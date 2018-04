Novinky operátorů - ceny stále klesají

Jak je již pravidelným zvykem, nový měsíc znamená u našich operátorů nové ceny, nové služby, změny stávajících služeb a vůbec všemožné malé revoluce. Mobilní telefonie je prudce rostoucí, a tedy neustále se měnící obor, a tak ani operátoři v oblasti mobilních sítí nemohou dlouho ustrnout na místě. Podívejme se tedy, co kdo na nový školní rok připravil.

Paegas:

Přestože zprávy o změně v cenách mobilních telefonů se vyskytují poměrně často, málokoho omrzí je neustále sledovat. Každý čeká, kdy už mu konečně zlevní ten jeho vysněný model. Paegas o něco zpřístupňuje tyto své přístroje: (ceny jsou s DPH):

Telefon (dotované) Původní cena Nová cena Motorola T2288 1 829,- 121,- Panasonic GD50 2 439,- 1 219,- Siemens S25 5 489,- 4 269,- Nokia 6150 7 929,- 6 099,- Ericsson T28s nebyl dotovaný 12 199,- Nokia 8210 (nedotovaná) 19 519,- 15 859,-

Kromě těchto nových cen se také u Paegasu rozloučíme se staršími modely, Motorolou m3888 a Alcatelem One Touch View db. Ovšem nebuďme smutní, naproti tomu totiž do stáje Paegasu přibude telefon nový. Je nasazen do Twist sady a jde o Panasonic GD52. Cena této sady bude 6 999,- korun. Recenzi na tento telefon vám přineseme koncem příštího týdne, takže budete vědět, zda po novince sáhnout či nikoliv. Prozatím alespoň preview, které naleznete zde: Panasonic GD52 a jeho bratři (preview)

Twist sad se týká také další poznámka. Zlevnění se týká sad s těmito telefony:

Twist sada s telefonem: Původní cena Nová cena Alcatel OT Easy db 4 499,- 3 999,- SiemensC25 5 499,- 4 999,- Nokia 5110 5 999,- 5 499,- Nokia 3210 8 999,- 7 999,-

Eurotel:

Nejdříve jedna potěšující zpráva pro ty, kteří touží po WAPování, ale nechtějí do celé věci tolik investovat na počátku. Předplacená sada Go Cool s telefonem Alcatel One Touch View WAP db, která do této chvíle stála 5 995,-, bude od září pouze za 4 995,- Kč. Nejde sice o telefon se závratnými funkcemi, ale jako low-end podporující WAP je tento přístroj asi tím, čím byla svého času Motorola T2288, která nyní své pozice již postupně opouští.

I další změny se týkají cen, ale již nejde o telefony, pouze o služby. Za změnu čísla nyní v EuroTelu platíte 2 500 ,- (bez DPH), od září to bude 1 500,-. Poplatek za převzetí čísla, tedy pokud SIM karta mění majitele a je přepisována na něj, se snižuje z 1 500,- (bez DPH) na rovný tisíc korun.