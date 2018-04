Noví virtuálové bojují o pozice. Předhánějí se v datech i tarifech

Po první vlně virtuálů (přehled zde) přicházejí na trh další subjekty, kteří se budou snažit ukrojit si svůj díl telekomunikačního koláče.

V pondělí 9. září zahájil činnost virtuální operátor Studentfone, jehož provozovatelem je společnost GTS Alive. Ta stojí za distribucí mezinárodních studentských průkazů ISIC a mobilní služby poskytuje ve spolupráci s Vodafonem, který pro ni zajišťuje zákaznickou podporu.

Nabídka předplacených služeb Studentfonu je sestavena na základě požadavků uživatelů do 30 let. Až nahlédnutí do všeobecných podmínek však prozradí, že mnohé výhody, na než tento virtuál láká, jsou časově omezené.

Zákazníky chce oslovit zejména bezplatným přístupem na vybrané studentské stránky (např. ISIC, Student Agency, Regiojet). Ještě větším tahákem však je nezpoplatněný přístup na Facebook, kdy se stažená data do datového limitu nezapočítávají.

Ačkoliv je tato nabídka na první pohled lákavá, nahlédnutí do všeobecných podmínek prozradí, že jde pouze o časově omezenou promo akci. Neomezené prohlížení Facebooku je možné pouze do 31. března příštího roku.

Data stažená ze uvedených stránek se nezapočítávají do měsíčního balíčku Megabajty (FUP 300 MB). Ten je k prvnímu dni kalendářního měsíce aktivován automaticky a z kreditu je odečtena částka 250 korun.

V případě, že zákazník dobije alespoň jednou měsíčně kredit v minimální výši 200 korun, využívá datový balíček v následujícím kalendářním měsíci bezplatně. Není-li na kartě na počátku měsíce dostatečný výše kreditu, je balíček deaktivován a lze využít pouze Data na den (25 MB za 24 korun). Dokoupení dodatečných 300 MB stojí 100 korun.

Avšak i datový balíček Megabajty je časově omezený. Po 9. září 2014 se totiž můžou cena i objem dat změnit, jak uvádí virtuál Studentfone ve všeobecných podmínkách.

Ceny za volání a SMS jsou srovnatelné s konkurencí. Minuta hovoru do všech sítí přijde na 2,50 koruny, odeslání SMS na 1,50 Kč. O 50 haléřů výhodnější oproti konkurenci je cena za odeslanou MMS. Tarifikace je vteřinová.

Hovor s operátorem stojí 40 korun. V případě ztráty, či poškození SIM karty je za vydání nové účtován poplatek 100 korun. Zajímavostí je pak možnost odeslání faxu, kdy si za minutu hovoru Studentfone účtuje 2,90 koruny.

Studentfone Hovor do všech sítí SMS do všech sítí MMS do všech sítí Data na den Datový balíček Megabajty (na kalendářní měsíc) Dodatečná data 2,50 Kč/min 1,50 Kč/SMS 4,50 Kč/MMS 25 MB/24 Kč 300 MB/250 Kč (zdarma při dobití kreditu v minimální výši 200 Kč) 300 MB/100 Kč

Tři měsíce paušál zdarma za každého nového zákazníka

Ve středu 18. září spustil služby virtuální operátor Telestica, který přes virtuála GTS hostuje v síti T-Mobilu. Zákazníky láká na odměnu, kdy za každou nově přivedenou osobu do sítě nebudou muset tři měsíce hradit měsíční paušál. Tato doba se pak při vyšším počtu přivedených osob násobí.

Volání a SMS v síti stojí 50 haléřů, do ostatních sítí pak vždy o korunu více. Ceny jsou platné pro všechny tarify. Ty se odlišují pouze výší měsíčního paušálu a počtem volných minut. U nejlevnějšího Tarifu 100 má zákazník za měsíční paušál 100 korun k dispozici 50 volných minut. Minuta tak vychází na 2 koruny. U nejvyššího tarifu pak již minuta volání z 250 volných minut při paušálu 300 korun měsíčně vychází na 1,20 koruny.

Nevyužité volné minuty se převádějí do následujícího zúčtovacího období. Tarifikace je u všech tarifů minutová. Data je nutné si přikoupit zvlášť. Měsíční balíček s FUP 100 MB stojí stovku, dvojnásobný objem dat vychází na 150 korun a za nejvyšší 500MB balíček si Telestica naúčtuje 200 korun.

Telestica Tarif Volání a SMS v síti Volání a SMS mimo síť Měsíční paušál Volné minuty (do všech sítí) Tarif 100 0,50 Kč 1,50 Kč 100 Kč 50 Tarif 200 0,50 Kč 1,50 Kč 200 Kč 150 Tarif 300 0,50 Kč 1,50 Kč 300 Kč 250

Procentní odměny z útrat nově získaných zákazníků

Mezi virtuální operátory vstoupí během letošního podzimu i ostravský poskytovatel VoIP služeb, společnost Mikrotech. Předplacené mobilní služby bude provozovat v síti Vodafonu. A zákazníky nechá i vydělat.

Ti za každého nově získaného zákazníka, který se registruje pod jejich kódem, budou po dobu jednoho roku od jeho registrace získávat na svůj účet pět procent z kreditu, který si nový zákazník dobije. Kredit je společný pro VoIP i GSM služby a jeho platnost není časově omezena. Pokud navíc i přivedený zákazník získá pro Mikrotech další klienty, získá původní zákazník také dvě procenta z jejich plateb.

Nabídka předplacených služeb Mikrotechu obsahuje pět dílčích tarifů, které jsou zpoplatněny měsíčním paušálem. Ten si virtuál účtuje za vedení a používání mobilního čísla ve své síti. U dvou nejvyšších tarifů jsou pak v poplatku obsaženy volné minuty.

Volání v síti VoIP Mikrotech bude zdarma. V síti GSM Mikrotech pak bude minuta hovoru stát korunu, zdarma bude jen u tarifu Mikro. Do ostatních sítí prostřednictvím VoIP bude si pak operátor bez ohledu na tarif naúčtuje 0,59 Kč, v síti GSM pak od 1,30 Kč výše. Tarifikace je 1 + 1, pouze u nejlevnějšího tarifu Atto jsou hovory účtovány po celých minutách.

Pořízení SIM karty přijde včetně poštovného na částku 99 korun, za přenos čísla k Mikrotechu zaplatí zákazník 300 korun. Součástí nabídky budou i čtyři datové balíčky od 150 MB do 1 GB, a to v cenovém rozmezí od 75 do 318 korun.

Mikrotech Tarif Měsíční paušál Volné minuty Minuta volání z GSM Minuta volání z VoIP Minuta volání v síti (GSM/VoIP) SMS Atto 39 Kč - 1,50 Kč 0,59 Kč 1 Kč/zdarma 1,50 Kč Femto 58 Kč - 1,50 Kč 0,59 Kč 1 Kč/zdarma 1,50 Kč Piko 250 Kč 150 1,50 Kč 0,59 Kč 1 Kč/zdarma 1,50 Kč Nano 400 Kč 250 1,40 Kč 0,59 Kč 1 Kč/zdarma 1,50 Kč Mikro 170 Kč - 1,30 Kč/min 0,59 Kč/min zdarma/zdarma 1,50 Kč

Rýsuje se i další plnohodnotný virtuál

Do konce tohoto roku pustí Vodafone do své infrastruktury dalšího virtuálního operátora. Po společnosti Centropol Group (více čtěte zde) je LAMA Energy Group již druhou energetickou společností, s níž operátor podepsal smlouvu.

LAMA mobile nabídne nejen mobilní tarify, ale ve spojení s nabídkou energií slibuje také speciální produkt. K oslovení zákazníků bude využívat vlastní i externí prodejní kanály a již nyní je láká na vteřinovou tarifikaci.

Nabídka tarifů je v přípravě a ceny mohou překvapit. LAMA mobile totiž věří, že na tuzemském mobilním trhu je stále prostor pro další zlevňování telekomunikačních služeb.

Výhodnější ceny oproti konkurenci pak slibuje One Mobile. Ten avizoval vstup na mobilní trh na polovinu září, avšak ještě začátkem října byla na oficiálních internetových stránkách budoucího virtuála informace "Již brzy se vám ukážeme".

One Mobile využije velkoobchodní platformu virtuálního operátora GTS. Za konkurenční výhodu považuje, že většina jeho tarifů a služeb nebude podmíněna úvazkem. Operátor s předstihem avizoval, že ceny za volání, SMS a 1 MB dat by měly startovat na jedné koruně bez daně.

Součástí nabídky budou také neomezené tarify. Například tarif Neomezený ONE s neomezeným voláním i SMS do všech sítí a 1,2 GB dat bude stát 599 korun bez daně. Bez úvazku si bude muset zákazník připlatit o 150 korun více (rovněž bez daně).

