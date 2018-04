Novinky na Mobil.cz – jak nepromeškat žádný článek, textová verze

Zatímco někteří čtenáři nás čtou nepravidelně, jiní chtějí být informováni téměř nepřetržitě. Ti první mají k dispozici časový přehled vydaných článků (včetně aktualit) nebo archivy jednotlivých rubrik. Pro náročnější čtenáře máme k dispozici tři možnosti, jak se dozvědět o nových článcích.

Vy ještě nepoužíváte RSS?

Již několik let poskytujeme všem zájemcům kód ve formátu RSS. Zatímco v minulosti sloužil jiným internetovým službám a serverům k tomu, aby na svých stránkách mohli odkazovat na aktuální vydání Mobil.cz, dnes již převažuje zobrazování tohoto přehledu přímo v počítačích a noteboocích našich čtenářů. Existuje několik čteček, které vás po načtení kódu z adresy http://servis.idnes.cz/rss.asp?c=mobil upozorní vždy na nový článek. Recenzi nejzajímavějších a podle našeho názoru nejpoužitelnějších čteček pro RSS si budete moci přečíst na Technetu.

Mít ale nainstalovanou aplikaci pro čtení RSS nemusí být pro každého vyhovující. Navíc to vyžaduje být neustále připojený k internetu, jinak postrádá čtení RSS kvůli aktuálnosti smysl. Pokud se připojujete k internetu nepravidelně nebo nemůžete či nechcete mít spuštěnou čtečku RSS, potom můžete odebírat informace o nových článcích e-mailem.

Chcete raději e-mail?

V případě, že vám stačí denní aktualizace, objednejte si náš denní přehled aktuálních článků. Pro aktivaci služby stačí kliknout na tlačítko vlevo dole na našich stránkách. Registrovaní uživatelé Mobil.cz si navíc mohou přihlásit upozornění na každý nový článek, který na Mobil.cz vydáme.

Pokud jste registrovaní a přihlášení k našim stránkám, potom klikněte na úpravu osobních údajů (Moje údaje v sekci Osobní profil v levém sloupci nahoře, nebo stránka http://muj.idnes.cz/registrace.asp). Pak už stačí jen ve formuláři nastavit položku Posílat upozornění na nové články na posílat a budete dostávat e-mail vždy, když na Mobil.cz v průběhu dne vyjde nový článek. Pokud chcete zasílání zrušit, můžete to udělat ve stejném formuláři.

Mobil.cz pro majitele kapesních počítačů a mobilů

Naše stránky se již dávno nečtou jenom prostřednictvím stolních počítačů a notebooků, ale i na kapesních počítačích a chytrých mobilech. A právě těmto čtenářům je určena naše textová verze (http://text.mobil.cz), která se v posledních dnech dočkala výrazného zjednodušení a zpřehlednění. Celá textová titulní stránka by neměla přesáhnout 20 KB, vyhovuje standardu XHTML 1.0 strict valid a nově se dá v textovém režimu i listovat archivem článků.

Textovou verzi považujeme za možnost, jak číst naše články na kapesních počítačích. Není určená jako náhrada pro ty, kdo nechtějí vidět reklamy (ty nás živí a dokud nezískáme jiný zdroj příjmů, budeme je zobrazovat), proto v textové verzi nenajdete služby (hledání v databázích, přehledy rubrik) a diskuse (pokud je chcete bez grafiky, musíte přistupovat přes wap). Do budoucna samozřejmě nic nevylučujeme, ale nyní je a v nejbližší době bude textová verze taková, jaká je.

Máte nápad, jak Mobil.cz vylepšit nebo se vám něco nelíbí?

I když máte zajímavé nápady, ne každý můžeme nebo chceme zrealizovat. Rozhodně si ale každou vaši poznámku či připomínku čteme a zajímají nás. To co můžeme, rádi pro vás, čtenáře, uděláme. Pokud chcete zapojit i další čtenáře, napište do nám do diskuse Vzkazy a názory pro redakci Mobil.cz. E-mailová adresa redakce je redakce@mobil.cz, připomínky k html či funkčnosti našich stránek můžete psát na webdesign@mobil.cz. Za každý váš e-mail nebo vzkaz vám předem děkujeme, i když nás třeba nepotěší, rádi si je přečteme a poučíme se z nich.