Novinky od Alcatelu pro letošní rok

Alcatel připravil pro letošní rok několik novinek a představil je na kongresu 3GSM konaném v Barceloně. Není mezi nimi ale lépe vybavený model jako je OT-S853. Alcatel si však své lepší modely možná nechává pro nadcházející veletrh Cebit, který začíná příští měsíc.

Otázkou zůstává, kdy se novinky od Alcatelu dostanou do prodeje. Některé modely představené na loňském kongresu 3GSM se stále neprodávají a některé se dostaly do prodeje se značným zpožděním. Všechny modely představené v tomto článku by se měly začít prodávat na vybraných trzích ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Na náš trh však pravděpodobně nezamíří vůbec. Hlavním trhem Alcatelu se vzhledem k vlastnictví společností TCL, stala Čína, kde se nabízí i některé modely, které nebyly v Evropě vůbec představeny.

Alcatel OT-E105

Model OT-E105 je low-endový model s monochromatickým displejem, který má rozlišení 102 x 80 obrazových bodů. Výbava je pouze základní a nechybí v ni šestnáctihlasé polyfonní vyzvánění. Rozměry telefonu jsou 96 x 43 x 19 milimetrů a hmotnost je 76 gramů.

Alcatel OT-E265

Alcatel OT-E265 je vysouvací mobil nejnižší třídy, který je vybaven barevným pasivním (CSTN) displejem s rozlišením 102 x 80 obrazových bodů. Výbava je základní a najdeme v ni šestnáctihlasé polyfonní vyzvánění. Rozměry telefonu jsou 87 x 46 x 24 milimetrů a hmotnost je 90 gramů.

Alcatel OT-C550

Novinka OT-C550 je telefon klasické konstrukce vybavený VGA fotoaparátem a barevným displejem s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev a je pasivní (CSTN). Telefon má vyzvánění ve formátu MP3 a vestavěná paměť má hodnotu 4 MB. Ve výbavě se dále nachází e-mailový klient a infračervený port. Rozměry telefonu jsou 103 x 46 x 16 milimetrů.

Alcatel OT-C560

Alcatel OT-C560 má stejnou výbavu jako model OT-C550, rozdíl je pouze v designu. Rozměry tohoto modelu jsou také shodné.

Alcatel OT-C630

Jediné véčko mezi představenými telefony má barevný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Displej je opět pasivní a dokáže zobrazit 65 000 barev. Ve výbavě se nachází VGA fotoaparát, infračervený port a e-mailový klient. Rozměry Alcatelu OT-C630 jsou 88 x 45 x 19 milimetrů.

Alcatel OT-E801

Nejlépe vybaveným modelem mezi představenými telefony je model OT-E801, který je vybaven MP3 přehrávačem a podporou paměťových karet formátu Micro SD. Telefon nemá fotoaparát. Rozlišení displeje je 128 x 128 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev a je pasivní (CSTN). Rozměry modelu OT-E801 jsou 97 x 45 x 18 milimetrů. Hmotnost je 76 gramů.