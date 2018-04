Ohýbání je v módě. Nová levná LG vypadají zahnutá, i když nejsou

Do Barcelony si LG přichystalo celou paletu cenově dostupných modelů, které kompletně vymění starší modely. Jejich výhodou je, že až na nejlevnější typ mají například nový Android 5.0. A očividně se budou snažit vytěžit maximum z nového designu ohnutého modelu G Flex2. Jemu se totiž snaží co nejvíce podobat, a to až natolik, že se většina nových typů snaží navodit iluzi ohnutého smartphonu.

Klamou tělem

Jejich displej je přitom placka, dojmu je dosaženo optickým klamem. Telefony mají mírně prohnutá záda a dojem zakřivení ještě umocňují linky na bocích. Modely se jmenují Magna, Spirit, Leon a Joy. První tři jmenované vypadají hodně podobně, snadno si je spletete. Liší se v podstatě jen výbavou a velikostí. Mají pro LG již tak typické tlačítko na zádech a k němu tamtéž umístěná tlačítka pro ovládání hlasitosti.

Nejlevnější model Joy jako by do nové řady ani nepatřil. Nesnaží se vypadat zahnutě a nemá ani zadní tlačítka, je to obyčejný low-end. Starší Android 4.4, obyčejné dvoujádro, čtyřpalcová úhlopříčka a rozlišení 480 × 800 pixelů to jen potvrzují. Upřímně, displej za moc nestojí, toto je opravdu jasná volba pro ty úplně nenáročné uživatele.

Praktické ovládání

Zbývající trojice vypadá mnohem veseleji. A to i přesto, že výbava lepšího modelu Leon opět není kdovíjaká. Displej s úhlopříčkou 4,5 palce dostal rozlišení jen 480 × 854 pixelů, čtyřjádro a 1 GB RAM. K dispozici bude ve verzi s i bez LTE. V praxi vypadá novinka ovšem velice příjemně. Hodně se nám líbí tvarování zad, díky kterému tento kompaktní kousek padne skvěle do dlaně.

Navíc sestava zadních tlačítek tu má zvláštní profilování, takže se naprosto skvěle dají nahmatat, i když na ně není uživatel zvyklý. Ergonomii tu dovedli téměř k dokonalosti. Pokud vám u smartphonu záleží hlavně na jednoduchém ovládání a nechcete moc utrácet, určitě si Leon připište na seznam potenciálních kandidátů. Navíc jeho displej v praxi nevypadá úplně špatně, byť rozlišení už opravdu trochu pokulhává. Typické funkce LG jako odemykání pomocí Knock Code tu nechybí.

Pořádná střední třída

S modelem Spirit se už dostáváme do střední třídy, a to se solidní výbavou. Je to už opravdu elegantní smartphone, který bude vyhovovat širokému spektru uživatelů. Rozměry jsou stále vcelku příjemně malé, telefon přitom už dostal 4,7palcový HD displej (720 × 1 280 pixelů). Design se opravdu povedl, díky falešné iluzi prohnutí je to vizuálně velmi originální telefon, přitom se jej nebudou bát ani konzervativnější uživatelé.

Podobně je na tom nejvybavenější z představených novinek, model Magna. Ten už bude imponovat uživatelům, kteří žádají větší úhlopříčku. Možná tu mohlo LG udělat ještě trochu větší skok, protože výbava včetně čtyřjádrového procesoru nebo osmimegapixelového fotoaparátu je téměř shodná s menším Spiritem. I displej má stále HD rozlišení.

Bude záležet na ceně

Nová levná LG, snad kromě obyčejného Joye, nás opravdu zaujala. Jsou to moc hezké a originálně provedené smartphony s příjemným ovládáním a novým Androidem. Výbava dvou nejlepších modelů se moc neliší, takže si budou uživatelé moci vybírat hlavně podle velikosti.

Novinky by podle nás mohly mít solidní úspěch. Záležet ovšem bude na ceně, tu zatím LG ani v rámci MWC neprozradilo. Ale věříme, že budou v duchu značky docela agresivní. U nás by se lepší modely měly rovnou prodávat ve verzích s podporou LTE, což sice bude znamenat mírný příplatek, ale také delší praktickou trvanlivost telefonů.