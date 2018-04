Novinka rychlých GSM dat se jmenuje EDGE

V souvislosti s rychlejšími datovými přenosy v sítích GSM jsme si zatím řekli něco více o HSCSD a o GPRS. Ačkoliv to vypadá, že GPRS bude docela úspěšná a i HSCSD se uchytí - Nokia již představila Card Phone 2.0 s podporou HSCSD datových přenosů, přesto se v poslední době stále častěji mluví o dalším stupni vysokorychlostních datových přenosů v síti GSM - o GSM EDGE.

EDGE tu především není proto, aby konkuroval GPRS nebo HSCSD, je spíše jejich logickým doplněk. Především EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evaluation) není ani novým paketovou ani spojitou nadstavbou sítě, jako GPRS nebo HSCSD. EDGE je především inovovanou částí radiového interface s výrazně vylepšenou modulací. Tím se vlastně rozšiřuje GPRS na EGPRS a HSCSD na ECSD - oproti původním GPRS a HSCSD se v těchto případech používá radiový interface EDGE. O HSCSD si můžete přečíst článek zde a dodatek ještě v článku Memento k HSCSD alokaci timeslotů.

V čem je EDGE lepší oproti dnes používané technologii?

Především je zde používané nové modulační schéma - oproti stávajícímu GMSK je použit 8PSK (Phase Shifr Keying). Dobré na tom je, že EDGE může koexistovat se stávajícím systémem - jednak není nutné kvůli EDGE vyhazovat komponenty sítě, druhak 8PSK nenabízí takové pokrytí, jako modulace GMSK. EDGE tedy nabízí kvalitu přenášeného zvuku až do rychlosti kodeku 32 kbps, oproti stávajícím 13,6 kbps - při snížení této kvality lze přenášet až tři hovory v jednom timeslotu najednou.

Nyní k datovým rychlostem. Na jednom timeslotu EDGE nabídne pro EGPRS (paketový přenos) 60 kbps na jednom fyzickém kanálu tedy až 400 kbps (tedy na osmi timeslotech).

Pro spojitý přenos ECSD lze díky použití dvou timeslotů dosáhnout rychlosti 64 kbps - jeden timeslot je pak 32 kbps.

EGPRS tedy je jasně směřováno do oblasti TCP/IP, na on-line prohlížení emailů, webu, posílání obrázků přes rozšířené specifikace SMS a podobné záležitosti. Díky EGPRS by tedy mělo být možné používat mobilní telefon jako k datové síti stále připojený terminál, jenž si vyhražuje potřebnou šířku pásma podle aktuální potřeby.

Oproti tomu ECSD je vhodné pro aplikace vyžadující konstatní přenosovu rychlost, jako je přenos velkých souborů případně videokonference, realtime aplikace a kritické aplikace, nebo rychlé napojení do LAN.

Zatím to ovšem vypadá tak, že většina operátorů vsází na GPRS, výhledově tedy i na EGPRS, než na HSCSD. Trh se zatím nezdá být připraven na HSCSD, tedy na dražší službu s konstatní kvalitou, spíše je poptávka po okamžitém připojení a rychlejších datových přenosech v návaznosti na internet, tedy i s potenciálně proměnnou kvalitou, čemuž GPRS vyhovuje velmi dobře. Co se týká trhu, zatím se kloní výrazně na stranu GPRS, ale HSCSD je v implementaci také více vzdáleno, ledasco se ještě může změnit.

Co se samotného EDGE týká, to má svůj čas. První implementace jsou ohlášeny na rok 2000, pojmem implementace se ale spíše rozumí v obchodní hantýrce podepsání kontraktu, než faktické zprovoznění služby. První telefony podporující EDGE by měly být na trhu v roce 2001, ale kdo ví.

V každém případě je velmi příjemné, že EDGE umí podstatně zvýšit rychlost datového toku a kvalitu hovoru, aniž by vyřazovalo ze hry části sítě nebo starší mobilní telefony. Ostatně, pomocí EDGE by bylo možné za cenu běžného hovoru přenášet data rychlostmi přes 32 kbps a bude záležet jen na cenové politice operátorů, jak se postavý k vyšším rychlostem timeslot bundelingu.