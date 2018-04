Novinky od Nokie míří na náš trh

Na konci měsíce května se na český trh dostanou dvě novinky od společnosti Nokia. Nabídku modelové řady 6210 rozšíří atraktivní verze s dlouhým názvem Nokia 6210 Cyber Silver. Již podle jména je zřejmé, že rozdíl je třeba hledat ve vzhledu telefonu. Cyber Silver je obchodní název atraktivní stříbrné barvy, v které je kryt telefonu vyveden. Další rozdíly není třeba hledat, nové možnosti a funkce poskytne až nástupnický model Nokia 6310, který by měl být na trhu dostupný se začátkem podzimu. Nokia 6210 Cyber Silver v nabídce nahradí model 6210 s krytem v barvě "Red Sunset", která byla v současné nabídce popelkou. Kdo by ovšem chtěl Nokii 6210 právě v této barvě, neměl by s její koupí otálet.

Nokii 6210 Cyber Silver je již možné několik dní zakoupit na trzích Jihovýchodní Asie. V tomto regionu je telefon prodáván s Li-Polymer baterií, která sníží hmotnost telefonu o 7 gramů na výsledných 107 gramů a prodlouží výdrž baterie na jedno nabití přibližně o 10 %. Díky této baterii Nokia 6210 také lehce zeštíhlí a to z 18,8 mm na 17 mm tloušťky. Cena Nokie 6210 Cyber Silver na českém trhu ještě nebyla stanovena. V Asii se tento telefon prodává v přepočtu za zhruba 12 100 Kč jako nedotovaný. V ceně je ovšem započítána právě Li-Polymer baterie, která bude v Evropě nabízena zřejmě jen jako volitelný doplněk. Základní cena Nokie 6210 na jihoasijských trzích je téměř totožná jako je její cena v České republice, tedy zhruba 11 000 Kč. Je možné předpokládat, že cena Nokie 6210 Cyber Silver zůstane stejná se současnou cenou Nokie 6210.

Druhou novinkou, která obohatí nabídku prodejních pultů, je Nokia Connectivity Pack DTL – 1P. Tento balíček obsahuje baterii LRW - 1 se zabudovaným Bluetooth čipem a PCMCIA kartu DTL - 1, taktéž s čipem Bluetooth. Samotná baterie váží 52 gramů, čímž se zvedne hmotnost telefonu na stále přijatelných 120 gramů. Výdrž a kapacita baterie je shodná se standardně dodávanou baterií Li-Ion, přesto zatím není jasné, jakou technologii baterie využívá. PCMCIA karta DTL – 1 váží pouhých 10 gramů a po vložení do počítače umožní bezdrátový přenos dat s telefonem až na vzdálenost 10 metrů. Pomocí balíčku Connectivity Pack bude možné využívat rychlý přenos dat HSCSD s rychlostí až 43,2 kbps. Tuto službu, specialitu firmy Nokia, nabízí v České republice zatím pouze společnost Eurotel. Telefon s baterií obsahující Bluetooth čip je samozřejmě možné využít i s jinými zařízeními Bluetooth, atraktivní bude především osobní HF sada.

Balíček Connectivity Pack DTL – 1P zatím nemá stanovenou cenu. Tato sada momentálně není běžně dostupná ani na asijských trzích, proto je nyní nemožné její cenu odhadnout. Modul s Bluetooth čipem má ve své nabídce i Ericsson (HBN - 10) a její cena je zhruba 13 000 Kč, ale i s osobní HF soupravou (DBA - 10). Jelikož čas uvedení balíčku Connectivity Pack se blíží každým dnem, o ceně vás budeme informovat okamžitě, jak bude známa.