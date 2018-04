Novinky Eurotelu a Paegasu

nabízí od 10. června další rozšíření roamingového servisu GO a zákazníkům s předplacenými službami umožňuje odesílat krátké textové zpráv SMS při cestách v zahraničí. Na vyzkoušení této Go novinky dostává každý stávající i nový uživatel Go kredit 500 Kč na volání a posílání SMS z ciziny, který je možné vyčerpat v období od 10.6. do 31.7.

Zkušební kredit je správným marketingovým tahem, protože ten kdo si textovky z dovolené zdarma vyzkouší, se snadněji přestane ohlížet na jejich skutečnou cenu. Možnost SMS ze zahraniční, pro uživatele předplacených karet, je samozřejmě výborná, ovšem cena za zprávu už odesílatele tolik nenadchne:



odesiláni SMS do ČR ze Slovenska za 8,-Kč

odesláni SMS z Evropy (vyjma Ruska, včetně Malty) za 10,-Kč

odesláni SMS z ostatních zemí za 18,-Kč

EuroTel se tímto způsobem snaží udržet prvenství, kterého dosáhl, nejen v ČR, zavedením roamingu pro majitele předplacených služeb. Při uvedených cenách se roamingové SMS zřejmě nestanou takovým hitem, jako je tomu v rámci naší republiky, ale mohou významně podpořit komunikační možnosti našich turistů. A to je důležité. Jen si dovolímě připomenout, že EuroTel má roamingové dohody s více než 170 operátory ve více než 80 zemích světa.

Vše nasvědčuje tomu, že Eurotelu se náskok v "předplaceném" roamingu podaří udržet i pro letošní léto. Paegas totiž předpokládá spuštění plnohodnotného roamingu pro majitele karet Twist až na začátku léta. Zda bude zahrnovat i SMS je zatím otázkou.

Paegas se v posledních dnech zaměřil zúročení svého sponzorství našich fotbalistů. Zavedl z toho důvodu několik informačních služeb, které mají zajistit průběžné informování majitelů mobilních telefonů o dění na EURO 2000.

Informační kanál EURO si může každý zájemce (samozřejmě s kartou Paegasu) aktivovat textovou zprávou: +EURO, odeslanou na číslo 4616. Pokud ji bude chtít zrušit, pošle nastejné číslo zprávu -EURO. Paegas pamatoval i na své anglicky mluvící zákazníky, kterým zpravodajství bude zasílat po obdržení textové zprávy +EURO_E. Postup pro deaktivaci je stejný jako v případě zpravodajství posílaného česky.

Ve spolupráci s ČTK připravil Paegas také internetovou stránku www.sportovninoviny.cz a wapovou adresu euro.sportovninoviny.cz/wap. Na obou lze získat aktuální zpravodajství, statistiky, živé konference s účastníky EURO a další zajímavosti.

Aby se naši návštěvníci mistrovství Evropy nedostali do úzkých, je připraven i Paegas Asistent. Kromě již dříve zavedených tlumočnických služeb, jsou na čísle 333 k dispozici informace o našich zastupitelských úřadech, důležitých kontaktech a telefonních číslech.

Novinky našich operátorů se tentokrát zaměřují na zcela odlišné segmenty trhu, ale své příznivce by měly najít.