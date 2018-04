Novinka: Nokia představila supertenký a dobře vybavený smartphone E51

Označení nového smartphonu Nokie napovídá, že to bude blízký příbuzný populárního modelu E50. Ten je v současné době nejlevnějším smartphonem v nabídce Nokie a to ve verzi bez fotoaparátu i s ním. Novinka však míří přeci jen o něco výš a vyloženě levný smartphone to nebude.

Za vyšší cenu ale také nabídne bohatší paletu funkcí. Mezi nejviditelnější inovace patří dvoumegapixelový fotoaparát, podpora sítí třetí generace, integrované wi-fi a také rozšířená podpora VoIP a to jak pro domácí tak především pro firemní použití.

Solidní výbavu ukrývá na smartphone velmi tenké tělo. S tloušťkou 12 milimetrů se nová Nokia E51 zařadí mezi nejtenčí smartphony na trhu a bude s převahou porážet i mnoho "obyčejných" telefonů. Jednoduchý ale atraktivní design podtrhují některé barevné kombinace, jako stříbrná a bronzová. Třetí, méně nápadnou variantou, bude černá barva. Část krytů telefonu je vyrobena z kovu, zbytek bude patřit obligátním plastům.

Design bez výstřelků se pro pracovní mobil jistě hodí a na první pohled zcela ideálně vypadá klávesnice s velkými tlačítky. Vedle navigační klávesy pak Nokia umístila klávesové zkratky pro čtyři předem definované funkce. Zadní stranu přístroje zatím výrobce neukázal, ale vedle objektivu fotoaparátu tam nelze nic převratného očekávat.

Displej s rozlišením QVGA má úhlopříčku dva palce, tedy asi pět centimetrů a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Oproti modelu E50 má novinka dvoumegapixelový fotoaparát a o verzi bez fotoaparátu (jak je tomu právě u modelu E50) zatím výrobce nemluví. Ač multimédia nejsou hlavním tahákem tohoto modelu, má Nokia E51 v tomto směru standardní výbavu: multimediální přehrávač, FM rádio, umí nahrávat videa a zvuk odeslat do stereofonních Bluetooth sluchátek.

S Nokií E51 se dovoláte skoro na celém světě. Telefon je šestipásmový. Zvládá všechny čtyři pásma GSM a k tomu dvě frekvence sítí třetí generace. Novinka není žádné ořezávátko ani v případě datových přenosů. Samozřejmé GPRS a EDGE doplňuje podpora HSDPA až rychlostí 3,6 mbps. Pro někoho bude ale větším lákadlem integrované wi-fi standardu IEEE W802.11g.

S počítačem pak bude možné novinku spojit pomocí Bluetooth, mini USB kabelu a překvapivě i pomocí dnes již obstarožního infraportu.

Nokia předpokládá největší zájem o novinku mezi firemní klientelou. Telefon totiž podporuje standardy například Nokia Intellisync Call Connect for Cisco a Nokia Intellisync Call Connect for Alcatel. V práci i doma pak bude možné využít integrované wi-fi pro internetovou telefonii (VoIP).

Nokia E51 se začne prodávat ještě do konce letošního roku. Přesné datum výrobce neuvádí, mluví o čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Cenu ale již stanovil. Novinka bude stát jako nedotovaná okolo 10 000 Kč.

