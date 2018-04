Novinka od Psionu se bude jmenovat netBook

netBook je prvním Psionem, který by měl nést označení Java-enabled, což naznačuje to, že netBook by měl být prvním Psionem, který má již předinstalovaný.

netBook bude pohánět procesor StrongARM na 190MHz a bude podporovat 32 nebo 64 MB paměti RAM. Vestavěné rozšiřující sloty a komunikační možnosti jsou dnes již u Psionů také k vidění, takže by nás u netBooku neměly tyto možnosti překvapit. Co je ovšem novinkou u Psionu je PCMCIA slot typu I a II.

netBook je určen pro použití v náročnějších aplikacích a pro použití napřílad ve zdravotnictví, prodeji a podpoře produktů v terénu apod. V těchto případech potřebujete obvykle přístup k datům, jejich rychlé zpracování a pokud možno co nejmenší vynaloženou námahu k přístupu na síť. To vše by měl splňovat netBook.

netBook by měl podporovat celou škálu komunikačních možností. V první řadě je zde známý sériový port RS232 a IrDA port. Dále bude ovšem mít nový Psion PCMCIA slot pro karty typu I a II, který umožní vložit ethernet PC kartu, nebo GSM, či jiný modem.

Java Virtual Machine, který bude implementován v netBooku bude od společnosti SUN Microsystems, což by mělo zaručit dostatečnou kompatibiblitu se současnými standardy a dostatečnou efektivitu JVM. Implementace JVM by měla mít i významný podíl na urychlení vývoje nových aplikací.

Dalším vylepšením je barevný dotykový displej o velikosti 7.7" a rozlišení 640x480. S takovým je již radost pracovat. Dále zde bude klávesnice, která obsahuje 84 kláves ve standardním layoutu.

Podle popisu to začíná vypadat, že Psion začání vyrábět subnotebooky, ale rozměry 235 x 182 x 37 mm nám pořád připomínají příruční počítaček ... skoro subnotebook. Ovšem jeho hmotnost, která činí 1150 gramů, by v kapse (pokud bychom měli nějakou klokaní) byla jistě znát. Opravdu se tudíž jedná o počítač pro delší práci, než na jakou zatím používáme například sérii 3 nebo 5 (ale například já například 5mx používám velmi hojně).

Další změnou je napájení. Vzhledem k orientaci netBooku spíše na větší pracovní nasazení se nám dva AA články proměnily na dobíjecí Li-Ion akumulátor.

Další novinkou společnosti Psion bude Quantum, což je podobné zařízení jako netBooku, které nemá klávesnici. O tomto produktu nemáme bohužel zatím obsáhlejší informace a měl by se na trhu objevit o něco později, než netBook.

To málo informací, které o Quantumu máme se skládá pouze ze strohých informací o jeho knfiguraci. Ta by měla být následující: 32 až 64 MB RAM, RS232, IrDA, paměťová karta (buď CF nebo MMC).

Mnozí si mohou myslet, že tyto výrbky budou konkurencí pro Palm Pilot a netBook že bude postupně vytlačovat Psion 5mx a jiné osobní počítače, ale to je omyl. Oba dva výše uvedené výrobky (Quantum, netBook) budou zaměřeny spíše na práci s většími objemy dat a na profesionální použití, než na osobní práci s emailem, či serfování po internetu.

Jak vidíte, informací opravdu není moc. Oba dva systémy budou proacovat na systému EPOC R5, což je stejný jako na Psion 5mx, či Ericsson MC218. NetBook by měl být k dispozici na trhu v omezených dodávkách během poslední čtvrtiny roku 99 až první čtvrtiny roku 2000 a Quantum by měl být k dispozici do poloviny roku 2000.