Novinka: T-Mobile bude mít volání po třetí minutě zdarma

Co nabízí konkurence Podrobný přehled různých zvýhodnění pro volání rodině a blízkým jsme přinesli v tomto článku. Nyní tedy jen stručná rekapitulace: O2 Velmi podobnou službou jako Girls Talks jsou Dlouhé víkendy. Za ty zaplatíme 233,24 Kč a můžeme volat "zdarma" od pátku 00:01 hodin do neděle 23:59 hodin. Zvýhodnění je ale aktivní až po vyčerpání volných minut. Nemohou ji využít majitelé tarifů Idividual, Start, Pohoda a obou tarifů T!p. Kromě toho nabízí O2 volání do své sítě zdarma (pevné i mobilní), pokud uzavřeme nebo prodloužíme smlouvu na 24 měsíců. Pak můžeme volat zdarma 3 až 24 měsíců. Poslední možností je 02 Spolu, který znamená za 28,60 měsíčně slevu 25 % na volání na 2 čísla v síti O2. Vodafone U Vodafone máme možnost zvolit již zmíněné Kamarády umožňující neomezené volání a SMS až na 4 čísla ve vlastní síti za paušál 178,50 Kč až 285,60 Kč. Nebo sáhnout po zvýhodění Moje rodina a za jednorázovou aktivaci 119 Kč můžeme volat na čísla na našem zákaznickém účtu za 1,79 Kč.