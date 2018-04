Novinky Alcatelu na výstavě CeBIT 99

Na výstavě informačních technologií CeBIT99 v Hanoveru bude Alcatel prezentovat nová telekomunikační řešení pro Internet. Na stánku 14 A v hale 16 mohou síťoví operátoři, firemní zákazníci a koncoví uživatelé nalézt informace o nových službách, možnostech pro mobilní vysílání, přístupové technologie, přepínací a přenosové systémy.

Budoucnost vidí Alcatel v integraci telekomunikací s internetem. Produkty zítřka ponesou dle Alcatelu nálepku „IP inside".

Alcatel prezentuje nové možnosti komunikace. Uvádí nové pojmy do světa mobilních i pevných sítí. Například Browse & Talk s PTM (Personal Telecom Manager). Tato technologie vám umožní procházet sítí Internet a současně být k zastižení po telefonu. Díky inteligentní síti budou moci být příchozí hovory příchozí hovory indikovány podobným způsobem, jako druhý hovor na mobilních telefonech.

Další novinkou pro surfaře po internetu je Always On/Dynamic ISDN. Tato technologie vyžaduje připojení přes ISDN linku. Počítač může být připojen k internetu hodiny bez placení času. Po celou dobu připojení je totiž počítač „uspán" (ne fakticky - jen co se komunikace s internetem týká). Počítač se probudí pouze, když přijímá data. Přenosové pásmo se dynamicky mění podle objemu přenášených dat. Toto umožní operátorům používat jejich sítě více efektivně a uživatelům, aby platili pouze za přenesená data.

S ohledem na přístupové sítě Alcatel předvede celou řadu technologií pro širokopásmové, vysokorychlostní internetové služby - konkrétně o přenosy dat s ohledem na jejich objemy. Jedná se o ADSL (Asymmetric Digital Subsriber Line) , HFC (Hybrid Fiber-Coax) a Wireless Local Loop a především o PowerLine Communication.

Ti bystřejší jistě přišli na to, že PowerLine Communication by mohlo mít něco společného s komunikací po rozvodech elektrických sítí. A máte pravdu! PowerLine Comunication, jak tomuto projektu/produktu říká Alcatel, bude určitě zajímat elektrárenské podniky. Jejich rozvodné sítě totiž mohou být použity, kromě rozvodu elektrické energie, jako alternativní připojení k Internetu a nejenom k tomu. Mohou být používány i jako další druh kabelové televize nebo například k telefonování. To už ale záleží na poskytovatelích těchto služeb. (Ovšem nevím, jestli se tato technologie bude dát v dohledné době použít i v České republice a sám v tomto ohledu zůstávám velice skeptický.) Nutno poznamenat, že Alcatel tento způsob datových přenosů již v některých městech vyzkoušel jako pilotní testovací projekt společně s některými operátory.

V mobilních sítích je hlavním tématem GRPS (Global Packet Radio System). GRPS je nová služba postavená na GSM s paketovým přepínáním datových přenosů. Zde se opět prosazuje způsob platby za aktivní spojení - tentokrát se platí ovšem za aktivní čas a ne za objem dat.

Další novinkou je mobilní internet. To umožní přístup k informacím, například časové rozvrhy apod., z internetu prostřednictvím mobilního telefonu.

K vidění zde budou ovšem i nové mobilní telefony. Nová generace mobilních telefonů bude podporovat jak GSM 900, tak GSM 1800. Jako novinku zde určitě uvidíme Alcatel One Touch Easz HF (hands free).

Firma Alcatel se orientuje na technologie zítřka a velmi dobře si je vědom dnešních neduhů velkých sítí, které, dle mého názoru, velmi dobře pomáhá řešit. Konkrétně výše zmíněný PowerLine Connection nás bude velmi zajímat a přineseme vám podrobnější informace a poznatky o tomto tolik očekávaném způsobu využití elektrické rozvodné sítě.