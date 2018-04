Střelba do vlastních řad. Honor představí kovový model s výbavou hitu P9 lite

Honor 5C je cenově dostupný smartphone představený v dubnu, který svou výbavou vychází z modelu Huawei P9 lite. Má stejný procesor, displej a nechybí ani čtečka otisků prstů či další prvky výbavy. Bylo by logické, kdyby Honor tento model dovezl i do Evropy, podobně jako minulý rok model 4C. Jenže novinka, která se chystá i na český trh, má být prý něco jiného. Alespoň to tedy tvrdí české zastoupení čínské značky.

V obrázku, který rozeslalo do médií, je vidět pouze levý horní roh telefonu, který svou siluetou moc neprozradí. Nicméně podobnost s modelem 5C tu určitě je. Ať už se bude výsledný kousek jmenovat jakkoli, dubnové novince bude hodně podobný.

Huawei jde sám proti sobě Honor V8 je jako P9 Plus za poloviční cenu

Rozeslaná ochutnávka dává jasně najevo, že se dočkáme lepšího materiálu než plastu. Kov na těle je jistotou, má ho i model 5C. Podle našich informací by měl stroj mít i displej shodné úhlopříčky, tedy 5,2 palce. Tipujeme, že zůstane zachováno i Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů). Jistotou je také instalace čtečky otisků prstů a nový Android 6.0 Marshmallow.

Těšit se prý můžeme na to, že se nový smartphone bude v Česku prodávat s lepší výbavou než v zahraničí. To naznačuje, že budou existovat verze s větší a menší kapacitou RAM. Honor 5C disponuje 2 GB operační paměti a blízký příbuzný Huawei P9 Lite má v základní verzi také 2 GB, v zahraničí se však prodává i ve verzi se 3 GB. U honoru by se to tak mohlo otočit.

Honor slibuje, že příchod smartphonu na trh bude provázet drzá reklamní kampaň, ve které bude smartphone srovnávat s konkurencí. Tipujeme, že srovnání se sourozencem Huawei P9 lite si ovšem odpustí.