Novinky od Vodafone, LG a Mitacu dostaly ocenění za design

Ceny iF Design získaly koncepty i telefony, které se dostanou v dohledné době do prodeje. Do první kategorie patří například Vodafone 360 Krystal s dvěma displeji na bázi elektronického inkoustu.

Tento telefon má nezvyklou konstrukci s displejem na obou stranách přístroje. S touto konstrukcí mobil dokáže po přiložení na cizojazyčné noviny načíst text, následně ho přeloží a zobrazí na horním displeji.

Dalším oceněným mobilem od Vodafone je model Compass 2010. Na rozdíl od předchozího přístroje se s tímto telefonem v prodejnách operátora setkáme. Telefon se čtvercovým půdorysem má vysouvací QWERTY klávesnici a je připraven pro službu Vodafone 360.

Další novinkou od Vodafone je smartphone 737 Quincy, který nabízí dotykový displej i klasickou klávesnici. Vodafone 545 Larry s horizontálně uloženým displejem je určen pro rozvojové trhy, na kterých má sloužit pro pohodlný přístup na internet a k e-mailu.

Vodafone 534 Shilpa je jednoduchý mobil určený do předplacených sad, který nahradí v portfoliu operátora model 533. Dalším low-endem do předplacených sad je model 137 Sting. Tento model nabídne konstrukci se zvýšenou odolností. čtěte - Pět barev, každá za 2 000 korun - vyzkoušeli jsme nejdražší mobil od Vodafonu

LG GD880 už výrobce představil. Jedná se o elegantní mobil s dotykovým displejem, který má ve výbavě GPS navigaci, wi-fi a pětimegapixelový fotoaparát.

Zajímavý přístroj pochází od značky Qisda, což je bývalá mobilní divize společnosti BenQ. Tento OEM/ODM výrobce připravil smartphone s obřím čtyřpalcovým dotykovým displejem, který má velmi vysoké rozlišení 1280 x 1024 obrazových bodů. Výbava konceptu zahrnuje třímegapixelový fotoaparát, podporu 3G sítí včetně HSPA a wi-fi. Nechybí pohybový senzor.

Oceněna byla i auto navigace od společnosti Mitac, která se jmenuje Valinor. Tento přístroj nabídne sedmipalcový displej. K dispozici je připojení na internet přes 3G a wi-fi. Přístroj je schopen přehrávat video v HD rozlišení.