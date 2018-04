Novinky od Motoroly - od výměnných krytů až po GPRS

Druhý největší výrobce mobilních telefonů, společnost Motorola, představila nejžhavější novinky v oblasti GSM telefonů, na které se můžeme v průběhu roku 2001 těšit. Mezi takové telefony patří low-endové modely T191 a T192, manažerský Timeport P280, a lahůdka v podobě klasického "véčka" - model V66, určený pro ty z nás, kteří si zakládají na stylu. Všechny uvedené modely se podle posledních informací objeví na našem trhu během druhé poloviny letošního roku. A na co se tedy můžeme těšit?

Všechny nové mobily mají, až na jedinou výjimku, jedno společné – podporují technologii GPRS. Do konce roku 2001 bude již GPRS spuštěno ve valné většině, ne-li ve všech evropských sítích a Motorola dobře ví, že levné GPRS je především cestou k pohodlnějšímu používání WAPu. Proto i do svých levných telefonů tuto technologii implementuje.

Všechny telefony jsou také vybaveny naprosto novým firmwarem. Motorola se rozhodla zbořit neustále přetrvávající obraz Motorol v očích uživatelů – složité ovládání. Díky této změně také z klávesnice zmizelo tlačítko pro Motoroly typické – Quick Access Key – tedy ona malá šípka nahoru, umožňující přístup k devíti funkcím telefonu pouhými dvěma stisky kláves. Ta již není třeba, neboť nový software má předělané menu, Jehož konkrétní strukturu si může upravit sám uživatel. A především, menu již bude grafické, a to na všech modelech.

A nyní se podívejme, jak budou jednotlivé typy vypadat.

Talkabout 191

Nový model od Motoroly určený těm méně náročným uživatelům má typové označení T191. S rozměry 106 x 40 x 15 mm bude k dispozici ve třech barevných provedeních - světlá khaki, zelená a oranžová. Telefon využívá nové zjednodušené menu, doplněné animovanými ikonkami. Příjemným překvapením T191 je také hlasové vytáčení. Podle údajů uváděných výrobcem, vydrží Talkabout 191 zhruba 120 hodin v pohotovostním režimu nebo až 300 minut hovoru.

Z dalších funkcí nabídne T191 WAPový prohlížeč (verze 1.1), prediktivní vkládání textu (iTAP), šablony pro vytváření zpráv, hodiny, kalkulačku a budík. Samozřejmostí jsou zde vibrace, 20 druhů melodií, editor vyzvánění, jenž nabízí možnost vytvoření pěti vlastních vyzváněcích tónů. Melodie můžete posílat také formou SMS zpráv.

Talkabout 192

Motorola T192 je vylepšenou obdobou předchozího modelu, ovšem s několika velmi zásadními odlišnými znaky. Tím prvním je integrovaná anténa. Další příjemnou změnou v designu přístroje je možnost výměny krytů (což ocení především mladší populace). T192 je tak první Motorolou vůbec, která takové funkce nabízí. Nepočítejme výměnné gumové kryty u V2288 a výměnné přední panely u modelu V2088 (dostupný pouze na asijském trhu). Telefon dostanete v barevných provedeních: Magic black, Flannel grey a Silver ghost.

Nové menu T192 je stejné jako u modelu T191, včetně grafických ikon a možnosti změny velikosti menu (zoom) pro lepší čitelnost. Nechybí hlasové vytáčení a i-TAP pro pohodlné psaní SMS. Výdrž telefonu je zhruba 160 hodin v pohotovostním stavu nebo 200 minut hovoru. Největším překvapením u tohoto low-endového přístroje bude rozhodně podpora GPRS. Motorola T192 dosáhne rychlosti přenosu dat (při použití 3+1 timeslotu) až 40,2 kbps.

Telefony Motorola Talkabout 191 a Talkabout 192 budou dostupné ve třetím čtvrtletí roku 2001.

V120

V66

Motorola pracovala také na vývoji telefonu V120, který dle našich informací měl podporovat přehrávání MP3. Tento telefon však do výroby nepůjde. Pokud jde o podobný tah jako například u V60-V66, pak můžeme očekávat, že projekt neumřel, jen se po nějakém čase objeví znovu, vylepšený a s trochu jiným označením.Naprosto klasickým "véčkem" na které jsme zvyklí díky modelům V3688, V3690 nebo V50, je poslední novinka s typovým označením V66. Oproti svým předchůdcům je V66 triband (GSM 900 / 1800 / 1900 MHz), což jistě potěší managery, kteří často cestující z jednoho konce polokoule na druhý. Tři různá barevná provedení jsou doplněna možností výměny horního panelu. Rozměry 82 × 43 × 15 mm a váha 79 g neurazí ani opravdové mobilní labužníky.

Motorola V66 na tom není ani po stránce funkcí vůbec zle. Vybrat si můžete z 32 vyzváněcích melodií. Úctyhodná je také paměť telefonního seznamu, jenž nabízí 500 pozic. Po vzoru svého předchůdce V50, zdědilo nové "véčko" hlasový záznamník s kapacitou až 180 s libovolných poznámek. A opět zde máme podporu GPRS - dokonce ve verzi 4+1 timeslot. Samozřejmostí je podpora datových přenosů a synchronizace s osobním počítačem.

Motoroly V120 a V60 se objeví na trhu ve třetí čtvrtině roku 2001.

Timeport 280

Oblíbená manažerská řada Timeportů se rozrostla o model Timeport 280. Telefon je stejně jako jeho předchůdci tribandem. Součástí vybavení přístroje je velký grafický displej (rozlišení 128 x 100 bodů) a také IrDA port, který už k této kategorii mobilů neodmyslitelně patří. Výdrž baterie, což jistě potěší, se s každým novým Timeportem zvyšuje. Motorola T280 by měla údajně vydržet v pohotovostním stavu 150 - 250 hodin nebo 190 - 160 minut hovoru. Nabíjení přitom nepřesáhne 120 minut.

Timeport 280 podporuje všechny hlasové funkce, včetně hlasového ovládání, vytáčení telefonních čísel a hlasového záznamníku. Kapacita telefonního seznamu umožní uložení až 1000 čísel. Přítomnost datových a faxových služeb, diáře či vibračního zvonění je u telefonů manažerské třídy naprostou nezbytností. Ptáte se, jak je na tom Motorola T280 s GPRS a WAPem? Ani v tomto ohledu vás nový Timeport nezklame. A jako by toho nebylo málo, T280 je také vybaven podporou technologie bluetooth.

Lze předpokládat, že by se nový Timeport 280 mohl na trhu objevit v polovině roku 2001.

Accompli 008

Tento přístroj je klasickým smartphonem, tedy chytrým telefonem. Jde vlastně o kombinaci mobilu a PDA (Personal Digital Asistent). Accompli 008 vám umožní nejen telefonovat, ale také přenášet data (a to i pomocí GPRS 2+1 timeslot), prohlížet WAP na velkém displeji, číst, psát a odesílat e-maily, používat kalendář, organizér, úkolovník atd. Navíc podporuje aplikace v jazyce K Java, které lze do telefonu snadno nahrát přes kabel, infračervený port nebo pomocí datového spojení přímo z internetu. Programy K Java nabízí nejrůznější využití, od her přes hodiny a kalendář až po složité kalkulačky. Tyto aplikace by měly být na internetu volně stažitelné.

Tvarem připomíná Accompli telefony série V. Je tedy otvírací, ovšem narozdíl od „véček“ nemá v horní čísti displej, ale pouze reproduktor. Displej je totiž v dolní polovině otevřeného telefonu. Klávesnice není vůbec třeba, neboť obrazovka je dotyková a veškeré ovládání zprostředkuje právě ona v kombinaci s perem.

Velkou výhodou je také synchronizace organizéru a adresáře s daty ve vašem počítači. Synchronizace probíhá pomocí technologie TrueSync, která dokáže přenášet data mezi telefonem a Outlookem, případně Lotus Notes.

Motorola Accompli 008 váží 155 gramů a její rozměry jsou 60 x 98 x 28 mm. Baterie by měla vydržet 90 až 145 hodin v pohotovosti nebo 160 až 270 minut hovoru.

Motorola začne Accompli 008 do České republiky dovážet v březnu a tak bychom jí měli již brzy zahlédnout na pultech obchodů. Její cena by se měla pohybovat okolo 30 000 korun.

Po následujícím výčtu musí být nyní i zarytému odpůrci této značky jasné, že společnost Motorola bude během následujících několika měsíců velkou noční můrou pro všechny renomované výrobce mobilních telefonů. Nabídka nových modelů od tohoto amerického výrobce je skutečně velká a lákavá. Především proto, že si vybere opravdu každý - ať už jste teenagerem, manažerem, náruživým cestovatelem či člověkem s velmi osobitým vkusem. Nové Motoroly vás rozhodně zaujmou - když ne svým designem, tak určitě podporou GPRS, bluetooth, WAPu, MP3 a spoustou dalších funkcí. A pokud bude mít úspěch nová struktura menu a ovládání, může Motorola ožít a z výrobce držícího se zuby nehty na druhém místě se stát dravcem, snažícím se stáhnout náskok Nokie.