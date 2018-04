Novinka Sony Ericsson - stylový low-end T100

Sony Ericsson včera představil nový low-endový telefon s označením T100. vzhled telefonu je velmi podobný chystanému stylovému modelu T600. Je sice o málo větší a těžší, ale v kategorii nejlevnějších telefonů by se rozhodně neměl ztratit. O trochu horší je to s výbavou T100, která nabízí jen přesně to, co nabízí konkurence v dané kategorii. Na rychlé přenosy dat můžete rovnou zapomenout, T100 je určen pro ty, co především posílají textové zprávy a rádi si vylepšují displej telefonu o nejrůznější obrázky.

Velkou předností nového Sony Ericssonu je jeho vzhled. Ten kopíruje již dříve představený stylový model T600. Někomu může nový T100 připomínat i dvojici telefonů Alcatel 511/512, když především tomu prvnímu by měl být nový Sony Ericsson soupeřem. Výrobce se chlubí, že design novinky kombinuje prvky skandinávského a japonského designu. Telefon by také měl v reálu vypadat výrazně dražší, než ve skutečnosti bude stát. Podle dostupných informací nebude mít T100 výměnné kryty, ale bude dostupný ve třech základních barvách: Icy Blue (modrá), Gentle Gold (zlatá) a Fresh White (bílá), která ale má některé ozdobné prvky červené. Rozměry telefonu jsou 99 x 43,5 x 17,7 mm, když především tloušťka přístroje patří mezi světovou špičku mezi GSM telefony. Hmotnost telefonu je 75 gramů, což by mělo případné zájemce příjemně překvapit. Kapacita baterie zatím není známa, výrobce však uvádí, že by měla telefon udržet v pohotovostním režimu na jedno nabití až po dobu 200 hodin, nebo by měla umožnit až 4,5 hodiny nepřetržitého hovoru.

Výbava nového Sony Ericssonu neohromí, ale ani nezklame. Telefon je určen mladým zákazníkům a ti dávají přednost komunikaci pomocí textových zpráv. Sony Ericsson si tuto cílovou skupinu představuje jako nadšence pro EMS zprávy a proto tuto funkci u nového telefonu zvýrazňuje. Pod EMS patří posílání obrázků, melodií a animací a všechny tyto funkce bude umět T100 bez problémů. Obrázky si do telefonu budou moci majitelé nahrát pomocí WAPu, nebo vytvořit v grafickém editoru a stejně tak bude možné přímo v telefonu skládat i melodie. Obrázky půjde využít i jako spořiče, či tapety displeje, nebo je bude možné přiřazovat jednotlivým jménům v telefonním seznamu. Displej je jen monochromatický, ale má příjemné modré podsvícení, stejně jako klávesnice. Telefon zřejmě nebude disponovat vnitřním telefonním seznamem a ani nenabídne paměť na SMS zprávy, nebudeme-li počítat 10 předefinovaných zpráv. Na rychlá data, či infraport a jiné manažerské funkce můžete s klidem zapomenout, ale většinu běžných funkcí známých i z jiných telefonů se značkou Sony Ericsson v přístroji najdete. Mezi tyto funkce patří vibrace, editor melodií, kalkulačka, kalendář, budík, stopky, profily a několik her.

Sony Ericsson zřejmě pochopil, že k výraznějšímu úspěchu na trhu potřebuje slušnou nabídku low-endových přístrojů a proto v poslední době představuje jednu novinku za druhou. Již dnes je v prodeji low-end s manažerskými funkcemi T200, kterému sekunduje hodně opožděný a díky tomu dnes již skoro mrtvý model R600. Již od léta se příznivci značky těší na Sony Ericsson T300 a od včerejška se mohou těšit i na nejjednodušší model v nabídce výrobce, T100. Novinka se zbylým low-endům Sony Ericssonu moc nepodobá, ale to je asi dobře. Výrobci akutně chyběl atraktivní a levný telefon, který bude mít přesně to, co je v tomto základním segmentu trhu očekáváno. Místo GPRS, HSCSD, nebo podpory tří GSM pásem, nabízí T100 jen ty funkce, které ke svému životu potřebuje mládež a té by se také mohl líbit neotřelý design telefonu. Pokud se výrobci podaří udržet nízkou cenu, která by se podle některých zdrojů mohla pohybovat okolo 4 000 Kč za nedotovaný telefon, mohl by Sony Ericsson se svojí novinkou slavit úspěch.

Sony Ericsson T100 by se měl začít prodávat ještě před koncem roku a to na trzích východní Evropy a Asie (pro Čínský trh platí označení T102 - dvojku na konci mají všechny nové modely pro Čínu). V západní Evropě by se T100 měl začít prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Bude existovat i verze pro GSM pásma 850/1900 MHz, které se používají na obou amerických kontinentech.

Sony Ericsson včera představil i nové příslušenství. O zajímavém stereofonním rádiu a o nové Bluetooth HF sadě se dočtete v tomto dnešním článku.