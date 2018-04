Topmodely v Barceloně příliš nezářily, pozornost upoutal obyčejný mobil

Letošní ročník barcelonského veletrhu Mobile World Congress byl co do počtu novinek opět bohatý. A to i přes absenci jednoho z letošních stěžejních topmodelů, který si premiéru odbude až koncem března. Možná i díky tomu se pozornost upnula - pro někoho možná nečekaně - na obyčejnou nokii.