Novinky Maxonu stojí za pozornost, budou i u nás?

Maxon je tradiční výrobce mobilních telefonů. Sídlo společnosti je v Jižní Koreji, takže nabízí velmi podobné telefony, jako jeho známější rivalové Samsung a LG. U nás je možné telefony Maxon zakoupit od loňského roku, v Evropě ale své výrobky nabízel již v počátcích provozu sítí GSM. Maxon má v plánu v Evropě své aktivity rozšířit a mezi oblastmi zájmu je i Česká republika. Nabízíme vám přehled nejzajímavějších novinek z jeho nabídky, které by se na evropském trhu měly objevit v první polovině letošního roku. Všechny budou k vidění na veletrhu CeBIT, kde Maxon pravidelně vystavuje a jistě nebudou chybět i další nové modely. Je pravděpodobné, že některý z dnes představených modelů se bude prodávat i u nás.

Recenzi telefonů Maxon, které se již u nás prodávají, najdete zde:

Maxon MX-C90: vysouvací elegán

Módě vysouvacích telefonů podlehnul i Maxon. Prvním vysouvacím modelem v jeho nabídce je model MX-C90. Jedná se o malý (83 x 47 x 23 mm) a lehký telefon (82 gramů), který se vysouvá podobně, jako třeba Siemens SL55. Tato novinka Maxonu má poměrně výstřední design, který kombinuje modré plastové boky s stříbrným tělem telefonu. U zavřeného přístroje je dominantní aktivní barevný displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. Pod displejem se nachází pětisměrný ovládací kříž a šest kontextových kláves. Díky nim lze telefonovat i s zavřeným telefonem, lze tak i číst zprávy a ovládat základní funkce. Jen při psaní SMS je nutné vysunout numerickou klávesnici. Ta je poměrně velká, takže i psaní SMS by mělo být na tomto telefonu vcelku pohodlné.

Maxon MX-C90

Na zadní straně telefonu je umístěn integrovaný fotoaparát s nezbytným zrcátkem pro pořizování autoportrétů. Fotoaparát má maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Další výbava telefonu zahrnuje multimediální zprávy, Javu, GPRS (třída 8), Wap 2.0 a další běžné funkce. Telefonní seznam pojme 250 záznamů po jedenácti údajích u každého. Maxon MX-C90 by se měl začít prodávat v prvním čtvrtletí tohoto roku a předpokládaná cena by neměla výrazněji překročit 350 USD, tedy v přepočtu zhruba 10 000 Kč.

Maxon MX-C80 a MX-C180: dvojčata

Možná ještě zajímavější než předchozí model, jsou nové Maxony MX-C80 a MX-C180. V jejich případě se jedná o klasická multimediální véčka s dvěma displeji. Oba displeje jsou barevné, vnější je OLED s 256 barvami, hlavní displej je typu TFT a umí zobrazit 65 000 barev. Tento displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, rozlišení vnějšího displeje výrobce neuvádí. Na přední straně telefonu je i integrovaný fotoaparát, který nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů.

Maxon MX-C80

Výbava Maxonu C80 a Maxonu C180 je o něco lepší, než v případě vysouvacího modelu C90. Umí vše co on (MMS, Java, GPRS, Wap, polyfonní vyzvánění), navíc přidávají e-mailový klient a rozšířenou nabídku funkcí organizéru. Maxon C80 má vcelku nenápadný design a jeho rozměry jsou 84 x 43.7 x 20.8 mm a hmotnost je 85 gramů. Model C180 je o něco nápaditější, alespoň co se barevného provedení týče. Jinak jsou tvary obou telefonů stejné, což platí i o rozměrech a hmotnosti. Oba tyto modely začne Maxon nabízet v prvním čtvrtletí letošního roku a jejich cena bude zhruba o 10 až 20% vyšší, než u modelu C90.

Maxon MX-C180

Maxon MX-7990: určen pro dámy

Další modelem je opět véčko a podle Maxonu je určené především ženám, i když jeho design je velmi neutrální. Jedná se o malý (78 x 37 x 20.5 mm ) a velmi lehký (67 gramů) model MX-7990. Na první pohled zaujme netradičně tvarovanou anténou a vnějším OLED displejem, který umí zobrazit 256 barev. Pod displejem je pak vícebarevná systémová dioda. I vnější displej telefonu je barevný a jedná se o pasivní displej (STN), který umí zobrazit 65 000 barev. Jeho rozlišení ale výrobce neuvádí.

Výbava telefonu je slabší, než u předchozích modelů. Telefon neumí MMS a ani nemá integrovaný fotoaparát. Může ale mít Javu, zde pravděpodobně bude existovat verze s a bez této funkce, umí dlouhé SMS, nabízí slovník T9, polyfonní vyzvánění, GPRS (třídy 8) a telefonní seznam na 250 jmen. Předběžnou cenu modelu MX-7990 zatím neznáme.

Maxon MX-7970 (MX-A30), alias O2-X1

Posledním novým Maxonem, který vám chceme dnes představit, je model MX-7970. S tímto modelem se již nyní můžeme setkat na vybraných západoevropských trzích, kde je nabízen jako speciální multimediální telefon sítě O2 pod označením O2-X1. Telefon se vyrábí v několika barevných verzích, běžně k vidění je červená a modrá varianta s stříbrným vnitřkem telefonu. Rozměry telefonu jsou 90 x 46.5 x 22.9 mm a hmotnost je 91 gramů.

Maxon MX-7970 (O2-X1) má dva displeje, vnější monochromatický a vnitřní barevný. Vnitřní má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a jedná se o TFT displej s 65 000 barvami. Fotoaparát je otočný a je umístěný v kloubu telefonu, podobně jako u některých modelů Samsungu (V200). Fotoaparát nabízí VGA rozlišení a čtyřnásobný digitální zoom. Ve výbavě nechybí Java, MMS, GPRS (třídy 8), Wap 2.0, polyfonní melodie, telefonní seznam pro 250 kontaktů a další běžné funkce. Telefon lze připojit k počítači pomocí kabelu. Verze O2-X1 se prodává například v Německu za zhruba 300 € jako nedotovaný telefon, dotovaný stojí od 49 do 79 €. Prodej originální verze se značkou Maxon by měla být zahájena velmi brzy, cena by měla odpovídat verzi O2-X1.