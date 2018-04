Novému iPhonu už hrozí zákaz prodeje. Na Apple se vrhl Samsung

Jak Samsung ve středu oznámil, podá u soudů v Itálii a Francii žádost o zablokování prodeje nového telefonu iPhone 4S firmy Apple, protože porušuje jeho dva patenty, vztahující se k mobilním technologiím.

Samsung dodal, že po dalším přezkoumání bude usilovat o zákaz prodeje také v dalších zemích. "Apple stále záměrně porušuje naše práva k duševnímu vlastnictví a těží z naší technologie. Budeme trvale chránit naše duševní vlastnictví," uvedl Samsung v prohlášení.

Samsung a Apple spolu od dubna vedou více než 20 soudních sporů v devíti zemích. Středeční oznámení Samsungu přichází den poté, co Apple oficiálně představil ve Spojených státech svoji novou verzi iPhonu. Ten však zklamal fanoušky i investory, kteří očekávali více než jen lépe vybavenou verzi přístroje, který byl poprvé představen před více než rokem.

Do prodeje by zatím měl jít nový přístroj ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Německu, Kanadě, Austrálii a Japonsku 14. října, u nás a v dalších státech pak později. V České republice to konkrétně bude 28. října.

Apple a Samsung vedou spory o patenty ve Spojených státech, Evropě i v Asii. Boj zahájil Apple letos v dubnu, kdy zažaloval Samsung kvůli tomu, že chytré telefony Galaxy a tablety od Samsungu údajně kopírují jeho přístroje iPhone a iPad. Obě firmy se snaží ukořistit co největší podíl na trhu s chytrými telefony a tablety, v případě chytrých telefonů se jim již podařilo sesadit z první pozice finskou Nokii, která je nyní třetí.