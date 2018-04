Novinky Eurotelu na říjen

Eurotel přináší balíček START

Od 1. 10. 2002 ke každé nové aktivaci jednoho z tarifů Eurotel zákazník automaticky získává nový START balíček v hodnotě více než 800 Kč. Tento balíček zákazníkovi umožní seznámit se zdarma se službami s přidanou hodnotou, které Eurotel nabízí, a naučit se je používat. Na vyzkoušení Start balíčku má zákazník 1 měsíc (30 dnů) od doby aktivace, bez ohledu na to, v jakém bude zúčtovacím období.

Balíček START obsahuje 20 volných MMS zpráv, 20 volných minut přístupu na portál Juice nebo jiné WAP stránky, 20 volných minut pro volání na asistenční služby Eurotel Asistent 1188, 20 volných minut pro volání na Hlasovou schránku a 1 MB datových přenosů GPRS. Balíček START získává zákazník při aktivaci jednoho z těchto tarifů: Eurotel Relax, Eurotel Relax Plus, Eurotel Optimum, Eurotel Optimum Plus, Eurotel Business 200, 300, 600, Eurotel Optimum Profi.

Možnost využití výhod balíčku START začíná následující den po aktivaci a je omezena po dobu 1 měsíce, nevyužité volné minuty služeb z balíčku se po uplynutí 30 dnů nepřevádějí do dalšího měsíce. Nabídka balíčku START se nevztahuje na převody mobilních telefonů, na přechod z Go na tarifní služby a na Eurotel Tandem karty

Nová Juice hra DUEL

Mobilní portál Juice přináší svým zákazníkům novou hru Duel, kterou je možné hrát jak prostřednictvím WAPu, tak SMS zpráv, nebo dokonce přímo na internetu. Jedná se o znalostní hru hráče proti hráči. Jednu hru hrají vždy dva hráči, kterým je postupně posláno 5 otázek z oboru, který vybere vyzyvatel. Hra je vyhodnocena na základě počtu správných odpovědí a v případě shody je vítěz určen podle kratšího času (rychlejších odpovědí). Vítězi souboje se přičte 1 bod (poraženému se 1 odečte) do celkového žebříčku, v kterém figurují hráči, kteří se zúčastnili aspoň jednoho souboje.

Soupeře si vždy vybírá vyzyvatel. Vyzyvatel volí soupeře ze seznamu hráčů, kteří nemají rozehráno více jak 5 her. Vyzyvatel zároveň zvolí obor otázek, které budou obou hráčům položeny. Po zvolení soupeře a oboru je vyzyvateli posláno postupně 5 otázek, na které odpovídá. Vyzvanému soupeři dorazí SMSka s informací o nové hře a vyzyvateli. Po přihlášení najde mezi rozehranými hrami příslušnou hru a odpovídá. Zároveň s jeho odpovědí se mu ukazuje aktuální skóre a čas oproti vyzyvateli. Po odpovědi na poslední otázku se podle počtu správných odpovědí (případně času) určí vítěz a připočte se mu 1 bod do žebříčku. Vyzyvatel pak bude při dalším přihlášení do hry informován o dohraných hrách vyzvaných soupeřů. Pokud se vyzvaný hráč nepřihlásí a nedohraje hru do 24 hodin, nebude tato hra započtena.

Registrace do hry bude probíhat automaticky na základě identifikátoru pro daný kanál. Pro přihlášení z WAPu a SMS to bude telefonní číslo, v případě Webu to bude email a heslo zaslané spolu s výzvou ke hře. Zároveň se zaregistrováním nového hráče dojde k automatickému vygenerování přezdívky. Ta bude vygenerována náhodně střídáním souhlásek a samohlásek, nebo jako Anonym<číslo>.

Z výsledků nahraných hráči nové Juice hry Duel budou průběžně sestavovány žebříčky. Na konci každého měsíce a následně i čtvrtletně budou nejlepší hráči odměněny mobilními telefony Nokia, Go sadami a hodnotnými dárkovými předměty.

Nový telefon výhodně s Go MOBIL+

Zákazníci využívající předplacené služby Go, mohou nyní získat výhodně nový mobilní telefon díky službě Go Mobil+. Pokud zákazníkům Go již nevyhovuje jejich stávající telefon, mají možnost při splnění daných kritérií využít nabídky Mobil+, která byla doposud dostupná jen pro tarifní zákazníky, a vybrat si ze speciální nabídky telefonů Eurotelu. Go, který se rozhodne pro přechod na tarifní služby Eurotel zákazník zaplatí poplatek 1995 Kč, čímž získá možnost výběru telefonu dle speciální nabídky. Podmínkou je uzavření smlouvu na dobu 24 měsíců.

Na využití nabídky Go Mobil+ mají nárok všichni zákazníci, kteří uskutečnili první hovor, nebo první nabití Go karty před více než jedním rokem. Druhou podmínkou je, aby součet provolaných částek za 3 poslední kalendářní měsíce byl vyšší nebo roven 1500Kč. Službu Go Mobil+ je možné využít ve značkových prodejnách Eurotelu i u vybraných dealerů.

Přečíslování na Juice Easy a nová telefonní čísla na Mobilním průvodci

Společnost Eurotel nabízí informace o nových telefonních číslech po přečíslování, nejen prostřednictvím asistentských služeb Eurotel Asistent 1188, ale také prostřednictvím služby Juice Easy. Služba je určená pro všechny zákazníky Eurotelu, pro všechny typy SIM karet a všechny typy telefonů. Tuto ojedinělou službu najdete na Juice Easy (*111*#) přes hlavni menu v kategorii 9: Eurotel sluzby, dále 1: Precislovaní a následně 1: Zjistit nove cislo. Zákazník má možnost ihned zjistit nová telefonní čísla po přečíslování a následně si jej uložit do telefonního seznamu v telefonu.

Nová telefonní čísla po přečíslení nejbližší policie, nemocnice, restaurací a jiných objektů najdete i pomocí služby Mobilní průvodce na mobilním portálu Juice v kategorii Juice Hledaní. Základní informace o celoplošném přečíslování zákazník rovněž najde na mobilním portálu Juice v kategorii Eurotel a následně Přečíslování.