Hitovka s duálním fotoaparátem za šest tisíc? Test Xiaomi Redmi Note 5

Když vybíráte telefon okolo pěti tisíc, vždy narazíte v nabídkách obchodů na nějaký mobil značky Xiaomi. Aby také ne, čínská společnost je v této cenové kategorii předním hráčem a takových mobilů, které pořídíte mezi zhruba čtyřmi a šesti tisíci korunami, má v portfoliu hned několik. My jsme se tentokrát zaměřili na model Redmi Note 5, jehož verze s vyšší pamětí se pohybuje u výše zmíněné horní cenové hranice. Zároveň jde však o slušně vybavený model.

Redmi Note 5 je prakticky nástupcem loňského Notu 4, oproti kterému paradoxně nejde o tak zásadní skok ve výbavě. I loňský model se totiž vyznačoval dobrou výbavou (zejména po stránce výkonu a výdrže baterie) za příznivou cenu.



V testu nás tedy zajímá nejenom to, jak Redmi Note 5 obstojí mezi konkurencí, ale i mezi svými sourozenci a předchůdci, kterých je na trhu skutečně celá řada. Stojí skutečně Note 5 za pozornost, nebo je lepší se poohlédnout po něčem levnějším? Proč bychom si naopak měli za Note 5 připlácet?



Není telefon s šestipalcovým displejem moc velký?

Jak už bývá u letošních modelů zvykem, výrobci roztahují displej tak, aby pokryl více přední plochy. A Note 5 není v tomto ohledu výjimkou. Displej s poměrem stran 18:9 tak má poměrně tenké rámečky, a to včetně horního a spodního okraje. Díky tomu není tělo telefonu o moc větší (konkrétně o 7 mm na výšku) než předchůdce Note 4, který měl pouze 5,5palcový displej.

Módní poměr stran 18:9 doplňuje odpovídající rozlišení 1 080 x 2 160 pixelů, takže výsledná jemnost 403 pixelů na palec je stále naprosto dostačující. Zobrazovací technologie je zde IPS a obecně se dá říci, že k displeji nemáme s přihlédnutím k ceně telefonu žádné výhrady. Jako kompaktní přístroj samozřejmě Note 5 označit nejde, ale i tak nám přišlo, že mezi současnou produkcí není takto pojatý šestipalcový displej jakkoliv nepříjemný k ovládání a pokud ano, je to jen otázkou zvyku.

Co se designu týče, zadní kryt, byť pokrytý kovem, neupře inspiraci iPhonem X. A to zejména tvarem a umístěním fotoaparátu, v jehož vystouplé ploše jsou dva snímače pod sebou s „ledkou“ uprostřed. Na obvyklém místě ve středu zad pak najdete čtečku otisků prstů. Ačkoliv se může zdát, že jsou celá záda a boky z kovu, ve skutečnosti jsou dva proužky v horní a spodní části zad kvůli prostupnosti mobilního signálu plastové.

Telefon každopádně, a to zejména v námi testované černé, není žádný designový skvost. Je spíše dalším „běžným smartphonem“ do počtu. Ostatní barevná provedení by mohla být nicméně líbivější, zejména světle modré. Sehnat se dá také zlatý a růžový.

Co výkon a výdrž baterie?

Na českém trhu se prodává mobil ve dvou paměťových variantách, nižší má 3 GB operační paměti a 32 GB prostoru pro data, vyšší pak 4 a 64 GB. My jsme testovali právě druhou zmíněnou verzi, výkon té první se v reálu od našich zkušeností může nepatrně lišit. Společným jmenovatelem je každopádně procesor Snapdragon 636, tedy jeden z těch výkonnějších ve střední třídě. Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme telefonu naměřili 114 tisíc bodů, což opět s přihlédnutím k ceně není špatná hodnota, zajistí tedy plynulý provoz aplikací i některých her.

Telefon dále podporuje paměťové karty, standardně si však budete muset vybrat mezi druhou SIM nebo rozšířeným datovým úložištěm. Co se konektorové výbavy týče, spokojit se budete muset se starším microUSB. Na sluchátkový jack se zde nezapomnělo, výhodou je také už u Xiaomi standardně i infraport, který poslouží jako náhrada univerzálního dálkového ovládání. Globální verze Redmi Note 5 podporuje všechna česká LTE pásma. NFC naopak bohužel chybí.

Baterie telefonu má příjemnou kapacitu 4 000 mAh. Paradoxně si však Note 5 oproti předchůdci drobně pohoršil, Note 4 měl totiž 4 100mAh akumulátor. Každopádně výše zmíněná kapacita postačí i náročnějším uživatelům na necelé dva dny, i když dovedeme si představit i typ používání, který telefon vybije rychleji (nepřetržité hraní her, používání GPS a podobně). Naopak těm, co telefon zatěžují jen mírně, se povede na jedno nabití vydržet i více než dva dny.



Redmi Note 5 funguje na operačním systému Android 8.1 s grafickou nadstavbou MIUI 9. Aplikace se zde řadí na domácí plochy namísto do samostatného menu a vzhled různých nástrojů či notifikačního centra je od běžného Androidu odlišný. Stejně tak na levé domácí ploše naleznete „chytré karty“, které zobrazují třeba uložené poznámky či oblíbené aplikace na jednom místě. Xiaomi do telefonu předinstalovalo i několik aplikací navíc (témata, dálkový ovladač a podobně), ale telefon se nám i tak nezdál nijak výrazně „zaplácaný“ funkcemi, které nevyužijeme.

Jak Redmi Note 5 fotí?

Jedním z důvodů, proč Note 5 může zaujmout, je právě duální fotoaparát. Hlavní snímač má rozlišení 12 MPix a světelnost f/2,2, kterému pomáhá druhý 5MPix fotoaparát. Ačkoliv jsme „na papíře“ už viděli daleko zajímavější parametry u jiných mobilů, musíme uznat, že Note 5 fotí ve své cenové kategorii poměrně slušně.

Pokud se sejdou dobré světelné podmínky, snímkům nechybí ostrost ani barvy a kombinace obou zadních fotoaparátů si umí slušně poradit s hloubkou ostrosti. Stejně jako jiné telefony má však trochu problémy, pokud světla ubude. Pak se dostavuje šum a ztrácí se detaily. Přední kamerka má rozlišení 13MPix, video zvládne Note 5 natáčet až v rozlišení Full HD při 30 snímcích za sekundu.

Jak to je tedy s konkurenty, vyplatí se si Note 5 pořídit?

Tím asi nejblíže postaveným „konkurentem“ je sourozenecký model Redmi 5 Plus. Ten je ve verzi 4/64 GB o celou tisícikorunu levnější. Oproti modelu Note 5 postrádá duální fotoaparát a také má slabší procesor (Snapdragon 625). Jinak jsou oba telefony prakticky shodné. Už v tomto případě jsme trochu na vážkách - pro někoho může být tisícikoruna poměrně velkým rozdílem a přitom se skutečně oba telefony nijak drasticky neliší. Zejména pokud je pro vás focení až druhořadé, tak se asi příplatek za o trochu výkonnější procesor moc nevyplatí.

V současnosti navíc Xiaomi za pět tisíc korun stále prodává model Mi A1. Ten má také duální fotoaparát, ovšem dokonce s dvojnásobným optickým zoomem. Má však menší datové úložiště (32 GB) a také stejně jako Redmi 5 Plus slabší procesor (Snapdragon 625). Má i výrazně menší kapacitu baterie (3 080 mAh). Jeho výhodou naopak může být uživatelské prostředí s čistým Androidem. Zde bychom ovšem váhali právě spíše ve prospěch modelu Note 5, jelikož model A1 má už na ušetřenou tisícikorunu až příliš kompromisů.

Konkurenti jiných značek také spíše ztrácejí. Nejblíže je asi model Honor 9 Lite nebo Huawei P smart, oba mají ovšem nižší operační paměť i prostor pro data, zaostávají i kapacitou baterie.



Jak je tedy vidět, největším konkurentem Xiaomi Redmi Note 5 je jeho přímý sourozenec, který i velmi podobně vypadá. Je tak prakticky jen na zákazníkovi, zda zvolí model se slabším procesorem a jedním „okem“ fotoaparátu na zádech a ušetří, nebo si naopak za lepší z těchto variant připlatí. Tak či onak, Redmi Note 5 je důležité vybírat hlavně v lepší paměťové verzi 4/64 GB (5 999 korun), jelikož 3/32GB verze je sice levnější (5 299 korun), ale ta se naopak oproti modelu Redmi 5 Plus s lepší konfigurací 4/64 GB za příplatek tří set korun ospravedlnit už moc nedá.