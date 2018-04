Novinky a slevy na listopad

Nejvíc novinek si naši operátoři přichystali jako obvykle na začátek nového měsíce. Nejdůležitější je zřejmě zlevnění telefonů (a to jak dotovaných, tak předplacených sad), dále rozšíření nabídky o nové mobily a také větší počet roamingových partnerů.

EuroTel

EuroTel opět potěší svoje nejstarší zákazníky - ty, kteří používají analogové telefony NMT v síti EuroTel Tip. Umožní jim totiž přijímat krátké textové zprávy odeslané ze sítí Paegas a Oskar, což ještě donedávna nešlo. Odpovídání na takové textovky však je trošku složitější než jsme zvyklí, stejně jako jejich odeslání pro majitele telefonů Paegas či Oskar. Ale hlavně, že to jde.

EuroTel sice nemá žádnou novinku mezi dotovanými telefony, zato ale rozšířil svou nabídku předplacených sad. V sadě Go Tech najdete velmi zajímavouMotorolu v.100 včetně osobní sady hands-free za 9 995 Kč s DPH. Tato sada bude v prodeji v průběhu listopadu. Standardně bude k dispozici i sada Go Tuti s Alcatelem One Touch Gum db (dosud byla k dostání jen u vybraných obchodních partnerů) za 3 995 Kč.

Vánoce jsou sice až téměř za dva měsíce, nicméně dárky bude EuroTel nabízet už od začátku listopadu. Všechny Go sady budou proto obsahovat kupón v hodnotě 300 Kč. V sadách Go Wow (Alcatel 301 WAP), Go Chat (Nokia 3310) a Go Tech (Motorola v.100) bude navíc přiloženo osobní hands-free. K sadě Go Tuti bude nabízen plyšový obal na telefon v podobě vrány.

Snížené ceny dotovaných mobilních telefonů

Mobilní telefon nedotovaná cena původní cena nová cena Ericsson T18s 9 995 Kč 4 995 Kč 1 Kč Panasonic GD 90 10 995 Kč 4 995 Kč 995 Kč

Zlevněné předplacené sady

Sada Go původní cena nová cena Go Star (Philips Savvy) 3 995 Kč 3 495 Kč Go Pop (Alcatel OT Max db) 4 495 Kč 3 495 Kč Go Fit (Alcatel OT Club db) 4 495 Kč 3 995 Kč Go City (Nokia 5110) 5 495 Kč 4 995 Kč

Změny EuroTelu se týkají také programu Benefit. Za 2500 bodů mohou účastníci tohoto věrnostního programu získat poukázku na slevu 1250 Kč z ceny Go sady, malou Go sadu za 1 Kč nebo aktivaci tarifního programu za stejnou částku. Rozšířena je také nabídka poukazů na večeři.

EuroTel rozšířil i počet svých roamingových partnerů o společnost Mobilna Srpske z Bosny a Hercegoviny, pracující na frekvenci 900 Mhz. Nyní tak mohou zákazníci EuroTelu využívat 203 roamingových partnerů v 92 zemích světa. A ještě jedna perlička - mezi novými základnovými stanicemi EuroTelu (BTS) je i jedna v Temelíně.

Paegas

Snad největší novinkou je v nabídce Paegasu dlouho očekávaný a opěvovaný telefon Sony CMD Z5. Bude prodáván jako nedotovaný, a to za 15 999 Kč bez DPH, pokud si jej pořídíte i s aktivací, nebo za 17 999 Kč DPH bez aktivace. Nová sada Twist není; ukončena ovšem byla distribuce sady s Alcatel One Touch Easy db a Sagem MW 936 (více jsme o této kauze psali zde).

Snížily se ceny těchto dotovaných telefonů:

Mobilní telefon původní nedotovaná cena nová nedotovaná cena původní dotovaná cena nová dotovaná cena Ericsson T10s 5 999 Kč 4 499 Kč 1 499 Kč 999 Kč Nokia 5110 5 499 Kč 4 499 Kč 1 Kč 1 Kč Nokia 6210 - 13 999 Kč - 9 999 Kč Nokia 7110 12 999 Kč 11 999 Kč 8 499 Kč 6 499 Kč Nokia 8210 15 999 Kč 14 999 Kč - - Panasonic GD50 5 499 Kč 5 499 Kč 999 Kč 1 Kč Siemens C25 5 499 Kč 4 499 Kč 999 Kč 99 Kč Siemens S35i 10 999 Kč 10 999 Kč 7 999 Kč 5 499 Kč

Levnější jsou také tyto sady Twist:

Sada Twist původní cena nová cena Ericsson T10s 5 999 Kč 5 499 Kč Motorola T180 4 999 Kč 4 499 Kč Nokia 5110 5 499 Kč 4 999 Kč Nokia 3210 7 999 Kč 7 499 Kč Sagem MC 920 5 499 Kč 4 499 Kč

Poslední novinka se týká roamingových partnerů. Těch je nyní 191 v 86 zemích světa. A těmi novými jsou jordánský Fastlink, pracující na frekvenci 900 Mhz, a lichtenštejnský Tango, také pracující na 900 Mhz.

Oskar

Nezapomněli jsme ani na Oskara - v těchto dnech startuje službu WAP, o které se více dočtete v dalším dnešním článku. Stejně tak o jeho aktuální nabídce mobilních telefonů jste si mohli přečíst v minulých dnech a týdnech.

Tím končí dnešní výčet novinek našich operátorů.