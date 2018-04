Noví Oskarovi firemní zákazníci - až rok bez paušálů

(ČIA) - Žádné měsíční paušály nebudou muset až po dobu jednoho roku platit noví firemní zákazníci sítě Oskar. "Výhodu získá každý, kdo má IČO a odebere alespoň dvě SIM karty s tarifními programy Na jistotu nebo Na zisk," uvedla viceprezidentka pro prodej a marketing společnosti Český Mobil Sylvie Scott. Nabídku tak mohou využít i nejmenší firmy a živnostníci.

Podmínkou neplacení paušálů je aktivace zmíněných cenových plánů do 31. prosince. Při užívání cenového plánu Na zisk nemusí uživatel platit paušál po dobu půl roku, v případě cenového plánu Na jistotu po celý jeden rok. "Zákazník tak zaplatí jen to, co skutečně provolá," uvedl Scott. Současně zůstávají zachovány všechny výhody, které Český Mobil nabízí firemním

zákazníkům.