Novinky Motoroly z CeBITu 2000

Také Motorola se vytáhla docela zajímavou snůškou novinek - některé z nich jsme již v konceptu představili z ženevského Telecom Interactive nebo GSM kongresu v Cannes, ale některé z nich uvidíte vůbec poprvé. Pojďme tedy ve stručnosti na novinky a připomínám, že podrobné popisy těchto novinek budou následovat během příštích týdnů.

Motorola Timeport P7389e

O Motorole timeport P7389 již víme, že ji prodává v dotaci Paegas s WAPem. Verze 7389e se neliší ničím jiným, než čtečkou smart karet, tedy čipových (pozor, ne kreditních) karet. Dodávat se bude operátorům, kteří si udělají dohodu s bankou o nasazení čipových karet pro e-komerci nebo m-komerci. Otázka na Expandia Banku a Paegas, jak jste na tom? WAP, vibrace, triband - to vše ve 124 gramech, další parametry stejné jako u P7389.

Motorola V.3690

Proslulé Véčko má svého nástupce. A pozor - Véčka nyní nejsou jen ty malé telefony, ale i ty velké, viz dále. Ale V.3690 je stále malé a hezké - navíc je tu oproti V.3689 vytáčení hlasem a hlasové poznámky, to vše samozřejmě i nadále v dualband provedení a ve váze 82 gramů a v několika nových barvách. Stále žádné IrDa - bůůůů, to je škoda!

Motorola V.2288

Tady máte příklad velkého "Véčka" - tentokráte zaměřeného na mladou generaci. Proč? Protože to modré na telefonu je gumový "kondom", který můžete sundat a nahradit jinou barvou dle libosti a dle nabídky, která je dosti široká. Další parametry: WAP je vestavěn, také FM radio! Dualband, 140 gramů váhy, 210 minut deklarovaný hovorový čas či 135 hodin pohotovostní čas.

Motorola V.2088

Další "Véčko" pro chudší, tentokráte bez WAPu a bez výměnného kondomu. Sundat se dá jen ten kryt okolí klávesnice, který je zde černý, můžete si také vybrat barvu podsvícení displeje. Telefon sám může mít kobaltově modrou barvu, nebo zde uvedenou astro stříbrnou.Konečně také umí telefon přiřadit avízu SMS zprávy různé tóny, má vibrační zvonění a 106 gramů s 210 minutami hovorového času nebo 190 hodinami pohotovosti. Opět dualband, jako všechny nové telefony, kde není uvedeno jinak.

Motorola Talkabout T2288

Talkabout 2288 je další produktová řada Motoroly. Tento model je vybaven WAPem, je to dualband o váze 140 gramů, 210 minut hovoru nebo 135 hodin pohotovosti. Jinak nic výjimečného, obecně řečeno kandidát na dotace nebo předplacené sady, kde je požadavkem WAP.

Motorola P1088

Tenhle zázrak Motorola představuje již čtyři roky a zatím stále není ve výrobě. Poprvé jsem ho viděl na CeBITu v roce 1997, na podzim téhož roku v Ženevě a pak stále a stále na CeBITu. Motorola by si měla dost rychle rozmyslet, zda telefon chce nebo je schopna uvést na trh, její odkládání je v porovnání s čtyři roky prodávanými Communicátory firmy Nokia jen trpným dokladem toho, pro Motorola opustila přední příčky v prodeji mobilů. Další podrobnosti k telefonu najdete zde, pokud by vás přeci jen zajímaly.

Motorola WatchPhone

Další vize s nejasným termínem realizace: tohle má být GSM telefon vestavěný do hodinek, ale to jste jistě poznali. Nicméně na CeBITu nefungoval, existuje jeho TDMA varianta pro americký trh, která prý už je v reálném stádiu. Vypadá to zajímavě, podobnou vizi měl i Samsung, ale od vize je zatím k hotovému výrobku daleko. Nicméně zajímavé by to bylo!

Co se nám sem nevešlo? Přídavný modul pro videokonferencování přes GSM, nebo alespoň pro odeslání obrázků. Zajímavý a chytrý nápad pro ty, kdo to potřebují. Jde o krabičku, která se "přilepí" na záda Timeportu a už se přenášejí obrázky, jak to rychlost sítě dovolí. Vhodné pro GPRS.

Dalšími zajímavými koncepty byly telematické systémy od Motoroly, ale o nich až někdy příště - zaslouží si vlastní prostor. Jen poznamenávám, že vystavovány byly i vysílačky Talkabout, ty ale u nás většinou nemohou být provozovány skrzevá absenci homologace. Také jsme vynechali telefon Timeport i2000, což je dualband GSM/iDEN. iDEN je proprietární digitální síť Motoroly používaná zejména v Americe. Vzhledem k tomu, není tento telefon pro český trh příliš zajímavý - moc si ho neužijete a jeho výdrž 42 hodin standby nebo 100 minut hovoru při váze 170 gramů nepotěší. Ale v USA to může být trhák pro cesty do Evropy. O iDEN síti amerického Nextelu ostatně píšeme zde a o předchůdci Timeportu pro iDEN, modelu i1000, píšeme také zde.