Novinky Motoroly: deset nových telefonů a všechny s barevným displejem

Letošní premiéra nových mobilů z dílen společnosti Motorola je za námi. Světový výrobce číslo dva představil deset nových telefonů, ale ne všechny lze očekávat na trhu ještě letos. Z těch, které se na trh dostanou ještě tento rok, ale nejsou všechny určeny pro Evropu, některé se budou prodávat jen v Asii. Za nejaktuálnější můžeme považovat dva modely, které by se měly začít prodávat v Evropě zanedlouho, zhruba v polovině roku by mohly následovat další dva modely. V dnešním článku vám všechny novinky v krátkosti představíme, v dalších dnech se pak budeme jednotlivým modelům věnovat podrobněji. Omluvte sníženou kvalitu fotografií, které jsme pořizovali přímo na prezentaci, kde nebyly ideální světelné podmínky.

Monochromatický displej je mrtev, ať žije displej barevný. Tento trend je již neodvratitelným faktem, a kdo si svůj mobil bez „černo-bílého“ displeje neumí představit, nechť si vyhledá svůj nový telefon co nejdříve. Všechny novinky Motoroly mají barevný displej, od pasivního s podporou 4 096 barev u levných low-endových modelů až po aktivní s podporou 65 000 barev u modelů vyšší kategorie. V případě CDMA telefonů dokonce Motorola vystavovala i telefony s podporou 256 000 barev, na ty si ale u GSM telefonů budeme muset ještě chvíli počkat.

C350

První novinkou Motoroly pro tento rok je low-endový model C350, který vychází z modelu C33x, ale má barevný displej. Přístroj má výměnné kryty, které jeho vzhled, stejně jako u modelu řady 33x, změní k nepoznání. Displej a funkce telefonu se nám na první pohled zdály stejné jako u Motoroly E360, která je určená pro Asii a zde se také již nějaký čas prodává. Výbava telefonu odpovídá podle prvních tiskových materiálů výrobce modelu C33x, o němž se dočtete v tomto článku.

A388c

Staré dobré Accompli se dočkalo svého následovníka, který se na rozdíl od prvních informací bude prodávat i v Evropě. Vzhled zavřeného telefonu je k nerozeznání od modelu C388, který se u nás neprodával a který má na předním krytu průhledový hledáček. Až na design krytu je ale telefon stejný jako i u nás dobře známý model A008. Novinka má aktivní barevný dotykový displej s podporou 65 000 barev, který se nám při prvním seznámení zdál velmi podařený. Vyšší kapacitu má i integrovaná paměť telefonu, místo 4 MB najdete v „barevném“ modelu 7 MB paměti. Externí paměťové karty ale A388c podporovat nebude.

V600

Na podzim letošního roku se příznivci značky mohou těšit na nové špičkové véčko s označením V600. Telefon bude mít integrovaný fotoaparát na přední straně, pod který výrobce umístil vnější barevný displej, velmi podobný některým korejským CDMA telefonům (barevné písmo na tmavém podkladu). I druhý displej bude barevný, zvládne zobrazit 65 000 barev a bude aktivní. Bohužel na prezentaci výrobce ukazoval jen maketu tohoto přístroje, přesto jsou naše dojmy veskrze pozitivní. Podle všeho by V600 vedle mnoha dalších funkcí měla podporovat i Bluetooth, takže se na evropském trhu konečně objeví telefon, který bude moci využít již prodávané osobní bluetooth HF sady a připravované HF sady do auta. Na obrázcích bylo možné shlédnout i připravovanou variantu modelu V600 s integrovanou anténou. Té se ale letos asi nedočkáme.

A830

Motorola vystavovala i funkční vzorky prvního kombinovaného GSM/UMTS telefonu A830, který jsme vám ale detailně představili již na podzim loňského roku. Pokud vás tento telefon zajímá, nahlédněte do tohoto článku.

T720i

Tento model není novinkou v pravém slova smyslu, ale právě v těchto dnech jej Motorola uvádí na trh, takže se stal dominantní součástí celé prezentace. Jedná se o dobře známý model T720 s podporou MMS a přídavným fotoaparátem. Přístroj máme k dispozici, takže se mu v nejbližších dnech budeme věnovat detailněji.

Asijské modely

Další novinky Motorola vystavovala v sekci určené asijským novinářům. Podle dostupných informací se zatím jinde než v Asii prodávat nebudou, není ale vyloučeno, že se třeba v pozměněné variantě objeví i v Evropě, potažmo na našem trhu.

V290 a V295

Zajímavé by to rozhodně bylo u dvojice modelů V290 a V295, které mají shodně barevný displej a model V295 i integrovaný fotoaparát na zadní straně přístroje. Oba telefony by měly vyhovovat především zájemcům o zasílání a příjem všech formátů textových zpráv, včetně zpráv multimediálních. Telefony byly na prezentaci k dispozici jen jako makety.

Neznámý model

Další dvě makety představovaly blíže neoznačený model nápadně připomínající Motorolu C300, tedy jednoduchý model s integrovanou anténou a monochromatickým displejem. Výrobce nám označení neprozradil a ani nám k tomuto modelu nic bližšího neřekl. S ohledem na ostatní novinky se jednalo o popelku. (Je možné, že se jednalo jen o variantu modelu C300.)

E365

Další model je variací na téma Motoroly C350 nebo možná spíše Motoroly E360. Low-end s poměrně rozměrným barevným displejem má ale na zadní straně integrovaný fotoaparát, takže si bude dobře rozumět i s multimediálními zprávami. Bohužel, tento model je určen jen pro Asii.

Poněkud vzdálená budoucnost

Další uváděné modely buď nebyly vůbec vystaveny, nebo se výrobce pochlubil jen s maketami. Podle našich informací nelze ani jeden z těchto telefonů očekávat na trhu dříve než na podzim tohoto roku. Možná dokonce až v roce příštím.

Motorola E380

Opět low-end s barevným displejem a tentokrát i s netradičním flipem přes celý přístroj s průhledovým okénkem přes displej. Telefon je určen především mládeži, která si potrpí na originalitu, takže nabídne různá blikání a svícení, jejichž schéma bude možné do telefonu nahrávat zároveň s melodiemi a obrázky na displej. Telefon byl vystaven jen v jedné maketě, která se krátce po zahájení prezentace někam zatoulala. Je možné, že tento model bude určen jen pro asijské trhy.

Motorola T725

Nástupce T720(i), který se od těchto modelů vzhledově lišit nebude. Mělo by se jednat o telefon rozšířeného standardu GSM EDGE a na trhu by se měl objevit v druhé polovině roku.

Motorola A835

A835 vystavena byla, a to jako nefunkční maketa. Jedná se o nástupce modelu A835, tedy o telefon kombinující GSM a UMTS standard. Je menší a kompaktnější než A830 a má na zadní straně integrovaný fotoaparát. Další podrobnosti výrobce zatím neuvedl.

Jednotlivým modelům se budeme podrobněji věnovat v následujících dnech, kdy vám nabídneme i fotografie představených CDMA modelů. Některé opravdu stojí za shlédnutí. Na závěr si prohlédněte několik fotografií ze samotné prezentace, která se uskutečnila v Šanghajském výstavním centru.