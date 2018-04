Co všechno představí Nokia v Londýně? Očekáváme nový top model

Je téměř jisté, že Nokia zítra uvede svůj nový top model, který se zařadí po bok Lumie 920. V nejrůznějších spekulacích se dosud tajemná Lumia označovala názvem Catwalk. Zda bude i názvem oficiálním, není v tuto chvíli jasné. Sami se přikláníme spíše k číselnému označení typu 92x.

Víme, že novou Lumii s Windows Phone 8 bude pohánět osvědčený Qualcomm Snapdragon S4 s dvoujádrovým 1,5GHz procesorem, vyrobeným 28nm výrobním procesem. K vykreslování grafiky bude sloužit procesor Adreno 225 a operační paměť má mít velikost 1 GB. Vnitřní paměť kapacity 16 GB opět nepůjde rozšířit paměťovými kartami.

Základní hardwarové parametry tedy až na porci uživatelské paměti, v podstatě kopírují výbavu Lumie 920, a stejné budou i základní parametry displeje (4,5 palce při rozlišení 768 × 1 280 pixelů). Panel by ovšem měl být typu octaOLED. Jako zdroj energie má sloužit akumulátor s kapacitou 2 000 mAh.

Catwalk: konečně výkonná a štíhlá Lumia?

Catwalk má uživatele vábit mimo jiné fotoaparátem s rozlišením 8,7 megapixelu s optickou stabilizací, konstrukčním zpracováním a kompaktními rozměry. Právě velká tloušťka a hmotnost atakující 200 gramů dělají z Lumie 920 hodně těžkopádný přístroj, byť designově povedený a velmi dobře zpracovaný.

Snížit hmotnost na 160 gramů se podařilo již u ryze americké Lumie 928, ovšem u Lumie Catwalk by měla klesnout až ke 130 gramům a tloušťka se má zastavit na 8,4 milimetru. V souvislosti s Catwalk se totiž stále častěji skloňuje hliníkové tělo, které původně měla mít i 928 (více v dřívějším textu). Špičková Lumia by tak konečně mohla být ekvivalentem pro výkonný a zároveň štíhlý smartphone s kovovým tělem.

Aktualizováno: Během odpoledne se na známém Twitteru @evleaks objevila fotografie dosud neznámé Lumie s označením 925. Snímek má sice nízké rozlišení, nicméně několik detailů vypozorovat lze. Předně se zdá, že telefon má kovový rámeček a proto je pravděpodobné, že by mohlo jít o právě o Catwalk. Na horní hraně je vidět 3,5 mm audio jack, na pravém boku je pak rozpoznatelná dvojice tlačítek (zřejmě regulace hlasitosti a tlačítko k vypnutí/zapnutí).

Lumia 625: levná, ale s velkým displejem

Na londýnském pódiu by zítra mohla být odhalena také levná Lumia s velkým displejem. Dokonce vůbec největším, jaký se kdy v telefonech této řady objevil. Model 625 má totiž kromě cenové dostupnosti lákat na panel o úhlopříčce 4,7 palce, byť s nižším rozlišením WVGA (480 × 800 bodů a199 PPI). Připomeňme, že displej těchto parametrů má již HTC Titan, jeden z prvních telefonů s omlazenými Windows Phone 7.5 Mango.

Přes nižší rozlišení má i tuto Lumii pohánět výkonný dvoujádrový Snapdragon S4, takže nízké rozlišení je použito především z ekonomického hlediska. Lumia 625 má být na trh uvedena již s aktualizací Windows Phone 8, známé jako GDR2. Ta kromě dalších softwarových vylepšení přinese podporu FM rádia. Samozřejmě jen u telefonů, které přijímačem disponují a narážejí pouze na chybějící systémovou podporu (např. Lumia 920 a 820).

Nokia EOS: fotografování především

Ačkoliv se Nokia N808 PureView nesetkala s kdovíjakým ohlasem a rozhodně nebyla prodejním trhákem, dala příznivcům Windows Phone jistou naději, že by se stejně výkonný fotomodul mohl časem objevit také u telefonu s Windows. A právě s Nokií EOS by tento okamžik měl nastat.

Jistě, systém PureView se v jiné modifikaci objevil již u Lumie 920, ovšem teprve model EOS má znamenat příchod modulu s 41MPix snímačem, který je schopen nahradit 3× optický zoom (více o fotoaparátu PureView v dřívějším článku).

Připomeňme, že si Nokia na fotoaparátech u klíčových smartphonů dávala vždy záležet. Kromě zmíněné N808 připomeňme třeba model N93 s objektivem s 3× optickým zoomem v mohutném kloubu rozevírací konstrukce nebo Nokii N8 s nevídaně velkým snímačem. A aktuální Lumia 920 také patří mezi nejlepší fotomobily současnosti.

Přestože se o tajemné Nokii EOS hovoří již od začátku roku, nic dalšího o její výbavě v tuto chvíli není známo. Jasno však bude již zítra.

Přijde i zmínka o prvním tabletu a phabletu?

Chystaná aktualizace Windows Phone přinese podporu Full HD rozlišení a větších úhlopříček displeje. Logicky se tak nabízí příchod křížence tabletu a smartphonu, pro které se vžilo označení phablet.

Typický phablet má dnes hardwarovou výbavu jako ty nejlepší smartphony, ovšem jeho úhlopříčka se pohybuje okolo hodnoty 6 palců. Obliba zařízení, jako je Samsung Galaxy Note I/II, jasně dokazuje vzrůstající popularitu tohoto segmentu a je téměř jisté, že uživatelé Lumií by podobné zařízení uvítali. První phablet s Windows Phone od Nokie by mohl být v prodeji před Vánoci za cenu mezi 500 a 600 eur (12 500 - 15 000 korun).

Dalším logickým přírůstkem do rozrůstající se rodiny Lumií by byl tablet, jehož přípravu ostatně Nokia již dříve potvrdila. Tablet by měl mít plnohodnotnou klávesnici v obalu, který bude možno použít i jako stojan (takové řešení má Surface od Microsoftu - test u kolegů z Technetu). Stejně jako v případě křížence ovšem platí, že bez podpory Full HD rozlišení to nepůjde, a tak se ani tabletu od Nokie dříve než koncem roku nedočkáme.