Novinky od LG: MMS, Java a zajímavý design

Jihokorejská společnost LG chystá čtyři nové GSM telefony. O třech z nich včera informoval ruský server Mobile-review.com. Kdy se přístroje objeví na trhu, se zatím neví, oficiální premiéra se očekává na jarním veletrhu CeBIT. Nás by tyto novinky mohly zajímat s ohledem na chystaný vstup výrobce na tuzemský trh. Dva z telefonů mají klasický tvar, třetí je véčko a o tom čtvrtém se zatím podrobnější informace nepodařilo získat. Ač je LG korejský výrobce, ve své nabídce má dlouhodobě zastoupené i mobily klasických tvarů, nikoliv jen véčka, která hrají v Asii prim. Na druhou stranu ale LG dělá klasicky koncipované telefony jen v low-endové kategorii, špičkové technologie si schovává pro své rozvírací modely.

LG W1300 - podobnost čistě náhodná

První novinkou je model LG W1300, který nahradí v nabídce výrobce model B1200. Ten se začal prodávat v létě loňského roku a informace o něm jsme vám přinesli v tomto článku. Nový model W1300 má pozměněný design, který se zdá býti přijatelnější evropskému vkusu než u předchozího modelu B1200. Ten přesto sklízel docela hodně úspěchů, a to především ve Španělsku a Rusku. Například ve Španělsku stál v předplacené sadě v září loňského roku 80 €, což je jistě přijatelná cena. LG B1200 byl dokonce k vidění i na loňském veletrhu Invex, kde si výrobce testoval zájem české veřejnosti.

LG W1300 svým vzhledem může vzdáleně připomínat novější modely německého Siemensu, konkrétně model C55. Že výrobce v designu svého nejjednoduššího modelu trochu tápe, naznačuje i předchozí model B1200, který zase připomínal Sony Ericsson T65. Zatím nejsou k dispozici podrobné technické údaje pro W1300, pokud však budeme počítat, že bude podobně velký jako předchozí model (106 x 45 x 20 mm; 80 gramů), mohou se zákazníci těšit na velmi malý a lehký telefon. Oba přístroje by měly mít i stejnou výbavu, tedy GPRS (4+1 timeslot), wap 1.2.1, polyfonní melodie, displej s rozlišením 112 x 65 obrazových bodů a vnitřní paměť na sto kontaktů. Dodejme, že cena nedotovaného modelu B1200 se pohybuje okolo 90 USD a v podobné cenové hladině by se měl pohybovat i nástupce.

LG G5300 - extravagantní vzhled a vynikající displej

Druhou novinkou LG je opět klasicky koncipovaný telefon, model G5300. Jeho vzhled je docela vyzývavý, rozhodně mu nechybí styl, ač se třeba mnohým zákazníkům líbit nebude. Telefon má spodní část zaoblenou do špičky a celkově působí luxusním dojmem. Přesto se bude jednat o low-endový telefon; v průběhu roku se ještě více prohloubí rozdíly mezi širokou paletou low-endových přístrojů, takže by asi bylo lepší tento telefon zařadit do takzvané střední třídy Mid range, jak udávají někteří výrobci. Jeho cena by se měla vejít pod 300 USD, tj. v přepočtu okolo 9 000 Kč, čímž by mohl být pro mnoho zájemců atraktivní volbou, a to především s ohledem na svou výbavu. Ta zahrnuje například GPRS, podporu MMS zpráv, Java aplikace, polyfonní melodie, velkou paměť na kontakty a SMS zprávy a v neposlední řadě barevný displej, který se této kategorii mobilů vymyká. Displej by měl mít rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a zobrazit by měl 65 000 barev. Displej je sice pasivní, ale pokud bude stejný jako u modelu W5300, tak by měl být zhruba na úrovni displeje Samsungu S100, což je bezesporu velká pochvala.

I model G5300 není úplnou novinkou. Jedná se o přepracovaný model W5300, který jsme vám představili na sklonku loňského roku. Tento telefon se již dnes prodává například v Rusku a jeho cena se pohybuje právě okolo 300 USD. Design není zdaleka tak zajímavý jako u novinky, spíše naopak. Není jasné, jestli se nadále budou prodávat oba modely zároveň, či jestli bude každý z nich určen pro jiné teritorium. To pak platí o většině současných GSM modelů v nabídce LG, kdy výrobce rychle za sebou nabízí upravené varianty již známých modelů, někdy více, někdy jen minimálně pozměněných. Pro Evropu se spíše očekává nový model G5300.

LG G5400 - zatím zahalen tajemstvím

Třetí a zároveň poslední novinkou LG, ke které jsou dostupné alespoň základní informace, je véčko LG G5400. Podle zatím jediné dostupné fotografie těžko soudit o jeho vzhledu, překvapujícím zjištěním je ale absence druhého displeje na vrchu telefonu. G5400 by měl nahradit model G5200, který se v některých zemích Evropy běžně prodává. Tento předchozí model jsme měli možnost i vyzkoušet na vlastní kůži a naše dojmy z něj najdete v tomto článku. Podle dostupných informací by novinka měla mít navíc barevný displej a měla by podporovat Java aplikace a MMS zprávy. Tyto informace je ale v této chvíli nutné brát s rezervou, výrobce tento model zatím oficiálně nepředstavil.

Čtvrtým novým telefonem LG bude s největší pravděpodobností model G7040, varianta modelu G7020, tentokrát ale i s barevným displejem na vrchu telefonu. Fotografie v této chvíli není k dispozici, stejně jako jakékoliv technické údaje. Předpokládáme, že LG všechny tyto novinky vystaví na veletrhu CeBIT, na kterém nemůžeme chybět, takže se vám pokusíme zprostředkovat první dojmy z nich. Během letošního roku by se pak alespoň některé z nich měly začít oficiálně prodávat i na našem trhu.