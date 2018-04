Novinky Eurotelu v červenci 2002

Volání v zahraničí přinese volné minuty navíc

Eurotel pro své zákazníky, kteří v létě cestují do zahraničí, připravil prázdninovou nabídku. Za každou minutu provolanou během července a srpna v zahraničí při roamingu získají stejný počet volných minut navíc pro volání v síti Eurotel. Volné minuty se zákazníkům automaticky přičítají k těm, které mají v rámci svého tarifu, a budou je moci využít během září a října. Tato speciální nabídka platí pro všechny tarifní zákazníky v síti Eurotel GSM při roamingových hovorech v době mezi 1. 7. a 31. 8. 2002. Přitom nezáleží, v jaké zemi a ve které síti budou zákazníci telefonovat. Vybrat si mohou z více než 243 sítí různých operátorů ve 110 zemích světa.

Mezi českými operátory Eurotel poskytuje roamingové služby v největším počtu zemí světa. Eurotel nabízí nejširší roamingové pokrytí a zákazníci si zavolají s mobilním telefonem Eurotel i v takových zemích, jako jsou Mongolsko, Turkmenistán, Bangladéš, Botswana, Ghana, Madagaskar, Réunion, Uganda, Fidži, Maledivy nebo Kuba. Eurotel navíc jako jediný operátor v ČR poskytuje HSCSD i GPRS roaming.

Nejvýhodnější víkendový mobilní přístup k internetu

V období od 1. 7. do 30. 9. 2002 mohou tarifní zákazníci společnosti Eurotel využít zvýhodněné nabídky pro víkendové připojení na internet. Mobilní přístup na internet nabízí Eurotel v tomto období jen za 1 Kč/min. nebo 0,01 Kč/kB, podle způsobu mobilního připojení. Zákazníci Eurotelu tak získají jeden z nejvýhodnějších víkendových mobilních přístupů na internet v ČR a o víkendech a svátcích ušetří až 67 % z běžné ceny. Jen Eurotel poskytuje svým zákazníkům možnost vybrat si způsob připojení – GPRS nebo HSCSD. Záleží jen na individuálních přáních a potřebách.

Zvýhodněnou cenu mohou využít všichni zákazníci, kteří mají aktivovaný jakýkoliv datový tarif nebo program kromě programu WAP, na který se tato zvýhodněná nabídka nevztahuje. Zvýhodněná nabídka se týká i zákazníků, kteří si aktivovali program DATA v období od 1. 3. do 31. 5. a díky tomu po dobu prvních 3 měsíců mají 100 volných minut a 2 volné MB pro přístup na internet. Navíc neplatí žádný měsíční poplatek.

Eurotel kreditní karta MasterCard

Ve spolupráci s finančním domem Citibank připravil Eurotel pro členy svého věrnostního programu Benefit nový produkt - Eurotel kreditní kartu MasterCard. S ní získají zákazníci dvě věci najednou: rychlý a flexibilní přístup k penězům a zároveň další možnost, jak pravidelně získávat Benefit body. Pomocí Eurotel kreditní karty MasterCard mohou nejen platit v obchodech a vybírat peníze z bankomatu, ale také po dobu až 51 dní čerpat bezhotovostní půjčku.

S Eurotel kreditní kartou MasterCard mohou zákazníci zajít na nákup až do 30 tisíc obchodů v ČR nebo se rozjet po světě a navštívit kterékoliv z 19 milionů míst, které přijímají karty Eurocard/MasterCard. Za každých 100 Kč zaplacených prostřednictvím Eurotel kreditní karty MasterCard získává zákazník Eurotelu 1 bod v rámci Benefit programu. Za nasbírané body získává další výhody a slevy nejen na mobilní telefony, ale i na oblečení, kosmetiku, letenky nebo sportovní vybavení. Benefit body lze také využít na úhradu ročního poplatku za vedení Eurotel kreditní karty MasterCard.

Pro zřízení karty nepotřebuje zákazník Eurotelu žádný doklad o výši příjmu či jiné potvrzení. Eurotel kreditní karta MasterCard je navíc nejbezpečnější kreditní kartou na našem trhu, protože je zabezpečena nejen běžnými ochrannými prvky, ale i fotografií majitele. Při ztrátě nebo krádeži je blokace karty zcela zdarma, po nahlášení události za případné zneužití karty ručí banka, ne zákazník. Pro získání Eurotel kreditní karty MasterCard není nutný účet u Citibank.

Praktické služby na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary

Stejně jako v loňském roce i letos připravila společnost Eurotel pro návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary unikátní rezervační a informační systém, a to prostřednictvím jejich mobilních telefonů a WAP portálu Juice. Služba je přístupná všem zákazníkům všech mobilních sítí v ČR. Rezervační systém na portálu Juice bude nově doplněn o aktuální počty volných míst na jednotlivé projekce a o katalog filmů, který bude obsahovat stručný popis děje, čas a místo promítání a rezervační kód pro zamluvení vstupenky. Letošní novinkou je možnost rezervace vstupenek prostřednictvím operátorek služby Eurotel Asistent. Objednat si vstupenky mohou i majitelé mobilních telefonů Eurotel, které nepodporují WAP.

Pro akreditované filmové novináře připravil Eurotel opět speciální službu: zasílání SMS zpráv o aktuálních změnách v novinářském programu na jejich mobilní telefony. Servis bude informovat novináře, kteří o službu projeví zájem, o změnách novinářských projekcí, tiskových konferencí, doprovodných akcí, příjezdů filmových hvězd, chatů s filmovými tvůrci na internetu apod. SMS servis pro novináře je zdarma a mohou ho využít i zákazníci jiných mobilních operátorů.

Informace o ubytování a dopravě v Karlových Varech poskytované na portálu Juice uživatelé naleznou v sekci Juice Zábava. Nebudou chybět ani informační kanály pro ty, kteří se do Karlových Varů na festival nedostanou.

Nový On-line Chat

Go přichází od 1. července s vylepšením populární služby Go SMS Chat. On-line Chat umožňuje pohodlnou komunikaci s jedním uživatelem či v rámci předem definované skupiny přátel s možností zjišťovat, zda jsou přátelé on-line, tedy na příjmu.

Nová služba nabízí správu seznamu přátel, přidávání a odebírání členů a vytváření nových skupin. Uživatel se může sám rozhodnout, zda chce být členem skupiny přátel jiných účastníků. U každého člena skupiny je možné zjistit, jaký je jeho status, to znamená, jestli je on-line (připraven ke komunikaci), off-line (nedostupný) nebo dočasně nechce komunikovat. Každý účastník může nastavit svůj status podle aktuálních potřeb. Navíc mají uživatelé neustále přehled o tom, kdo z jejich přátel je připraven si vyměňovat zprávy.

Služba je přístupná přes Juice Easy (*111*#) a je zpoplatněna podle ceníku pro On-line Chat. Podrobnosti o této službě naleznou zájemci od 1. července na www.mobilgo.cz.

Malá Go sada za speciální cenu

Od 1. 7. do 31. 8. 2002 má Eurotel pro své Go zákazníky speciální letní nabídku. Novou malou Go sadu, která obsahuje bankovní Go SIM kartu s Juice přednabitou na 50 Kč, je možné zakoupit již za 150 Kč. Bude se prodávat v novém designu značky Go a je vizuálně odlišena od standardních malých Go sad.