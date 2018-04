Novinky od Garminu: navigace, co poslechnou na slovo a nabídnou televizi

Společnost Garmin si získala pozornost už na World GSM Congress v Barceloně, kde představila svůj nüvifone. Bohužel šlo o nefunkční maketu a situace se nijak dramaticky nezměnila ani na CeBITu v Hannoveru. I zde byl nüvifone k vidění pouze ve vitríně za sklem a na tiskové konferenci na něj sice představitelé firmy pěli chválu, ale všem dotazům na technické a další parametry se bránili.

I tak ale stojí nová kolekce modelů chystaných na první polovinu letošního roku rozhodně za pozornost. Tak jako ostatní výrobci, snaží se i Garmin především vylepšit dojem uživatelů z navigace. Zkrátka dovést vás z místa na místo už umí každý, s tím už výrobci neohromí. Proto se soustředí na stále více přídavných funkcí. A k tomu se snaží dále vylepšit uživatelské rozhraní, tak aby byl poskytnutý komfort co nejvyšší.





Garmin nüvi 2x5 – velmi slušný základ

Důraz na uživatelský komfort dokazuje i základní řada v nabídce Garminu, tedy modely patřící do řady nüvi 2x5. Písmenko x bude nahrazeno číslem označujícím verzi – modely 205 a 205W budou obsahovat menší regiony (např. východní Evropu), modely 265/265W pak budou obsahovat mapy celé Evropy a model 275 ještě Spojené státy a Kanadu. Zajímavostí je, že v této řadě by se měly objevit jak modely s klasickým 3,5“ displejem, tak s větším 4,3“ displejem.

I když se jedná o základní model, nabídne řadu funkcí, které jsme dosud znali jen z nejvyšších řad. Ostatně tento trend je patrný na všech letošních kolekcích výrobců. Ostatně nejde o nic nového, zažíváme to dnes a denně i u mobilních telefonů. Poměrně příjemné jsou rozměry – model 205 má rozměry 97 x 71 x 20 mm a váží slušných 147 gramů. Přitom nabídne 3,5“ displej s tradičním rozlišením 320 x 240 bodů a slot pro MicroSD kartu.

Hlavní novinkou je přepracované uživatelské rozhraní, které by mělo nabídnout přehlednější zobrazení. Zajímavým vylepšením je i podpora časových zón – pokud během cesty přejedete z jedné časové zóny do jiné, přístroj automaticky nastaví čas. Díky 333MHz procesoru by mělo být vykreslování map rychlejší, a funkce HotFix by měla zase zajistit rychlé nalezení pozice při studeném startu přístroje. Navigace si ukládá základní informace o satelitech do paměti a následně je využívá pro vypočtení polohy.

Kromě vylepšení zobrazovací části map byl přepracován i navigační algoritmus. Znamená to, že navigace místo pokynu „Zahněte vlevo po 300 metrech“ prohlásí „Zahněte vlevo po Radlické ulici.“ Upřímně řečeno, v tomto případě si nejsme úplně jisti, jestli je to nějaký velký přínos. Naopak zajímavější je možnost propojení nüvi 2x5 se službami MSN Direct, a také Google Panoramio. Můžete si tak stáhnout fotografii se zadanými geografickými informacemi a pak se přímo na místo nechat navést. Pokud se naopak chcete s někým sejít, může se hodit funkce Where am I? Ta umožňuje jediným dotykem displeje zjistit přesné geografické souřadnice aktuální pozice a kolem ní vyhledávat například nemocnici, policejní nebo čerpací stanici. S volitelným TMC přijímačem je k dispozici i dopravní zpravodajství.

Modely řady nüvi 2x5 by měly být na trhu k dispozici v průběhu května letošního roku a jejich cena by měla začínat na 169 EUR, tedy asi 4 200 Kč.

Garmin nüvi 900T – televize na cesty

Další z novinek Garminu je určena pro italský trh, právě zde totiž funguje mobilní televize DVB-H. Nová navigace je uváděna na trh ve spolupráci s operátorem 3 (The Three). Garmin dal přednost technologii DVB-H, která je lépe uzpůsobena příjmu za pohybu. Navigace ponese kromě loga Garminu i logo italského operátora, který zajišťuje DVB-H vysílání. Zakoupením přístroje získá uživatel i šestiměsíční předplatné služby La3 TV od tohoto operátora.

Garmin nüvi 900T je vybavena 4,3“ displejem pracujícím v rozlišení 480 x 272 bodů (WQVGA). Přístroj má rozměry 126 x 79 x 21,7 mm a váží 192 gramů. Jako jeden z mála přístrojů na trhu je vybaven také stereo reproduktory. Kromě televize je můžete použít i při přehrávání hudby ve formátu MP3 nebo poslechu knih ze serveru Audible.com. Pochopitelně nechybí ani podpora Bluetooth hands-free. Příjemným plusem je výměnný Li-Ion akumulátor.

Podobně jako model nüvi 2x5 nabídne pochopitelně i nüvi 900T možnost navigovat na místo na fotografii. Přístroj bude dodáván s mapami celé Evropy a doživotním předplatným dopravních informací (Traffic Alert). Tato služba umožňuje příjem rozšířených dopravních informací, včetně barevného odlišení hustoty provozu. Navíc dokáže vypočítat i případné zdržení v koloně. K tomu bude nüvi 900T dodáván i s databází radarů v celé Evropě, kterou bude možné zdarma aktualizovat 30 dní po nákupu. Kromě toho nabídne i integrovaný TMC přijímač. Poměrně příjemná by mohla být i služba Garmin Locate, která zajistí automatické uložení pozice při vyjmutí z držáku. To pro případ, že byste náhodou nemohli najít zaparkované auto.

Garmin nüvi 900T bude k dispozici výhradně na italském trhu od května 2008. Jeho cena by měla činit 599 EUR, tedy něco přes 15 tisíc korun.

Garmin nüvi 860 – poslechne na slovo

Nejvyšší modelová řada Garminu se dočkala posily v podobě modelu nüvi 860, který nabídne vylepšené hlasové ovládání. Díky němu by mělo být možné naplánovat trasu bez toho, abyste se dotkli displeje. Navíc lze pomocí hlasových pokynů ovládat i další funkce přístroje, včetně například změny zoomu mapy. Stejně tak stačí říct za jízdy například najdi nejbližší restauraci a přístroj vybere z nabídky POI.

To je, stejně jako funkce Bluetooth hands-free, určitě zajímavý příspěvek k bezpečnosti silničního provozu. Pomocí Bluetooth hands-free můžete nejen přímo vytáčet čísla nebo vybírat z telefonního seznamu, jednoduše se ale dostanete k telefonním číslům přiřazeným k POI – můžete tak například zavolat do restaurace a udělat rezervaci.

Jak ale sami přiznali na tiskové konferenci představitelé Garminu, rozpoznávání funguje spolehlivě jen v lokálním jazyce. Pokud si tedy budete plánovat cestu ve Velké Británii, bude angličtina fungovat. Ovšem pokud se rozhodnete vyrazit třeba do Francie, bude potřeba vyslovit jméno města nebo název ulice francouzsky. Funkce je k dispozici v americké a britské angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, italštině a holandštině. Čeština prozatím k dispozici není vůbec, ale uvažuje se o ní.

Přístroj je dodáván s vestavěným FM transmitterem, který umožní přenést hlasový výstup do reprosoustavy vozu. Pokud ho ale nebudete chtít používat, nabídne nüvi 860 integrované stereo reproduktory. Podobně jako model nüvi 900T nabídne i nüvi 860 4,3“ displej s rozlišením 480 x 272 bodů. Přístroj má rozměry 125 x 78 x 18 mm a váží 176 gramů.

Pochopitelně nabídne vylepšené uživatelské rozhraní a navíc podporuje i Location Message Service. Tato funkce umožňuje přímo z přístroje odeslat přes Bluetooth připojeného mobilního telefonu SMS zprávu s polohou. Tu si dokáže další přístroj ze stejně připojeného mobilu stáhnout a nastavit navigaci. Jednoduše tak můžete svým přátelům udat místo srazu. Ve výbavě přirozeně nechybí ani další obvyklé funkce jako přehrávač hudby, vestavěné hry či audio knihy ze serveru Audible.com.

Přístroj bude dodáván s mapami celé Evropy na paměťové kartě. Na trhu by měl být za cenu 599 EUR (asi 15 tisíc Kč) v průběhu druhého čtvrtletí 2008.

Garmin nüvi 5000 – skutečně velký obraz

Pro všechny, kterým se současné navigace zdají příliš malé, přichystal Garmin model nüvi 5000. Jeho displej má úhlopříčku 5,2“ a pracuje v rozlišení 800 x 480 bodů. Daní za velký displej jsou o něco větší rozměry – 143,5 x 94,2 x 20,3 cm i váha 263,3 gramů. Na druhou stranu, velikost displeje je opravdu ohromující, díky tomu vidíte i při větším zoomu dostatečně velký výřez mapy, což usnadňuje řízení. Mapy navíc realisticky zobrazují i okolí silnic.

Ve výbavě přístroje nechybí FM transmitter, ani TMC přijímač, neumí ale fungovat jako Bluetooth hands-free. Pochopitelně ale nabídne všechny rozšiřující funkce jako předchozí model (přehrávač hudby, audio knih či prohlížeč obrázků). Navíc ale přístroj nabídne video vstup, takže si k němu můžete připojit například DVD přehrávač, ale také třeba couvací kameru. Přitom z režimu přehrávání videa do režimu navigace se dostanete jediným dotykem displeje.

Do paměti přístroje si můžete uložit až 10 tras s konkrétními průjezdními body, které si můžete ještě před cestou naplánovat pomocí simulace trasy. Zároveň přístroj nabídne možnost navždy zakázat určitou cestu, tím zamezíte opakovaným chybám, za které může nepřesnost v mapových podkladech. Součástí dodávky je i databáze radarů od firmy Cyclops a přístroj dokáže automaticky zobrazovat rychlostní limity v dané zemi a dané silnici.

Garmin nüvi 5000 bude k dispozici s mapami celé Evropy ve druhém čtvrtletí 2008 za cenu 699 EUR (asi 17 500 Kč).

Garmin Mobile PC – nové mapy pro notebooky

Kolekci svých navigací doplňuje Garmin novým programem Garmin Mobile PC. Jedná se v podstatě o navigační program pro Windows, který umožní pro navigaci využít standardní notebooky či Ultra Mobile PC zařízení. Uživatelé si budou moci zakoupit buď samotný software nebo balíček programu s GPS přijímačem Garmin GPS 20x. Ten se k počítači připojuje pomocí USB portu. Navigační program ale umí spolupracovat i s dalšími GPS přijímači, které dokáží předávat informace ve standardním formátu NMEA. Je přitom jedno, jestli jsou připojené přes Bluetooth nebo kabelem.





Po nainstalování nabídne program stejné funkce, na které jsou uživatelé zvyklí z all-in-one navigací. Nechybí ani přístup k on-line službám jako je předpověď počasí, radary z databáze Cyclops nebo dopravní informace od firmy TrafficMaster, které ale fungují jen ve Velké Británii.

Nový navigační systém pro PC bude k dispozici od října letošního roku. Verze bez GPS bude stát 50 GBP (asi 1 600 Kč), balíček s Garmin GPS 20x přijde na 96 GBP, tedy asi 3 130 Kč.