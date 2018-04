Novinky Paegasu na srpen

Jako každý měsíc i tento bude Paegas uvádět nové výrobky a nové ceny svých telefonů, či Twist sad.

Psal jsem v nedavno v úvodníku o tom, že první série telefonů Siemens S25 se budou dodávat na náš trh. Část této dodávky, která k nám byla dovezena má ve svých prodejnách od nového měsíce i Paegas. Telefon Siemens S25 se bude prodávat spolu s aktivací jakéhokoliv tarifu v síti Paegas za 11.999 Kč bez DPH.

Nutno poznamenat, že tento telefon ještě nemá vestavěný klasický WAP, ale má místo něj jiné řešení, které ovšem naši operátoři nepodporují. Za to telefon disponuje vestavěným HW modemem, komunikačním IrDA portem a organizérem. Dále má to, co nám doposavad u Siemensů chybělo – má vestavěné hodiny a budík a vibrační zvonění, které doplňuje 40 různých vyzváněcích melodií.

Další inovací je prodej telefonu Sony CMD-C1 v Twist sadách za 8.999 Kč s DPH. Telefon o hmotnosti 107 gramů disponuje ovládacím kolečkem zvaným „jog dial“. Tímto se nechá elegantně procházet menu a dokonce i psát SMS. Telefon je možné také pořídit za 2.999 Kč bez DPH jako dotovaný – tzn., že za tuto cenu jej koupíte, pokud si necháte aktivovat některý z klasických tarifů.

Další příjemnou novinkou je snížení ceny Twist sady s Alcatelem One Touch Club o 500 Kč, takže jej nyní pořídíte za 4.499 Kč s DPH.