Novinky Motoroly živě: tři nové smartphony a česky mluvící MOTOFONE

Nebývá pravidlem, aby výrobce mobilních telefonů přivezl všechny novinky představené na zahraničním veletrhu jen pár dní nato do České republiky. A pokud tomu tak je, je jen málo lidí, kteří si je mohou naživo prohlédnout.

Motorola však letos překvapila a ukázala všechny novinky z 3GSM kongresu v Barceloně naživo i u nás. Šlo však jen o předprodukční vzorky, tudíž hodnocení funkčnosti přístrojů si necháme až na jindy.

Nové portfolium jednoznačně spojuje jedna vlastnost. Všechny mají stereo bluetooth profil, na což jsou zástupci Motoroly náležitě pyšní. Motorola chce být navíc "IN" a většina jejích novinek je tak lesklá. Namísto zastaralé modré, která měla loni být "novou černou", prý letos frčí blyštivé telefony.

Motorola MOTORIZR Z8

Největším tahounem nejen na stánku Motoroly v Barceloně, ale i na včerejším tuzemském workshopu, byl bezesporu revoluční model RIZR Z8. Tento nekonvenční vysouvák byl vyvíjen bývalou společností Sendo, kterou vzala Motorola pod svá křídla. Není se tak ani čemu divit, že novinka používá operační systém Symbian.

Systém to ale není jen tak ledajaký. Zatímco Sendo za dob své existence tlačilo podobně jako Nokia platformu S60, nová Motorola používá Symbian UIQ. A stále s inovacemi nekončíme. Jde totiž o první přístroj s platformou UIQ bez dotykového displeje. Z prvních dojmů musíme říci, že systém vůbec nevypadal špatně. U voleb "Master reset" a "Format disk" jsme se navíc i pobavili.

RIZR Z8 přináší revoluční koncept vysouvací konstrukce. Pevná část telefonu je rozdělena na dva díly spojené pružným kloubem, vysouvací část má pak spodní hranu klínovitou. Po vysunutí se tyto vlastnosti spojí a telefon se jakoby zlomí. Slova však v tomto případě asi nestačí a odkážeme vás tak na fotografie.

Nový model se nemusí stydět ani za svou výbavu. Displej má rozlišení QVGA, díky operačnímu systému se můžete těšit na aktivní pohotovostní režim s možností přizpůsobení, na data můžete přes HSDPA či UMTS. Samozřejmostí je i bezdrátový stereo profil, podpora paměťových karet či USB 2.0 konektor.

Nový RIZR Z8 jako jediný nezapadá do módního trendu lesklých telefonů a do vínku dostal černou barvu v kombinaci s výraznou žlutozelenou. Na smartphonu primárně určeném do rukou manažera bychom popravdě čekali honosnější materiály i barvy, ale jak se říká - proti gustu žádný dišputát.

Motorola MOTOROKR Z6

Původně RIZR, nyní ROKR. Zasvěcení ví, že druhé označení nosí pouze hudební telefony výrobce. A právě takto chtějí novinku v Motorole propagovat. Svou zásluhu na tom má zejména nová linuxová platforma, která není sice zcela otevřeným operačním systémem, avšak nabízí mnoho vylepšení oproti stávajícím modelům.

Tím zásadním, které také může za změnu jména telefonu, je podpora multitaskingu. Konečně tak můžete svou oblíbenou hudbu poslouchat na pozadí a mezi tím pracovat s jinými funkcemi přístroje. Ve spojení se stereo bluetooth profilem tak lze přejmenování považovat za logické.

Přístroj přitom žádnou ryzí novotou neokouzlí. V podstatě totiž jde o již známý model RIZR Z3 . Novinka se pouze chlubí lepší papírovou výbavou a malými designovými změnami. Modrou barvu samozřejmě střídá lesklý povrch v černé a kovově šedé barvě. Tím však získal přístroj na eleganci a nutno podotknout, že na nás působil mnohem luxusnějším dojmem než jeho předchůdce.

Ve výbavě telefonu najdeme například displej s QVGA rozlišením, vestavěný 2Mpix fotoaparát či podporu hudebních formátů MP3, AAC, AAC+, eAAC+,WMA v10, AMR NB, WAV a XMF. Hudbu lze do telefonu dostat přes USB 2.0 nebo přes Bluetooth, vestavěná paměť telefonu má kapacitu 64 MB a lze ji rozšířit až o 2 GB pomocí paměťových karet formátu microSD.

Motorola MOTO q9

Aby byla nabídka chytrých telefonů ucelená, po Symbianu a Linuxu přichází na řadu Windows Mobile. Motorola q9 je další variací na téma původní Motoroly Q, která však na své symbolické cestě do Evropy zamrzla někde na pobřeží USA. Novinka je tak první "kjůčko" (nebo chcete-li "kvéčko"), které spatří krásy Starého kontinentu.

MOTO q9 je zástupcem přístrojů, které se soustředí především na snadné psaní emailových zpráv a na tzv. push email služby. První vlastnost obsatrává povedená QWERTY klávesnice, tu druhou pak samotný operační systém - nejnovější Windows Mobile 6. Kdo by si však myslel, že je právě toto hlavní síla q9, zmýlil by se.

Výrobcem velmi protežovanou vlastností je zejména schopnost přehrávat kvalitní videa ve formátu MPEG4 s 30 snímky za sekundu. Takové video jsme na workshopu také shlédli a až na občasné "kostičkování" jsme byli kvalitou příjemně překvapeni. Dalším lákadlem je podpora čtyř pásem GSM a datových sítí GPRS/EDGE, UMTS a HSDPA schopné stahovat rychlostí až 3,6 Mbit/s.

Telefon si i přes svou bohatou výbavu dokázal zachovat tenký vzhled a jeho tloušťka je pouhých 11,3 mm. Jeho barevné vyvedení s chromovanými okraji vám navíc na jednání ostudu neudělá, ba naopak. Novinka vypadá skutečně dobře a její zpracování je výborné, což by však mělo u přístrojů klasické konstrukce býti již pravidlem.

Motorola MOTOKRZR K3

Nástupce populárního RAZRu velkou díru do světa neudělal a jen co se začal prodávat, už tu máme jeho nástupce. Designem se příliš neliší, zato výbava se posunula o třídu výše.

KRZR K3 vypadá ve skutečnosti mnohem lépe, než na fotografiích. Malý stylový telefon, který konečně zvolil i univerzální barevné provedení, vypadá skutečně honosně. Oproti staršímu modrému švihákovi navíc nabídne podporu sítí UMTS včetně rychlých datových přenosů HSDPA.

3G KRZR také nabízí vylepšené displeje. Hlavní displej má rozlišení QVGA, tedy 320 × 240 obrazových bodů. Vnější displej je oproti předchůdci větší a chlubí se rozlišením 120 x 160 obrazových bodů. KRZR K1 má rozlišení vnějšího displeje jen 96 x 80 obrazových bodů.

Novinka samozřejmě podporuje i stereo bluetooth profil. Pouze fotoaprát se vylepšení nedočkal, stále tak má rozlišení "pouhých" 2 megapixelů. Viditelnou změnou je druhý fotoaparát umístěný pod vnějším displejem určený pro videohovory. Při všech těch inovacích se navíc rozměry modelu K3 oproti předchůdci téměř nezměnily.

Motorola MOTOFONE

Poslední "novinkou" je nejlevnější telefon světa, Motorola MOTOFONE. Novinkou v uvozovkách proto, že výrobce s tímto modelem straší již podstatně delší dobu. Dokonce jste si u nás mohli přečíst i první pohled na tento unikátní přístroj. Výrobce jej oficiálně představil již v červenci loňského roku.

Nových informací jsme se ale dočkali. Takže hezky pomalu a od začátku - MOTOFONE bude mluvit česky, tedy jeho hlasová nápověda poradí i našim babičkám, dědečkům či capartům. MOTOFONE nepokoří hranici jednoho tisíce korun - od dnešního dne jej najdeme na trhu za cenu zhruba 1300 korun.

MOTOFONE bude i na našem trhu dostupný ve třech barevných variantách - modré, šedé a červené. Zejména poslední jmenovaná vůbec nevypadá zle. A konečně poslední, avšak zásadní informace - MOTOFONE vibruje, což náš vzorek, který jsme měli v rukou již před nějakou dobou neuměl.