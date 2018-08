Meizu poráží Samsung brutálním výkonem, ale nemá praktické funkce

Zástupci Meizu se už při představení nového špičkového modelu chlubili, že je to jeden z nejvýkonnějších chytrých telefonů současnosti. Udávané skóre

291 866 bodů v benchmarku AnTuTu skutečně patří k tomu nejlepšímu vůbec. My jsme na náš testovací kousek také různé aplikace pro otestování výkonu nainstalovali a vyzkoušeli, nakolik je tvrzení pravdivé.

Holým faktem je, že výrobci udávaná čísla často nekorespondují s realitou. To proto, že výrobci pro testy telefony speciálně připravují – třeba je testují v chladnějším prostředí, bez aplikací a s optimalizovaným softwarem. Ale u Meizu tentokrát možná k tolika trikům nepřistoupili.

Na našem testovacím kusu s kompletně nainstalovanými aplikacemi pro naše obvyklé používání jsme v AnTuTu dosáhli skóre 283 539 bodů. To znamená odchylku asi 3 % od udávané špičkové hodnoty a to je výtečný výkon. Obzvlášť když vezmeme v potaz, že evropský software, který má testovací kousek nainstalovaný, není zatím tak vyladěný, jako ROM pro čínský trh – finální verze teprve přijde, prodej v Evropě začne později než v Číně.

Benchmarky pro Čínu

Vzhledem k tomuto výkonu Meizu nás hodně zajímalo, jak si ve stejné disciplíně povede nový Samsung Galaxy Note 9. Výsledek je jednoznačný: v AnTuTu dostává Samsung doslova na frak, špičkové skóre, kterého jsme u verze s 8 GB RAM dosáhli (naše Meizu 16 má stejnou porci), má hodnotu

245 158 bodů. To je více než 38 000 bodů (15 %) navíc pro Meizu.

Test Meizu 16 (8 GB RAM) Samsung Galaxy Note 9 (8 GB RAM) AnTuTu 283 539 245158 JetStream 88,991+-0,49619 63,560+-5,5071 3DMark SlingShot Extreme OpenGL ES3.1 / Vulkan 4457/3495 3298/2830 Geekbench 4 CPU Singlecore 2386 3770 Geekbench 4 CPU Multicore 8915 9103 Geekbench 4 Compute 13486 9125 PCMark Work 2.0 8418 5278 PCMark Computer Vision 5171 2418 PCMark Storage 5654 4843 GFXBench Car Chase 3.1 normal/offscreen 28/31 25/28

Čínský smartphone s procesorem Qualcomm Snapdragon 845 má nad korejským modelem s vlastním čipsetem Exynos 9810 Octa navrch ve většině výkonových testů. Vede třeba v 3D Mark Slingshot Exterme, v testech PC Mark nebo GFXBench Car Chase i ve webovém testu JetStream. Exynos vítězí jen v testu Geekbench 4 CPU. Za pozornost stojí, že ve všech těchto testech je Galaxy Note 9 vyrovnaným soupeřem svému staršímu sourozenci Galaxy S9+, který přitom disponuje „jen“ 6 GB RAM. Meizu pro změnu sice kraluje mezi modely se Snapdragonem v AnTuTu, ale v ostatních testech už tak dramaticky navrch nemá.

Souboj inovací

Meizu se u své novinky chlubí také celou řadou inovací, zatímco Samsung je v případě Notu 9 kritizován za jejich nedostatek. Jenže situace není tak jednoznačná. Čínské značky skutečně v posledním roce a půl inovují ohromujícím tempem, jenže laťka, ze které začínaly, byla podstatně nižší, a tak vypadá jejich pokrok ohromně, zatímco Samsung se posouvá jen po krůčcích.

Chcete příklady? Meizu se u své novinky chlubí, že je to nejtenčí a nejlehčí model své kategorie, telefon dostal čtečku v displeji a má extrémně tenké rámečky. To všechno z něj dělá opravdu úžasný smartphone, který je v mnoha ohledech na vrcholu techniky.

Jenže Samsung v modelu Note 9 kontruje: má dotykové pero, které je nově s telefonem spojeno přes Bluetooth, a tak získalo spoustu nových funkcí. I bez nich je pero unikátním řešením, které konkurence nemá. A nic na tom nemění fakt, že série Note používá pero už řadu let. Totéž platí o zahnutém displeji – v rámci honu za minimalizací rámečků po takovém řešení sáhl před lety Samsung jako první a opět ho konkurence v tomto ohledu nenásleduje.

Samsung má laťku vysoko

Note 9 díky tomu patří například i ke špičce v poměru velikosti displeje k tělu: displej tu zabírá 83,4 %. Meizu se u svého modelu 16 chlubí hodnotou přes 91 %, jenže číslo platí pro větší verzi 16 Plus, kterou zatím netestujeme a je u ní otázka, zda se do Evropy dostane. Navíc je otázkou, jakou metodikou k tomuto číslu Meizu dospělo, třeba server GSMArena spočítal poměr u modelu Plus na 86 % a u námi zkoušeného menšího provedení na 84,3 %, tedy jen o malinko víc než u Samsungu.

V oblasti displeje celkově Samsung vede: má QHD rozlišení, kterému se konkurence stále často vyhýbá i Meizu má AMOLED panel „jen“ s Full HD rozlišením. Samsungu nechybí bezdrátové dobíjení nebo odolnost vodě, ani jedno Meizu nemá. Čínskému smartphonu také chybí NFC a nemá slot pro paměťové karty – v oblasti paměti mimochodem dovede být Note 9 rekordman, může mít až 512 GB vnitřní paměti a k tomu se do něj dá dát i microSD karta se stejnou kapacitou: celkem tak může mít celý 1 TB.

I duální foťák s dvojitým zoomem je u Samsungu hardwarově trochu vyspělejší než u Meizu. To však dohání pokročilým procesorem pro zpracování obrazu a nejnovějšími inteligentními algoritmy. Takže nakonec bude Meizu 16 možná fotit o trochu lépe než Note 9, ale to si teprve vyzkoušíme.

Rozdílná pozice

Celkově je jasně vidět, že Samsung nasadil už před časem laťku inovací hodně vysoko a teď v nich už tolik nepokračuje. Ale upřímně, Notu 9 chybí snad jen ta čtečka otisků v displeji. Samsung to ví a jeho novinka je pořádně drahá. Základní verze vyjde na 25 999 korun a to opravdu není málo. Dramaticky nepomohou ani slevy, které Samsung od počátku nabízí v rámci „šrotovného“.

To novinka Meizu, které řada drobností chybí, ale ohromuje svým kompaktním tělem, vysokým výkonem a čtečkou v displeji, bude podstatně levnější. Evropská cena není známá, ale podle přepočtu z cen čínských a s přičtením DPH a tradiční distribuční přirážky by se mohla u verze s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti vejít do 14 000 korun. O moc vyšší cenu si v agresivním souboji čínských značek Meizu, které se snaží znovu získat důvěru zákazníků, asi dovolit nemůže.