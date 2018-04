Novinky Paegasu - čím dál tím lépe

První novinkou v síti mobilního operátora Paegas je zavádění dalšího bankovního ústavu do systému GSM bankovnictví. Během několika týdnů hodlá totiž bankovní aplikaci na SIM kartách Paegas využívat i ČSOB. Tento tah zavádění GSM bankovnictví má poměrně velké přínosy v oblasti přílivu nových zákazníků společnosti Paegas a také pohodlnější práci se svým účtem.

Výhody GSM bankovnictví jsou pro majitelé účtu bank, kterých se již tento způsob komunikace se svými zákazníky týká, obrovské. Jednak je to neustálá kontrola nad svým účtem v bance a pak je to jednoduchý a vždy (téměř vždy - pokud není signál, je smůla) přístupný způsob platby. Již i některé internetové servery podporují poskytování služeb a zboží za úplatu právě prostřednictvím GSM bankingu společnosti Paegas.

K používání GSM bankovnictví je ale za potřebí mít dvou věcí. Jednou je mobilní telefon s podporou SIM toolkit a druhá nepostradatelná věc je SIM karta s možností nahrání bankovní aplikace.

V souvislosti s GSM bankingem je zde další novinka. Paegas již zavádí tento způsob komunikace s bankovním ústavem i pro majitele předplacených karet Twist.

Noví uživatelé Paegas Twist mají možnost namísto Twist karty za 1.399 Kč koupit bankovní Twist kartu, která stojí o 200 Kč více. Twist karta s možností nahrání vlastní bankovní aplikace stojí 1.599 Kč. Tato cena je ještě přijatelná za možnost provádění bankovních transakcí z předplacené karty. Na druhou stranu by bylo příjemné, kdyby cena SIM karty byla jednotná, obdobně, jak tomu bylo při zavádění SIM toolkitu, kde jsme si mohli vybrat buď bankovní kartu nebo Paegas Info.

Pro stávající uživatele jsou zde 2 možnosti. Jak pro majitele Twist karet, tak pro majitele karet klasických tarifů je zde nabídka výměny SIM karty za bankovní. Výměna karty stojí 400 Kč a nebo je provedena zdarma, ale musíte se prokázat platební kartou Expandia banky, vystavenou na vaše jméno.

Poslední a pro uživatele Twist karet nejvíce potěšitelnou zprávou bude zřejmě to, že Paegas nabídne v předplacených kartách nové mobilní telefony.

Tři modely, které přijdou do prodejen v průběhu měsíců dubna a května budou od společnosti Motorola a Siemenes. Jedná se konkrétně o modely Motorola Talkabout T2288, Siemens C35 a Siemens S35.

Tyto telefony budou nabízeny v předplacených Twist sadách, které budou v prodeji v průběhu dubna. Motorola by měla svůj low-end model s WAP browserem poslat do světa již na začátku dubna - tedy 1.4.2000. Mobilní telefony Siemens by měl Paegas údajně uvést do prodeje na konci měsíce dubna, o čemž se vedou spekulace. Hlavně o tom, zdali bude dostatečné množství těchto mobilů a pak, jestli vůbec budou do té doby k prodeji.

Preview mobilního telefonu Siemens S35 a C35 naleznete zde (Siemens C35, Siemens S35). O mobilním telefonu Motorola T2288 zatím moc nevíme. Bude se ale jednat o mobil s WAP mikrobrowserem společnosti Phone.com (obdobně je tomu i u obou modelů Siemens) a jeho cena se bude pohybovat prý kolem 5.500 Kč. To je zatím vše, co je nám z jeho funkcí známo.