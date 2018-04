Novinky Samsungu 2003 - aneb vše, co jste chtěli vědět, ale nikde jste to nenašli

Samsung připravil pro letošek velké množství novinek. Podařilo se nám sestavit přehled všech aktuálních modelů Samsungu pro tento rok s základními technickými údaji ke každému modelu. Některé z telefonů jsme vám již představili podrobněji, jiné jsou úplné novinky, poprve představené na CeBITu. Do přehledu pak můžeme ještě připočíst několik modelů určených pro Asii, které by se mohly časem objevit i v Evropě. Celkově lze zodpovědně prohlásit, že Samsung má asi největší výběr mobilních telefonů ze všech současných výrobců a srovnávat se s ním může jen finská Nokia. A to se ještě další novinky Samsungu očekávají před polovinou roku...

Fotografie novinek Samsungu z veletrhu CeBIT najdete v dalších dvou dnešních článcích. Přibližně padesát fotografií mobilních telefonů najdete v tomto článku, pokud by vás více zajímaly chytré telefony od Samsungu, přečtěte si tento článek. V něm najdete i několik zajímavostí pro CDMA sítě, které Samsung v Hannoveru vystavoval. Tabulky se základními parametry novinek pak najdete na konci tohoto článku. Další informace o nových modelech značky Samsung vám přineseme, jakmile je budeme mít k dispozici v redakci.

Samsung SGH-V200

Tento telefon s integrovaným fotoaparátem v kloubu jsme vám podrobněji představili již před nedávnem v tomto článku a zde si pak můžete prohlédnout fotogalerii jeho barevného displeje. V200 by se měl začít prodávat na našem trhu již za nedlouho, takže v nejbližší době pro vás připravíme jeho podrobnou recenzi. Z nejdůležitějších funkcí tohoto modelu připomeňme práci ve třech GSM pásmech, podporu GPRS, aktivní (TFD) displej a třeba čtyřicetihlasé polyfonní melodie.

Samsung SGH-P400

Dalším modelem Samsungu, který by se měl začít prodávat ještě před polovinou roku, je model P400 s otočným displejem. Telefon tak nemusí mít druhý displej na vrchu telefonu, celou horní část přístroje totiž lze otočit. Telefon je jinak velmi podobný modelu V200, má téměř stejnou výbavu a i velmi podobné fyzické parametry. Telefon jsme měli možnost na CeBITu vyzkoušet a systém otočného displeje je dobře vyřešen a v praxi by se měl stát výhodou pro uživatele. Telefon podporuje i Javu, má poměrně velkou vnitřní paměť, do které se vejde 500 kontaktů, 100 obrázků, 300 kb pro Javu, 50 SMS zpráv a 10 MMS zpráv.

Samsung SGH-P410

Dalším multimediálním Samsungem je model P410. Ten již nemá otočný displej, má proto displeje dva. Vnější displej je vyroben technologií OLED a umí zobrazit 256 barev, hlavní displej je pak stejný jako u obou předchozích telefonů. VGA kamera je sice uložena v kloubu, ale nikoliv na jeho levém boku, jako u předchozích modelů, ale uprostřed. Ze zajímavých funkcí můžeme zmínit čtyřnásobný digitální zoom, hlasité hands free, paměť 8 MB na obrázky a na 2 000 kontaktů. V této chvíli nevíme, kdy se tento telefon začne prodávat, mohlo by se tak stát v polovině roku, popřípadě na počátku podzimu.

Samsung SGH-Z100

Prvním 3G telefonem Samsungu je model Z100. Má integrovanou kameru, s kterou nebude problém provozovat videokonference, která je umístěná v kloubu telefonu. Hlavní aktivní displej umí zobrazit 260 000 barev a telefon zvládne jak většinu funkcí známých z běžných GSM sítí, tak funkce spjaté se sítěmi třetí generace. Telefon na první pohled není příliš nápadný a je o něco těžší než běžné GSM telefony. Kdy se začne tento první 3G Samsung prodávat netušíme, lze však předpokládat, že u nás to jen tak nebude.

Samsung SGH-D700

Prvním ze třech chytrých telefonů Samsungu je model D700. Využívá operační systém Symbian a je postaven na platformě 60, stejně jako třeba Nokia 7650. Telefon má velmi nápadný design s otočným displejem a nás na stánku výrobce na CeBITu zaujal ze všech novinek asi nejvíce. Jeho detailní fotografie najdete v tomto článku, kde přinášíme i jeho kompletní technickou specifikaci. Telefon umí skoro vše, co si lze v dnešní době u GSM "telefonu" představit, takže v něm najdeme aktivní displej, integrovanou kameru a vnitřní paměť s kapacitou 4 MB.

Samsung SGH-i700

Dalším smartphonem Samsungu je model i700, který používá operační systém Microsoft Pocket PC Phone edition. Je od ostatních telefonů Samsungu velmi odlišný, podobá se kombinaci telefonu a PDA se stejným operačním systémem, které se u nás prodává například pod názvem XDA. Telefon je třípásmový, aktivní displej má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a přístroj se ovládá pomocí dotykového pera. Celková paměť telefonu je 128 MB a integrovanou kameru najdete na horní hraně přístroje. Kdy se tento přístroj začně prodávat, to nevíme, mělo by to být zhruba v polovině roku. V tomto článku najdete jeho kompletní technickou specifikaci.

Samsung SGH-i500

Třetím a posledním GSM smartphonem Samsungu je model i500, který používá operační systém Palm, konkrétně verzi Palm 5.2. Telefon má kameru na zadní části telefonu a dva barevné displeje. Vnější displej je vyroben technologií OLED a dokáže zobrazit 256 barev. Hlavní displej je aktivní a podle technické specifikace by měl mít rozlišení 320 x 320 obrazových bodů. Celková paměť přístroje je 64 MB a v jeho výbavě opět najdeme většina možných funkcí. Tento chytrý telefon byl jednou z hvězd stánku výrobce na veletrhu CeBIT a u pultíku s ním bylo neustále plno. I nám se tento přístroj velmi líbil a jeho detailní fotografie a technické parametry najdete v tomto článku.

Samsung SGH-S300

V případě tohoto telefonu není příliš co dodávat, podrobně jsme vám jej představili v tomto článku. Telefon je funkčně identický s modelem S100, který se již prodává i u nás, je ale menší a má oba displeje barevné. Samsung S300 by se měl začít prodávat na našem trhu velmi brzy, takže i v jeho případě můžete očekávat jeho podrobnou recenzi na stránkách našeho serveru.

Samsung SGH-A800

Jediným Samsungem bez barevného displeje je v současné době model A800, který se již prodává a výrobce jej představil již na podzim loňského roku. Telefon je vzhledově velmi podobný výše popsanému modelu S300, s kterým má i stejné fyzické parametry. Recenzi tohoto stylového "low-endu" najdete zde, dodejme, že ačkoliv telefon nemá GPRS, má velmi bohatou a zajímavou výbavu.

Samsung SGH-T100

I tento model není žádnou novinkou, prodává se již skoro rok. Jedná se ale o nejúspěšnější GSM telefon Samsungu vůbec a zájem o něj prý stále neustává. Telefon má krásný barevný displej, povedené polyfonní melodie, jinak ale nic moc neumí. Jeho recenzi najdete zde.

Samsung SGH-T400

Novým stylovým Samsungem je model T400, který se začne prodávat velmi brzy. I v jeho případě jsme vám nabídli podrobné představení telefonu a fotogalerii jeho aktivního barevného displeje. Poprvé jsme si tento model mohli prohlédnout na loňském veletrhu Invex a zajímavostí je schopnost telefonu přehrávat krátké video sekvence, ačkoliv nedisponuje GPRS.

Samsung SGH-S100

Posledním Samsungem pro tento rok, který je dobře znám a již se i prodává, je model S100. Jeho recenzi připravujeme v nejbližších dnech, zatím si můžete přečíst jeho preview, popřípadě si prohlédnout fotogalerii jeho barevného displeje. Ten sice není aktivní, ale je velmi dobře čitelný i bez aktivovaného podsvícení. Jinak je Samsung S100 funkčně shodný s modelem S300, popsaným výše.

Samsung SGH-X410

Jedním z nejhezčích nových Samsungů je model X410. Má jednoduché tvary, vnitřní aktivní barevný displej a oproti jiným modelům jinak tvarovaná tlačítka na klávesnici. Z výbavy zaujme podpora Bluetooth, IrDA port, GPRS a podpora Javy. Více o tomto modelu nevíme, ani kdy se začne prodávat a ani kolik by měl stát.

Samsung SGH-X400

Velmi podobným modelem s předchozím je Samsung X400. Vzhledově je téměř identický, má však poněkud jinou výbavu. Z té by se dalo usuzovat, že se bude jednat o telefon pro mladé, kteří mají rádi hry. Z toho důvodu má telefon na klávesnici barevně označené klávesy. Jinak je klávesnice stejná jako u předchozího modelu, stejně jako aktivní (TFT) displej. X400 neumí Javu, má ale sedm přednastavených her. Zajímavostí by mělo být třírozměrné menu. Telefon má i vestavěné rádio.

Samsung SGH-S200

Další novinka Samsungu zapadá do "eskové" řady, mezi modely S100 a S300. S nimi má stejnou výbavu, jiný je design telefonu, který je hranatější, a výrazná budou také barevná provedení telefonu. Samsung S200 lze označit jako stylový telefon pro muže; speciální dámské modely má výrobce zatím jen pro asjské trhy. S200 má dva barevné displeje a měl by se začít prodávat ještě v prvním pololetí tohoto roku.

Samsung SGH-E400

Předposlední letošní novinkou Samsungu je model E400. Řada "E" by měla patřit mezi ty levnější, přesto je výbava telefonu vemi zajímavá. Vnější OLED displej zvládá 256 barev, vnitřní displej je pasivní a dokáže zobrazit 65 000 barev. Ve výbavě nechybí GPRS a Java, ale v této chvíli netušíme, kdy se telefon začne prodávat. Již na podzim představil Samsung ještě model E100, ten jsme ale na CeBITu neviděli, možná se bude jednat jen o asijský model.

Samsung GPRS Watch Phone

Poslední novinkou Samsungu jsou hodinky s integrovaným GSM telefonem a podporou GPRS. Prodávat by se měly ještě před koncem roku, ale jestli se tak opravdu stane, nevíme, na stánku výrobce jsme se podrobnější informace nedozvěděli. Hodinky mají OLED barevný displej (256 barev) s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů a zabudovaný hlasitý odposlech.

Samsung má i několik modelů určených jen pro asijské trhy, jako je model T500, který se již prodává a který vám podrobněji představíme v nejbližších dnech. Jedná se o ryze dámský přístroj, stejně jako model T700. Třetí asijskou novinkou, která se již prodává, je Samsung SGH-T200, který je zajímavý svým motorovým mechanismem otevírání. Některé zdroje hovoří o možnosti prodeje všech tří těchto telefonů i v Evropě, na CeBITu je ale Samsung nevystavoval.

Fotogalerii nových Samsungů z CeBITu najdete zde, chytrým telefonům se věnujeme v tomto článku.