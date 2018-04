Novinka: tranzistorák kombinovaný s mobilem. Sony Ericsson R300i a R306i

Na trhu je dnes bezpočet mobilů, jejichž zadní strana vypadá záměrně jako digitální fotoaparát. Ale aby vypadala jako rádio? Proč ne, řekli si u Sony Ericssonu a připravili dva nové modely, jejichž hlavní devízou je právě integrované rádio.

Na druhou stranu, rádio má dnes kdejaký mobil, ale žádný se touto funkcí nechlubí. To obě novinky naopak chtějí napůl vypadat právě jako radiopřijímač. Těžko říct, jestli tento trend uspěje na rozvinutých trzích Evropy, ale na těch rozvojových by se měl stát hitem. Alespoň Sony Ericsson v to doufá.

A toto rozhodnutí nepostrádá logiku. V mnoha regionech rozvojových trhů si zákazníci asi raději pustí rádio, než aby odesílali (mnohamegapixelové) fotky ze svého pole. Na druhou stranu, ani o tuto možnost je oba nové Sony Ericssony neochudí.

Novinky nesou označení nové modelové řady R a liší se výbavou i designem. Nižší model R300i má jen jeden velký monofonní reproduktor na zadní straně telefonu a integrovaný fotoaparát má nízké rozlišení VGA. Sony Ericsson R306i už má pro změnu na přední straně dvojici stereofonních reproduktorů a fotoaparát má použitelné rozlišení 1,3 megapixelu.

Radiopřijímače obou novinek dokáží přijímat jak FM kmitočty, což je obvyklé, tak i AM frekvence, což dnes naopak obvyklé není. Navíc si poradí i s informačním kanálem RDS. Vedle reproduktorů najdeme i ovládací prvky radiopřijímačů. I v tom se výrazně odlišuje od jiných mobilů na trhu.

Vysílání rádia lze nahrávat a zvukový záznam použít například jako vyzvánění. Oba modely dále nabízejí MP3 vyzvánění, Bluetooth a USB s podporou Mass Storage. Telefony podporují pouze datové přenosy GPRS.

Model R300i je klasické konstrukce, druhá novinka má konstrukci rozevírací. Sony Ericsson R300i, který se začne prodávat ve druhém čtvrtletí, se bude nabízet v měděném a černém barevném provedení, model R306i pak v černém a bílém provedení. Tento model se začne prodávat až ve třetím čtvrtletí.

Sony Ericsson R300i technické parametry:

Rozměry: 101 x 46 x 12 milimetrů

Hmotnost: 75 gramů

GSM 900/1800/1900 MHz

GPRS

Displej: TFT; 128 x 160 obrazových bodů; 65 000 barev; 1,8 palce

VGA fotoaparát

Paměť: 8 MB

Rádio: FM, AM

Integrovaný reproduktor

MP3 vyzvánění

Java MIDP 2.0

Wap 2.0 XHTML

Bluetooth

USB Mass Storage

Hlasový záznamník

Výdrž v pohotovostním stavu: 400 hodin

Hovorový čas: 9 hodin

Nepřetržitý poslech rádia: 27 hodin

Sony Ericsson R306i technické parametry: