Spíš MP3 přehrávač než mobil, Samsung Serenata, se taktéž bude prodávat i u nás, i když pravděpodobně jen v síti Bang & Olufsen, jehož značku také nese. Netradiční mobil si vysloužil i netradiční cenu, která se blíží k hranici 40 000 korun.

Kdo by to čekal, ale ze čtveřice chytrých mobilů, které Samsung v Londýně představil, mají tři operační systém Symbian S60, konkrétně ve verzi 9.2. Samsung tak chce pořádně zatopit Nokii s jejím mateřským operačním systémem. A nutno podotknout, že z jeho novinek by Nokia mohla dostat strach.

Top modelem mezi symbianovými Samsungy je přístroj s označením i560. Velmi kompaktní vysouvací mobil zaujme především integrovanou navigací. K tomu přidává 3,2 megapixelový fotoaparát, podporu 3G včetně rychlých dat HSDPA a další běžné funkce pro danou třídu. Na Samsung má tento telefon překvapivě i standardní 3,5 mm sluchátkový konektor.

Vystavený vzorek nás překvapil bleskurychlým menu, které bylo snad rychlejší než u běžných mobilů bez operačního systému. Menu má i poměrně hezkou grafiku. Samotný přístroj se snaží přiblížit vzhledu svých supertenkých kolegů bez otevřeného operačního systému, ale do jejich tenkosti mu trochu schází.

O stupínek níže, alespoň podle označení, stojí Samsung i550. I on má integrovanou navigaci, podporu 3G včetně HSDPA a jeho 3,2 megapixelový fotoaparát má navíc i autofokus. Samsung i550 je přístroj klasické konstrukce a je hodně tenký. Navíc má i větší displej než vyšší model. Zajímavostí je trackball jako ústřední ovládací prvek.

S trackballem se pracuje překvapivě pohodlně, ale chvíli cviku si tento odvážný ovladací prvek přeci jen vynutí. I v tomto případě nás mile překvapilo rychlé menu. Naopak poměrně nenápadný a hlavně nenápaditý design nás utvrdil v tom, že Samsung telefony klasické konstrukce moc neumí. Oba uvedené modely mají integrovanou paměť 150 MB a nechybí jim ani slot na microSD karty.

Třetí symbianovou novinkou Samsungu je model i450, který lze označit jako hudební mobil. Má totiž dvojitou vysouvací konstrukci, kde se v horní části ukrývá reproduktor. Za tím stojí technologie ICEpower od Bang&Olufsen, jako u modelu Serenata. A ta hraje skvěle. U modelu i450 jsme to díky velmi hlučnému prostředí na prezentaci nedokázali posoudit.

Jinak model i450 nabídve dvoumegapixelový fotoaparát, 3,5 mm konektor na sluchátka, velký QVGA displej a podporu většiny audio a video formátů.

Na závěr symbianového okénka vyvstává otázka, zda Samsung některou z těchto novinek uvede na náš trh. Podle dostupných informací je nejpravděpodobnější příchod posledně jmenovaného Samsungu i450 a asi i jednoho modelu s integrovanou navigací. Jen s minimální pravděpodobností se tak ale stane do konce letošního roku. Podle vyjádření zástupců značky by se ceny této trojice modelů měly pohybovat pod cenami konkurenčních přístrojů. Přesné ceny ale Samsung zatím neuvádí.

Pokud není Symbian vaším šálkem kávy, má pro vás Samsung chytrý přístroj s operačním systémem Windows, konkrétně WM Professional 6.0 se jménem i780. Výbava je obdobná jako u dvou vyšších modelů se Symbianem, takže nechybí navigace a HSDPA, navíc přidává wi-fi, optický joystick a kombinaci QWERTY klávesnice a dotykového displeje. Jen fotoaparát je pouze dvoumegapixelový.

Novinka má tenký design a díky dotykovému displeji a klávesnici se poměrně pohodlně ovládá. Větší půdorysné rozměry ale posouvají tento přístroj do sféry profesionálního použití. Pro telefonování a SMS je přeci jen zbytečně velký. Na poli stejně koncipovaných telefonů ale bude tato novinka patřit mezi nejzajímavější přístroje. Jestli bude Samsung i780 dostupný i u nás, nevíme.

Další dvě novinky používají vlastní operační systém a jejich hlavním úkolem je porazit Apple iPhone, případně LG Pradu. Proti Pradě stojí Samsung Armani, což je jasné již z jeho názvu. Civilní označení je Samsung P520 a právě tuto verzi jsme vám již dříve představili. Od té doby se podařilo Samsungu výrazně doladit menu a především jeho ovládání a přístroj je i znatelně rychlejší co se odezvy na povely týče.





Nepříjemností je u modelu Armani skutečnost, že u nás se asi prodávat nebude, a navíc se očekává pořádně vysoká cena vytažená značkou Armani na těle přístroje.

Vyšší model F700 s doplňkovým označením Qbowl má stejný operační systém CROIX UI jako Samsung Armani, ale je větší a má z boku výsuvnou plnohodnotnou QWERTY klávesnici. Zavřený vypadá model F700 jako zaoblenější iPhone, výsuvná QWERTY klávesnice pak razantně vypomůže především se psaním zpráv. To totiž na dotykovém displeji s ovládáním prsty moc pohodlné není.

Samsung F700 má velmi bohatou výbavu, v které najdeme HSDPA a třímegapixelový fotoaparát, velký 3,2 palcový displej, podporu většiny audio a video formátů a plnohodnotný prohlížeč, který se při prezentaci zdál být opravdu dobře použitelný. Na detailnější zkoumání však bohužel nebyl čas. Co nás nepřekvapilo, byl přední kryt displeje, který je stejně náchylný k ušpinění otisky prstů, jako je tomu u iPhonu. V této chvíli není jasné, jestli se Samsung F700 dostane na náš trh a kdy by se tak mělo stát. Cena by pak neměla překročit hranici 17 000 Kč.

Na závěr jsme si schovali takový obyčejný hudební mobil s označením F330. Zaujme především zajímavým designem funkčních kláves a bílou barvou krytu. Jinak se jedná o standardně vybavený poměrně tenký vysouvací mobil, který je určen především pro poslech hudby. K tomu mu ale chybí například klasický konektor na sluchátka, opět bude nutné použít redukci. Oproti jiným - univerzálně uváděným - modelům výrobce by tato novinka měla mít výhodu jen ve větším výběru podporovaných multimediálních formátů.