Novinky od LG - vysouvací mobily útočí na Evropu

Od veletrhu CeBIT neuběhly ani dva měsíce a LG přichystalo další porci nových modelů mobilních telefonů pro standard GSM. Jak informoval ruský server Mobile-review.com, většina novinek se na trh dostane v druhém pololetí tohoto roku, nejpravděpodobněji na předvánoční trh.

LG je aktuálně světová pětka, v prvním letošním čtvrtletí totiž předstihlo Sony Ericsson. To je úctyhodný výsledek, jestliže vezmeme v potaz, že na evropském trhu zatím působí jen okrajově. A právě zde vidí LG největší mezery, a proto pro Evropu přichystalo několik nových modelů. LG chystá v Evropě na podzim tohoto roku velkou ofenzívu, které nebude ušetřena ani Česká republika. Na nové modely se tedy můžeme těšit i u nás.

LG 5500 a G7050 - vysouváme, zasouváme

Asi nejatraktivnější novinkou jsou dva vysouvací modely. Jejich předobraz, CDMA model SD1250, byl k vidění právě již na veletrhu CeBIT. Vysouvací koncepce je zajímavou alternativou k véčkům, které pomalu ale jistě začínají vládnout světu. Ve své Mekce - jihovýchodní Asii - ale právě vysouvací telefony získávají na oblibě, takže se možná zanedlouho dočkáme souboje těchto dvou koncepcí. Pokud telefon má mít rozumné rozměry, velký displej a pohodlnou klávesnici, běžná koncepce již nestačí.

Obě vysouvací novinky mají stejný vzhled, liší se jen integrovaným fotoaparátem, který má pouze model G7050. Jednodušší model bez fotoaparátu by se měl jmenovat G5500 a měl by mít výbavu velmi podobnou modelu G5400, který sice LG představil již dříve, ale na CeBITu vystaven nebyl. Modely G5500 a G7050 by tak měly mít TFT displej, podporu MMS, IrDA port, GPRS třídy 10, dvaatřicetihlasou polyfonii a třeba hlasové funkce. My můžeme jen dodat, že CDMA model jsme měli v ruce a vypadal velmi dobře.

LG 5220c - jen inovace

Další novinka je pouze upravenou verzí již existujícího modelu. Véčko G5220 a jeho jinak vzhledově provedenou variantu G5200 si již můžete koupit a druhý model jsme vám podrobněji představili v tomto článku. Výbava by měla být velmi podobná, nový model G5220c ale bude mít barevný displej (STN 65 000 barev).

G7030 - i druhý displej barevný

To samé jako o předcházejícím modelu platí i o další novince, LG G7030. Jedná se o upravenou verzi modelu G7020, o kterém jste si mohli přečíst i na našich stránkách. Inovací je i druhý barevný displej na vrchu telefonu. Jeho dobrou čitelnost by měla zaručit použitá technologie OLED. Výbava by měla být stejná jako u modelu G7020.

G7070 a G7100 - s otočným displejem

Opět dvojice novinek s téměř stejnou výbavou a i vzhledem. Oba telefony zaujmou především svým otočným displejem a integrovaným fotoaparátem. Model G7100 má navíc ještě druhý OLED displej na vnější straně flipu. Podle serveru Mobile-review.com by měla být výbava obou modelů shodná s modelem G5400. Fotoaparát by pak měl mít čtyřnásobné přiblížení.

G5310 - pohledná střední třída

Další novinka má opět svůj vzor, kterým je již prodávaný model G5300. V obou případech se jedná o klasicky koncipovaný telefon s barevným displejem a slušnou výbavou. Preview původního modelu G5300 najdete zde. Design modelu G5310 je velmi zajímavý, což se o původním modelu G5300 rozhodně říct nedá. Novinka bude podporovat MMS a Javu.

LG G3100 - low-end s barevným displejem

Mezi levnější produkty bude patřit nový model G3100. Bude mít barevný displej (STN 4 096 barev), rozměry 107 x 43 x 22 mm a hmotnost 85 gramů. Výbava bude obsahovat GPRS třídy 10, polyfonní melodie a třeba synchronizaci s počítačem.

LG G5400 - slušně vybavené véčko

Na závěr si připomeňme model G5400, který bude vzorem pro několik dalších modelů popsaných výše. Telefon má netradiční vnější displej, který je umístěn podélně a čte se z boku. Je pouze monochromatický, hlavní už je barevný (UFB 65 000 barev). Telefon mimo jiné zvládá Java aplikace, MMS, polyfonní melodie, hlasové funkce (záznamník/vytáčení), synchronizaci s počítačem a množství dalších funkcí. Tento model by se měl začít prodávat v nejbližší době.

Zaujaly vás novinky od LG? Nás ano. Je zřejmé, že výrobce to myslí s útokem na evropské trhy vážně a že se chce pevně etablovat v segmentu GSM přístrojů. Ty sice vyrábí již poměrně dlouho, ale v Evropě spíš jen paběrkoval, hlavní odbytiště zatím má V Asii ve výrobě telefonů pro množství čínských značek. O pozici v CDMA segmentu se nemá cenu zmiňovat, zde je LG velmi silný. Uvidíme, jak rychle se mu nové modely podaří v Evropě začít prodávat a jak rychle se dostanou do ČR. Jistě by byly příjemným osvěžením našeho trhu.