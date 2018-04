Únik snímku HTC Proto: nástupce One V s designem vyšší třídy

Fotografii na svých stránkách zveřejnil portál The Verge. I přes patrný designový odkaz na vyšší modelovou řadu, kdy jediným opravdu patrným odlišením od modelu Desire V je provedení sluchátka, jde o nástupce modelu One V. HTC Proto má podpořit prodej modelové řady One, jejíž prodejní výsledky nenaplnily představy výrobce.

Podle portálu bgr.com by se novinka měla jmenovat HTC Desire X.

Novinka, která stále čeká na svůj oficiální název, nabídne čtyřpalcový WVGA displej, 5MPix fotoaparát a 4 GB vnitřní paměti. Pohánět ji bude dvoujádrový procesor Qualcomm MSM8225 z řady Snapdragon S4 s frekvencí 1GHz. Operační paměť bude mít velikost 512 MB. To vše v 9,62 mm silném těle.

Nástupce One V by měl získat i zvukové vylepšení Beast Audio, což na snímku stvrzuje přítomnost loga ve spodní části krytu baterie.

HTC dosud oficiálně neinformovalo, kdy a kde novinku veřejnosti představí. Možná se tak stane již na berlínském veletrhu IFA, který začíná 31. srpna.