Novinky od HTC živě. Prohlédněte si nové modely mířící na náš trh

HTC S730, Touch Cruise, Touch Dual a Shift. Nejde o žádné horké novinky, ale o přístroje, které se co nevidět chystají na český trh. My jsme měli možnost si přístroje krátce osahat a pořídit několik fotografií. Bohužel světelné podmínky nám nedovolily vytvořit mnoho kvalitních snímků, za jejich kvalitu se tedy omlouváme.

HTC S730

Nástupce modelu S710, známého také pod označením Vox, je taková šedá myška. To nás trochu zarazilo, protože Vox vynikal elegancí a vytříbeným designovým provedením. S730 má klasické tvary a bohužel i použité materiály se vrátily o krok zpět – místo pogumovaných plastů jsou tu panely obyčejné, navíc podivně identifikovatelné šedé barvy. Opravdu tedy šedá myška. Navíc přístroj dle našeho názoru vypadá lépe na fotografiích, než v reálu.





Vzhled tedy nebude tím hlavním trumfem S730, výbava však ano. Oproti Voxu se totiž dočkáme podpory sítí třetí generace včetně nadstavby HSDPA. Tuto technologii možná většina z vás nevyužije, hlavním argumentem S730 bude něco jiného – podstatně silnější procesor – ten pochází od Qualcommu a je taktován na frekvenci 400 MHz, což by mělo přinést výrazné zlepšení rychlosti zařízení.





HTC Touch Cruise

Dalším mírným zklamáním pro nás bylo první setkání s HTC Touch Cruise. Přístroj opět vypadá lépe na produktových fotografiích, než ve skutečnosti, naštěstí se však úplně nevytratil dojem solidnosti. Nástupce modelu P3300, který mají v různých variantách v nabídce všichni naši operátoři, opět přináší především vylepšení v oblasti výbavy.





Opět přibyla podpora 3G a zdvojnásobil se takt procesoru, Touch Cruise nabídne také dvojnásobek paměti – 128 a 256 MB RAM a ROM. Vylepšen byl i fotoaparát, který nabídne třímegapixelové rozlišení.





Touch Cruise tak přináší prakticky stejnou výbavu, jako ultimátní HTC TyTN II, jen mu chybí vysouvací klávesnice. Zato však bude k mání za příjemnější cenu a těšit vás mohou jeho kompaktní rozměry. Rovněž ovládání bude kapku snazší díky vylepšenému prostředí Touch FLO.





Z předchozího modelu zůstává i otočný prstenec navigační klávesy, naopak ale zmizela malá kulička trackballu. Potvrzovací střed má nyní klasikou funkci a kurzor ustoupil právě prostředí FLO. Otočná navigační klávesa tak usnadňuje především pohyb v menu, kde je mnohdy podstatně rychlejší a pohodlnější kolečkem otočit a najet na patřičnou položku, než se k ní prokousávat klasickým způsobem. I ten vám však Touch Cruise dovolí, protože navigační kolečko zároveň funguje i jako čtyřsměrná klávesa.





Co se ovládání týče, trochu nechápeme, proč HTC upouští u Touch Modelů od integrace klasických Start a OK kláves – právě o ně Touch Cruise přišel. Budete si tedy opravdu muset vystačit s prsty, ovšem vzhledem k tomu, že je displej v jedné rovině s čelní plochou, neměl by to být takový problém.

HTC Touch Dual

Zatímco předchozí dva modely na nás působily z hlediska vzhledu a zpracování trochu obyčejným dojmem, Touch Dual (už jsme jej jednou u nás představili) situaci podstatně vylepšuje. Zpracování a použité materiály jsou zcela na úrovni původního modelu Touch, takže v tomto ohledu panuje naprostá spokojenost.





Vzhled Touch Dual se navíc výrazně přiblížil klasickým mobilním telefonům – to vše díky tomu, že tělo modelu trochu zhublo co se šířky týče, tloušťka přitom nikterak výrazně nenarostla a to i díky integraci vysouvací klávesnice. Touch Dual je o něco vyšší, než jeho starší bráška, ale toho si sotva všimnete. Naše dojmy jsou opravdu velmi pozitivní, špičkové zpracování a vylepšené ovládání (nechybí Start klávesa, ale OK bohužel ano) na nás opravdu udělaly dojem. Pro více detailů vás odkážeme na původní článek.





Touch Dual posouvá použitelnost původního modelu do nové roviny a pravděpodobně se stane novým hitem. Obzvláště, když bude nabízen za velmi příjemnou cenu, která by neměla překročit 10 000 korun. Věříme, že v takovém případě mnoho uživatelů oželí absenci wi-fi.

HTC Shift

S HTC Shift jsme dosud neměli tu čest. Setkání s touto interpretací zařízení kategorie UMPC pro nás bylo tedy velmi zajímavým okamžikem. Shift lze s trochou nadsázky označit za přerostlý TyTN II, jelikož zařízení používá prakticky stejnou konstrukci s výsuvnou klávesnicí a vzhůru výklopným displejem.





Na rozdíl od TyTNu II je však Shift plnohodnotným počítačem s operačním systémem Windows Vista. Nabízí však i možnost přepnutí do Windows Mobile a tudíž rychlý přístup k základním datům a funkcím i v případě, že máte počítač vypnutý. Shift se tváří jako velmi příjemný společník na cesty a tím by opravdu mohl být.





V brašně, tašce či kufříku nezabere mnoho místa a také příliš neváží. Přitom s sebou můžete mít všechna svoje potřebná data a pracovat můžete téměř kdykoli a kdekoli. Jen přitom budete samozřejmě narážet na omezení daná rozměry přístroje – klávesnice rozhodně není vhodná k psaní dlouhých textů, její tlačítka jsou totiž příliš malá a tak zapomeňte na psaní všemi deseti prsty a naučte se vyťukávat ukazováčky.





Shift rozhodně není přístroj pro každého, zapomeňte na to, že na něm budete schopni pracovat stejně, jako na notebooku, nebo že jej budete mít vždy po ruce jako svůj komunikátor. Na to první je Shift příliš malý, na to druhé zase příliš veliký.





První setkání s HTC Shift tak dokazuje, že kategorie UMPC se zatím hledá a hledá také svou cílovou skupinu uživatelů. Nicméně musíme konstatovat, že Shift bude rozhodně patřit k těm nejlépe použitelným přístrojům své třídy a že si práci s ním dovedeme v určitých případech docela dobře představit.